Un fonds de 300 milliards de dollars au cœur d’un mémorandum Washington-Téhéran

Le dossier nucléaire iranien pourrait connaître un tournant inédit. D’après le quotidien libanais Al Akhbar, un projet de mémorandum d’entente entre les États-Unis et l’Iran intégrerait la mise en place d’un fonds d’investissement d’une capacité de 300 milliards de dollars. Le montant, considérable, témoigne de l’ampleur des contreparties économiques envisagées dans le cadre d’un éventuel compromis diplomatique entre Washington et Téhéran. Ce mécanisme serait pensé comme un instrument structurant, destiné à ancrer dans la durée le retour de l’économie iranienne dans les circuits financiers internationaux.

Un fonds d’investissement comme pivot du compromis américano-iranien

Selon les éléments rapportés, ce véhicule de 300 milliards de dollars constituerait l’une des pièces maîtresses du texte en discussion. Sa vocation serait double : irriguer les secteurs stratégiques iraniens étranglés par plus d’une décennie de sanctions, tout en offrant aux investisseurs internationaux un cadre stabilisé pour s’engager sur le marché perse. Les hydrocarbures, la pétrochimie, les infrastructures de transport et la modernisation du tissu industriel figureraient parmi les cibles naturelles d’une telle enveloppe.

L’ampleur du montant interpelle. À titre de comparaison, les avoirs iraniens gelés à l’étranger, régulièrement évoqués depuis le retrait américain de l’accord nucléaire de 2015, oscillent entre plusieurs dizaines de milliards de dollars selon les estimations disponibles. Le chiffre de 300 milliards renvoie donc à une logique plus large que la simple restitution d’actifs : il s’agirait d’un dispositif d’investissement combinant capitaux publics, fonds souverains régionaux et engagements privés.

Une diplomatie économique aux ramifications régionales

Le contexte de cette annonce n’est pas anodin. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, la doctrine américaine à l’égard de Téhéran oscille entre pression maximale et ouvertures ciblées. Le recours à un mémorandum d’entente, plutôt qu’à un traité contraignant, traduit une approche pragmatique : un cadre souple, susceptible d’être ajusté sans passer par le Sénat américain, et compatible avec les sensibilités politiques internes des deux pays. Téhéran, de son côté, fait face à une crise économique aiguë, marquée par une inflation persistante et une dépréciation continue du rial.

Les capitales du Golfe observent ce processus avec une attention particulière. Riyad et Abou Dhabi, qui ont engagé depuis 2023 un dégel diplomatique avec Téhéran sous médiation chinoise, pourraient trouver dans un fonds de cette envergure un terrain de placement intéressant. La perspective d’une stabilisation des relations américano-iraniennes redessinerait par ricochet les équilibres énergétiques régionaux, notamment sur les marchés pétroliers, où la levée potentielle de sanctions sur les exportations iraniennes pèserait sur les prix.

Des incertitudes politiques persistantes

Reste que l’existence même d’un tel mémorandum demeure entourée de zones d’ombre. Ni Washington ni Téhéran n’ont publiquement confirmé l’architecture exacte du dispositif financier évoqué. Les précédents pourparlers, notamment ceux conduits sous médiation omanaise au printemps 2025, ont montré combien les avancées techniques pouvaient se heurter aux objections politiques de dernière minute. Le dossier des activités balistiques iraniennes, celui du programme d’enrichissement d’uranium et la question du soutien aux forces alliées de Téhéran dans la région restent autant de points de friction susceptibles de faire dérailler tout accord.

Par ailleurs, la classe politique américaine se montre profondément divisée sur l’opportunité d’un nouveau compromis avec la République islamique. Une partie du Congrès, ainsi que plusieurs alliés régionaux des États-Unis, redoutent qu’un afflux massif de capitaux ne renforce indirectement les capacités militaires iraniennes. L’enjeu pour les négociateurs consistera donc à concevoir des garde-fous techniques crédibles : mécanismes de traçabilité, gouvernance multilatérale du fonds, conditions de décaissement liées à des étapes de vérification.

Pour les opérateurs économiques du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord, la matérialisation d’un tel fonds rebattrait les cartes du financement régional. Les places financières du Golfe, mais aussi Le Caire et Casablanca, pourraient se positionner comme relais opérationnels. À ce stade, la prudence reste cependant de mise, tant le calendrier diplomatique demeure suspendu aux signaux politiques de Washington et de Téhéran. Selon Al Akhbar.

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