Assala Gabon lance un appel d’offres pour la gestion de ses déchets

Assala Gabon S.A. a lancé un appel à manifestation d’intérêt destiné à identifier les opérateurs capables de prendre en charge la gestion des déchets sur l’ensemble de son périmètre opérationnel. L’opération couvre la collecte, le tri sélectif, le transport et la gestion des zones de stockage temporaires, sur des sites stratégiques de la production pétrolière gabonaise. Le périmètre inclut les bases de Gamba, Rabi, Toucan, Koula, Atora et Ngongui, auxquelles s’ajoutent les appareils de forage en activité dans ces zones.

Cette consultation marque une étape dans la rationalisation de la chaîne logistique environnementale d’un acteur clé de l’amont pétrolier au Gabon. Assala Gabon, repreneur en 2017 des actifs onshore historiques de Shell dans le pays, exploite plusieurs champs matures dont la production demeure un pilier de l’économie gabonaise. La structuration d’un dispositif unifié de gestion des résidus industriels répond à la fois à des impératifs réglementaires et à des objectifs de performance opérationnelle.

Une consultation centrée sur la traçabilité et la conformité

Les sites concernés concentrent une part significative des activités hydrocarbures du sud-ouest gabonais, dans la province de l’Ogooué-Maritime et ses zones adjacentes. Gamba, hub historique, constitue le cœur logistique du dispositif, tandis que Rabi, Toucan et Koula s’inscrivent parmi les gisements emblématiques exploités depuis plusieurs décennies. Les déchets générés par ces opérations couvrent un spectre large, des résidus de forage aux emballages industriels, en passant par les huiles usagées et les déchets ménagers des bases-vie.

La démarche du producteur vise à recenser des prestataires disposant des capacités techniques, humaines et matérielles pour absorber un volume conséquent dans des conditions conformes aux standards environnementaux en vigueur. Le marché gabonais des services environnementaux liés à l’industrie extractive reste relativement étroit, dominé par quelques opérateurs spécialisés. L’appel à manifestation d’intérêt pourrait donc rebattre les cartes de la sous-traitance dans ce segment.

Un enjeu de souveraineté environnementale

Au-delà de l’aspect contractuel, l’initiative s’inscrit dans une dynamique plus large de responsabilité environnementale des opérateurs pétroliers présents au Gabon. Le pays, signataire de plusieurs conventions internationales sur la gestion des déchets dangereux, durcit progressivement son cadre réglementaire. Les autorités exigent désormais des compagnies une traçabilité accrue des flux de déchets industriels, du site de production jusqu’à leur exutoire final.

Pour Assala, dont le portefeuille d’actifs comporte une dimension mature avec des installations exposées au vieillissement, la maîtrise des passifs environnementaux représente un enjeu stratégique. La société, désormais adossée au groupe gabonais Gabon Oil Company depuis le rachat finalisé en 2024, doit composer avec les attentes d’un actionnariat public attentif aux retombées locales et aux standards environnementaux. La consultation lancée participe de cette double exigence.

Une opportunité pour le tissu industriel local

La nature même de l’appel, qualifié de manifestation d’intérêt, suggère une phase de présélection avant un dialogue plus poussé avec les candidats retenus. Cette méthode, classique dans l’industrie pétrolière, permet à l’opérateur d’évaluer la profondeur du marché avant d’engager une procédure d’attribution formelle. Les prestataires intéressés devront démontrer non seulement leur capacité technique, mais également leur conformité aux exigences HSE (hygiène, sécurité, environnement) propres aux installations classées.

La fragmentation possible du marché entre plusieurs lots, par site ou par typologie de déchets, ouvrirait la voie à une participation élargie des PME gabonaises spécialisées. Reste à savoir si l’opérateur privilégiera une approche intégrée, confiant l’ensemble de la prestation à un consortium unique, ou une logique multi-prestataires. Le calendrier précis de la procédure et les volumes en jeu n’ont pas été communiqués publiquement à ce stade.

Concrètement, cette consultation illustre la montée en exigence des grands donneurs d’ordre pétroliers en Afrique centrale sur les sujets de circularité et de gestion des passifs. Selon Gabon Review, l’appel à manifestation d’intérêt couvre l’ensemble des bases opérationnelles d’Assala et les rigs associés.

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