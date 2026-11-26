La centrale thermique d’Atinkou, mise en service par le groupe Eranove et officiellement inaugurée le 6 novembre 2026 en Côte d’Ivoire, s’impose comme l’un des projets structurants du mix électrique ivoirien de cette décennie. Avec 390 MW de puissance installée et 1 934 GWh produits en 2025, l’ouvrage représente à lui seul l’équivalent d’environ 7 % de la capacité thermique et hydroélectrique nationale, estimée à près de 2 900 MW cumulés avant sa montée en régime. L’investissement total, chiffré à 265 milliards de francs CFA, soit près de 440 millions d’euros, place Atinkou parmi les plus importantes opérations privées du secteur électrique ouest-africain de ces cinq dernières années.

Un producteur indépendant au cœur de la stratégie d’Abidjan

La Côte d’Ivoire a construit, depuis les années 1990, un modèle énergétique original en Afrique subsaharienne, fondé sur une forte présence de producteurs indépendants d’électricité (Independent Power Producers, IPP) vendant leur production à l’État via un contrat d’achat de long terme. Azito Energie, dont la première tranche a été mise en service en 1999, et Ciprel, opérationnelle depuis 1995, ont ouvert la voie. Atinkou prolonge cette architecture en y ajoutant une capacité moderne, adossée à des turbines à gaz dont le rendement est sensiblement supérieur à celui des unités installées il y a vingt ans.

Le choix d’Eranove, opérateur panafricain actif dans l’eau et l’électricité, s’inscrit dans cette continuité. Le groupe exploite déjà Ciprel et une partie du parc hydroélectrique ivoirien via la Compagnie ivoirienne d’électricité (CIE). En ajoutant Atinkou à son portefeuille, il devient l’un des principaux fournisseurs du réseau national, ce qui pose, en creux, la question de la concentration industrielle du secteur et des marges de négociation de la puissance publique face à un acteur devenu incontournable.

Une surperformance qui interroge le dimensionnement initial

Le fait que la centrale ait injecté davantage que le volume contractuel attendu en 2025 n’est pas anodin. Dans les contrats de type take-or-pay, l’acheteur public s’engage à rémunérer une capacité disponible, qu’il consomme ou non l’énergie associée. Un dépassement significatif signale une demande réelle supérieure aux projections, ou une disponibilité de l’unité très élevée, souvent au-delà de 90 %. Les deux facteurs se cumulent sans doute à Atinkou, dans un pays où la consommation électrique progresse d’environ 7 à 8 % par an depuis le début de la décennie.

Cette dynamique place la Côte d’Ivoire dans une position singulière. Elle est, avec le Ghana et le Nigeria, l’un des rares pays ouest-africains à disposer d’une capacité exportable. Abidjan livre régulièrement de l’électricité au Burkina Faso, au Mali, au Togo, au Bénin et au Liberia, dans le cadre du Système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain (EEEOA), le bras énergétique de la CEDEAO. Chaque mégawatt supplémentaire installé à Abidjan a donc une portée régionale, à l’heure où plusieurs pays sahéliens traversent des tensions récurrentes sur leurs approvisionnements.

Le pari gazier et ses limites

Atinkou est une centrale thermique vraisemblablement alimentée au gaz naturel, ressource que la Côte d’Ivoire exploite notamment via les champs Foxtrot et Baleine, ce dernier opéré par l’italien Eni et entré en production en 2023. La sécurisation de l’amont gazier conditionne la rentabilité de l’ensemble du parc thermique ivoirien, qui représente plus des deux tiers de la production électrique nationale. Toute tension sur la fourniture de gaz se répercuterait directement sur la disponibilité de centrales comme Atinkou, Azito ou Ciprel.

Ce choix technologique soulève également une interrogation de moyen terme. La Côte d’Ivoire s’est fixé l’objectif de porter la part des énergies renouvelables à 45 % de son mix à l’horizon 2030, contre une base très faible aujourd’hui hors grand hydraulique. L’accumulation d’actifs thermiques de long cycle, dont la durée de vie dépasse généralement vingt-cinq ans, crée une inertie industrielle qui devra être arbitrée avec les engagements climatiques pris par Abidjan dans le cadre de l’Accord de Paris.

Reste que, à court terme, la demande intérieure et régionale prime. Avec Atinkou pleinement opérationnelle, le pays se donne les moyens de tenir sa promesse d’électrification universelle d’ici 2030, tout en consolidant son statut de fournisseur de référence pour ses voisins. L’équation économique du projet, et sa capacité à tenir dans la durée, serviront de référence pour les prochains appels d’offres IPP préparés par les autorités ivoiriennes.

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