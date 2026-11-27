Barrick Mining confirme vouloir conserver le complexe minier de Loulo-Gounkoto, l’un des plus importants gisements d’or d’Afrique de l’Ouest. La position du groupe canadien, réaffirmée à l’approche de l’échéance de novembre, intervient alors que le site est placé sous administration provisoire par l’État malien depuis le printemps 2025. Le différend oppose la major à la junte dirigée par le général Assimi Goïta, qui a fait de la révision des contrats miniers un axe central de sa feuille de route économique.

Un gisement stratégique au cœur de la production aurifère malienne

Loulo-Gounkoto est situé dans la région de Kayes, près de la frontière sénégalaise, et constitue l’une des cinq plus grandes mines d’or du continent africain. Le complexe a produit historiquement autour de 680 000 onces par an, soit près de la moitié de la production aurifère officielle du Mali. L’or représente environ 25 % des recettes budgétaires du pays et plus de 75 % de ses exportations, selon les données publiées par le ministère malien de l’Économie et des Finances. Perdre la contribution fiscale de ce seul site reviendrait, pour Bamako, à amputer d’un coup une part non négligeable de sa capacité à payer les salaires et à servir sa dette.

Le complexe fonctionne dans le cadre de conventions d’établissement signées avant 2023, lorsque le Mali s’est doté d’un nouveau code minier. Ce texte, validé par le Conseil national de transition en août 2023, relève la part de l’État au capital des projets jusqu’à 30 % et renforce les obligations de contenu local. Les autorités de transition en ont tiré argument pour exiger un réexamen des contrats hérités de l’ère antérieure, estimant que l’ancien régime fiscal avait privé le Trésor de plusieurs centaines de milliards de francs CFA.

Barrick Mining et Bamako : un contentieux fiscal devenu politique

Le litige a basculé dans l’affrontement ouvert fin 2024, lorsque les autorités maliennes ont procédé à la saisie d’environ trois tonnes d’or sur le site, à l’arrestation de cadres locaux de Barrick et à la fermeture temporaire des bureaux du groupe à Bamako. Les montants réclamés par l’État au titre d’arriérés fiscaux et de redevances ont été évalués par la major canadienne à plusieurs centaines de millions de dollars, Barrick soutenant que ces créances ne reposent sur aucune base contractuelle solide. En juin 2025, le groupe a saisi le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), instance arbitrale de la Banque mondiale, en invoquant la stabilité juridique de ses conventions.

Le président-directeur général Mark Bristow, figure connue du secteur, a répété tout au long de l’année que le groupe cherchait une sortie négociée tout en refusant une expropriation déguisée. Côté malien, le gouvernement a installé un administrateur provisoire chargé de relancer la production et de commercialiser le métal pour le compte du Trésor, une procédure inédite pour un actif de cette envergure sur le continent.

Un test pour la souveraineté minière sahélienne

Le dossier Loulo-Gounkoto dépasse le seul cas de Barrick. Il s’inscrit dans la séquence de renégociations ouverte par les trois régimes de l’Alliance des États du Sahel. Le Burkina Faso a nationalisé en 2024 deux mines d’or précédemment détenues par Endeavour Mining, tandis que le Niger a retiré en 2023 le permis d’exploitation de l’uranium d’Imouraren au français Orano. Au Mali, la révision générale des titres a déjà permis d’arracher à B2Gold un règlement transactionnel d’environ 361 millions de dollars en 2024, présenté par Bamako comme un modèle à répliquer.

Reste que l’issue du bras de fer avec Barrick aura une portée bien plus large. Un règlement défavorable à la major pèserait sur l’attractivité du Mali auprès des investisseurs étrangers, à l’heure où le cours de l’or évolue au-dessus de 2 600 dollars l’once et où les juniors d’exploration arbitrent entre l’Afrique de l’Ouest, l’Amérique latine et l’Australie. À l’inverse, un compromis sur le partage de la rente servirait de gabarit aux prochaines négociations ouvertes à Resolute Mining et à Allied Gold. Dans les deux cas, la manière dont Bamako et Barrick sortiront du contentieux fixera, pour plusieurs années, le prix politique de l’or sahélien.

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