Areva renvoyé en procès en France pour le rapt d’Arlit de 2010

Le dossier judiciaire visant Areva, devenu depuis Orano, franchit une nouvelle étape déterminante. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé, le 10 juin 2026, le renvoi du géant français du nucléaire devant un tribunal correctionnel pour répondre des conditions sécuritaires entourant l’enlèvement de sept de ses employés au Niger, en septembre 2010. L’industriel est soupçonné d’avoir minoré la menace djihadiste qui pesait alors sur ses installations d’Arlit, exposant son personnel à un rapt qui marquera durablement la mémoire sahélienne.

Un dossier Areva relancé seize ans après le rapt d’Arlit

Dans la nuit du 15 au 16 septembre 2010, un commando d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) s’était emparé de cinq ressortissants français, d’un Togolais et d’un Malgache travaillant pour Areva et son sous-traitant Satom sur le site uranifère du nord nigérien. Les otages avaient été acheminés vers le massif des Ifoghas, dans le nord du Mali, théâtre d’une longue captivité dont la dernière libération n’interviendra qu’en octobre 2013. L’affaire avait révélé la vulnérabilité opérationnelle d’un actif considéré comme stratégique pour la filière nucléaire française, et nourri un débat persistant sur les arbitrages entre rentabilité minière et sûreté des collaborateurs.

L’enquête, ouverte de longue date, s’est concentrée sur les notes internes et les alertes émanant des services de renseignement français, qui auraient signalé une menace croissante d’AQMI dans la zone d’Agadez et autour d’Arlit. Les magistrats reprochent à la direction d’Areva de n’avoir pas adapté en conséquence le dispositif de protection des expatriés, malgré des indices convergents. Le renvoi devant le tribunal correctionnel ouvre désormais la voie à un procès susceptible d’établir la responsabilité pénale de l’entreprise sur le terrain de la mise en danger d’autrui.

La défense des otages obtient une victoire procédurale

Maître Olivier Morice, conseil de l’ancien otage Pierre Legrand, a salué la décision tout en exprimant son agacement face aux délais. L’avocat dit sa satisfaction de voir le procès confirmé, mais regrette que le parquet ait, selon lui, contribué à retarder l’issue d’une procédure déjà longue de plus de quinze ans. Pour les familles, ce renvoi représente une forme de reconnaissance institutionnelle des manquements invoqués depuis le début de l’instruction.

La perspective d’une audience publique soulève par ailleurs la question des éléments classifiés qui pourraient être versés aux débats. Plusieurs documents émanant de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) figurent au dossier, et la défense des parties civiles entend les voir examinés contradictoirement. La confrontation entre exigences de transparence judiciaire et secret de la défense nationale constituera l’un des fils conducteurs des audiences à venir.

Un précédent stratégique pour les opérateurs miniers au Sahel

Au-delà du cas Areva, le procès à venir pourrait faire jurisprudence pour l’ensemble des industries extractives présentes dans les zones sahéliennes exposées aux groupes armés. Les exploitants d’or, de bauxite ou d’hydrocarbures opérant entre la Mauritanie et le Tchad scrutent depuis longtemps la jurisprudence française sur l’obligation de protection des salariés expatriés. Une condamnation pénale de l’industriel français renforcerait considérablement les standards de due diligence sécuritaire imposés aux donneurs d’ordre.

Le contexte politique nigérien ajoute une dimension supplémentaire au dossier. Depuis le coup d’État de juillet 2023 et la rupture progressive de la coopération entre Niamey et Paris, l’exploitation uranifère d’Arlit s’est trouvée au cœur d’un bras de fer diplomatique. Orano, héritier d’Areva, a vu son permis sur le gisement d’Imouraren retiré en 2024 et fait face à un environnement opérationnel profondément remodelé. Le procès parisien interviendra donc dans un climat où la souveraineté sur les ressources critiques et la sécurité des travailleurs forment un même enjeu structurant.

La date d’ouverture des débats n’a pas encore été fixée, mais la perspective d’un procès public marque une étape inédite dans la mise en cause judiciaire d’un opérateur stratégique français pour ses pratiques sécuritaires en Afrique. Selon RFI Afrique, l’avocat de l’ex-otage Pierre Legrand entend désormais obtenir la fixation rapide de l’audience.

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