Irak : Bagdad amorce une restructuration sécuritaire sous pression américaine

À Bagdad, les signes d’une restructuration sécuritaire se multiplient sous l’effet d’une pression internationale soutenue, principalement américaine. Le gouvernement irakien, soucieux de préserver ses équilibres internes tout en ménageant ses partenaires occidentaux, semble prêt à infléchir l’architecture de ses appareils de sécurité. Cette inflexion intervient dans une séquence régionale tendue, où Washington multiplie les exigences à l’égard des capitales arabes liées à l’axe iranien.

Bagdad sous le feu croisé des pressions américaines

Les pressions exercées sur le pouvoir irakien ne sont pas nouvelles, mais elles ont changé de nature ces derniers mois. Selon les éléments rapportés par la presse libanaise, l’administration américaine attendrait des autorités irakiennes une reconfiguration tangible du dispositif sécuritaire, notamment dans son articulation avec les formations armées proches de Téhéran. Les Hachd al-Chaabi, ou Forces de mobilisation populaire, demeurent au cœur de cette équation, en raison de leur double statut institutionnel et idéologique.

Le Premier ministre Mohammed Chia al-Soudani, arrivé au pouvoir fin 2022 à la faveur d’un compromis entre les forces du Cadre de coordination chiite, doit composer avec des injonctions contradictoires. D’un côté, ses partenaires politiques exigent la préservation de la structure actuelle, considérée comme un legs de la guerre contre l’organisation État islamique. De l’autre, ses interlocuteurs étrangers, à commencer par le département d’État américain, pressent Bagdad d’agir sur les marges d’autonomie de certains groupes armés.

Une restructuration sécuritaire à hauts risques politiques

Concrètement, les pistes évoquées portent sur le redéploiement de certaines unités, la révision de leurs chaînes de commandement et, à terme, la clarification de leurs sources de financement. La ligne défendue par les cercles gouvernementaux consiste à présenter ces ajustements comme une démarche souveraine, et non comme une concession arrachée sous contrainte. La rhétorique officielle insiste sur la mise en conformité institutionnelle plutôt que sur la dissolution ou le démantèlement.

Reste que la marge de manœuvre du chef du gouvernement demeure étroite. Toute initiative perçue comme un alignement sur les exigences de Washington est susceptible de fragiliser la coalition qui le soutient au Parlement. À l’inverse, l’absence de geste tangible expose Bagdad à un durcissement des sanctions financières, en particulier sur les transferts en dollars opérés via la Banque centrale d’Irak. Cette dépendance au système bancaire américain constitue un levier puissant que Washington n’hésite plus à actionner.

Plusieurs responsables irakiens redoutent un scénario à l’iranienne, dans lequel les restrictions sur les liquidités en devises asphyxieraient progressivement l’économie nationale. Le pays, qui tire l’essentiel de ses recettes des exportations d’hydrocarbures libellées en dollars, reste structurellement exposé à toute crispation avec le Trésor américain. La question des comptes pétroliers et des transactions interbancaires se trouve ainsi au cœur du bras de fer en cours.

Un contexte régional qui resserre l’étau

La séquence régionale aggrave la position irakienne. L’affaiblissement de plusieurs acteurs liés à l’axe de la résistance, après plus de deux années de conflits ouverts au Liban, en Syrie et à Gaza, modifie la perception américaine de l’environnement stratégique. Washington considère qu’il dispose d’une fenêtre d’opportunité pour renégocier le statut des formations armées non étatiques dans l’espace levantin et mésopotamien. Bagdad, à la croisée de ces logiques, devient un terrain d’application privilégié.

Les autorités irakiennes tentent de gagner du temps en multipliant les canaux de dialogue, à la fois avec les émissaires américains et avec Téhéran. Des discussions techniques se tiendraient sur la question du désarmement progressif ou de l’intégration plus stricte de certaines factions au sein des forces régulières. Mais aucun calendrier public n’a été arrêté, et le sujet demeure politiquement explosif à l’approche d’échéances électorales sensibles.

Pour les milieux d’affaires irakiens et les partenaires régionaux du pays, la trajectoire choisie par Bagdad dans les prochains mois sera déterminante. Une restructuration ordonnée pourrait rouvrir des marges de coopération économique et diplomatique avec les capitales du Golfe, voire desserrer l’étau financier américain. Un statu quo prolongé, à l’inverse, ferait peser sur l’Irak le risque d’une marginalisation accrue dans les recompositions régionales en cours. Selon Al Akhbar, les premiers signaux d’une inflexion sont déjà perceptibles dans les arbitrages internes au gouvernement.

Pour aller plus loin

L’Égypte officialise son ouverture diplomatique vers l’Iran · Liban : les proviseurs du Sud réclament l’annulation des examens · Trump reçoit Aoun, al-Charaa et al-Soudani pour recomposer le Levant

J’aime ça : J’aime chargement…