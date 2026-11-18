La progression de 63 % du paiement électronique en Algérie marque une rupture symbolique dans un pays où le cash a longtemps structuré l’économie quotidienne. L’exécutif algérien entend capitaliser sur cette dynamique pour accélérer sa stratégie de dématérialisation bancaire, un chantier scruté par les opérateurs financiers, les régulateurs et les investisseurs régionaux. L’enjeu dépasse la seule modernisation technique : il touche à la souveraineté monétaire, à la traçabilité fiscale et à la capacité de l’Algérie à peser dans l’économie numérique du Maghreb.

Un rattrapage tardif dans un Maghreb inégalement digitalisé

Le sursaut algérien intervient dans une région où les voisins ont pris de l’avance. Le Maroc, via son Centre monétique interbancaire créé dès 2001, a structuré tôt son écosystème carte, tandis que la Tunisie a lancé ses premiers services bancaires mobiles au milieu des années 2010. L’Algérie, elle, n’a réellement enclenché la dynamique qu’à partir de 2016 avec la généralisation de la carte interbancaire (CIB) et le lancement de la carte Edahabia d’Algérie Poste, pensée pour toucher les millions de titulaires de comptes CCP exclus du système bancaire classique.

Cette inertie historique s’explique par un taux de bancarisation longtemps inférieur à 50 %, une préférence culturelle marquée pour les espèces et une méfiance envers les plateformes numériques. L’économie informelle, estimée par plusieurs travaux académiques entre 30 % et 45 % du produit intérieur brut hors hydrocarbures, a entretenu la domination du liquide. Une hausse de 63 % des opérations en ligne traduit donc moins un emballement technologique qu’un basculement d’usage dans un marché qui partait de très bas.

Souveraineté numérique et bataille contre l’informel

L’accélération gouvernementale s’inscrit dans un contexte où la souveraineté numérique devient un marqueur politique au Maghreb. Alger a déjà fait le choix d’un schéma monétique domestique, articulé autour du Groupement d’intérêt économique de la monétique (GIE Monétique) et de la Société d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique (SATIM), plutôt que d’ouvrir massivement le marché aux grands réseaux internationaux. Cette orientation, assumée depuis plusieurs années, vise à conserver dans le pays les données de transaction et les commissions d’interchange.

Dans le même temps, le paiement en ligne algérien est devenu un instrument de politique fiscale. Chaque transaction dématérialisée laisse une trace exploitable par l’administration, ce qui en fait un outil discret mais puissant contre la sous-déclaration. Les autorités ont progressivement élargi les obligations d’acceptation du paiement électronique aux commerçants, pharmacies, professions libérales et services publics, avec un déploiement accéléré depuis 2020 et une montée en charge des terminaux de paiement électronique.

Reste que l’écart avec le reste du continent demeure saisissant. Le Kenya, pionnier mondial du mobile money avec M-Pesa, dépasse le milliard de transactions mensuelles ; en Afrique de l’Ouest, le Sénégal et la Côte d’Ivoire enregistrent des taux de pénétration du paiement mobile supérieurs à 60 % de la population adulte, selon les rapports successifs de la Banque mondiale sur l’inclusion financière. L’Algérie, elle, continue de miser prioritairement sur la carte adossée au compte bancaire, un modèle plus sécurisé mais moins adapté aux populations non bancarisées.

Les conditions d’une bascule durable

Pour que la dynamique actuelle ne s’essouffle pas, plusieurs verrous devront sauter. L’extension du réseau d’acceptation reste inégale entre Alger, Oran, Constantine et les wilayas du Sud, où la couverture en terminaux demeure limitée. La qualité de la connectivité, notamment la montée en débit du mobile et le déploiement progressif de la 4G avancée, conditionne l’expérience utilisateur. Les opérateurs Mobilis, Djezzy et Ooredoo jouent à cet égard un rôle de facilitateur discret mais structurant.

La question du cadre réglementaire sera tout aussi décisive. L’adoption en 2018 de la loi sur le commerce électronique a posé les bases, mais les professionnels attendent des ajustements sur les plafonds de transaction, la responsabilité des prestataires de services de paiement et l’ouverture encadrée aux acteurs non bancaires. L’arrivée programmée de solutions de paiement mobile interopérables, articulées autour du schéma national, pourrait rapprocher l’Algérie des standards observés à Casablanca ou à Tunis.

À l’échelle maghrébine, la trajectoire algérienne sera observée de près. Une bascule réussie renforcerait la crédibilité d’un modèle souverain de paiement numérique, susceptible d’inspirer d’autres pays soucieux de ne pas déléguer leurs infrastructures critiques à des acteurs étrangers. Un échec, à l’inverse, replacerait le cash au cœur des échanges pour une décennie supplémentaire.

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