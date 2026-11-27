La Côte d’Ivoire a profité de la huitième Conférence présidentielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), réunie à Genève du 27 au 30 octobre 2026, pour porter un discours qui dépasse la seule diplomatie commerciale. Conduite par le chef de l’État Alassane Ouattara, la délégation d’Abidjan a cherché à inscrire la question industrielle au cœur d’un forum traditionnellement dominé par les débats tarifaires et les différends d’accès aux marchés. Le compte rendu de ce déplacement a été livré lors du Conseil des ministres du 25 novembre, par la voix du porte-parole du gouvernement Amadou Coulibaly.

Une doctrine ivoirienne : la fin de l’intégration par la rente primaire

Le fil conducteur du plaidoyer ivoirien tient en une idée simple : l’insertion de l’Afrique dans le commerce mondial ne peut plus reposer sur l’exportation de matières premières non transformées. Abidjan plaide pour un rapprochement explicite entre les disciplines commerciales négociées à l’OMC et les stratégies industrielles, agricoles et technologiques déployées sur le continent. L’objectif revendiqué est d’ancrer la compétitivité africaine dans la création de valeur locale, et non dans l’extraction de ressources destinées à être raffinées ailleurs.

Cette position n’est pas purement théorique pour la première économie de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Premier producteur mondial de cacao avec environ 40 % de l’offre globale, premier exportateur mondial de noix de cajou brute, la Côte d’Ivoire capte encore une fraction minoritaire de la valeur ajoutée de ses filières. Le pays transforme localement moins d’un tiers de sa production cacaoyère, selon les ordres de grandeur régulièrement cités par le Conseil du café-cacao et la Banque africaine de développement, et exporte l’essentiel de son cajou vers l’Inde et le Vietnam pour décorticage.

La bataille menée à Genève consiste donc à obtenir que les règles multilatérales — subventions, propriété intellectuelle, marchés publics, facilitation des investissements — ne pénalisent pas les politiques d’industrialisation ciblées. C’est un débat ancien à l’OMC, mais que la crise des chaînes de valeur post-2020 et la fragmentation géoéconomique ont remis sur la table.

Le Plan national de développement 2026-2030 en vitrine

En marge de la Conférence, Alassane Ouattara a multiplié les rencontres avec des interlocuteurs du monde des affaires et de la finance internationale. L’enjeu était de transformer la tribune multilatérale en instrument de mobilisation de capitaux, autour du nouveau Plan national de développement (PND) 2026-2030. Ce document-cadre, successeur du PND 2021-2025, structure la prochaine phase de la stratégie « Côte d’Ivoire 2030 » et oriente les investissements vers l’agro-industrie, l’énergie, les infrastructures logistiques et l’économie numérique.

Le précédent plan quinquennal avait affiché un besoin de financement de l’ordre de 59 000 milliards de francs CFA, avec une participation attendue du secteur privé supérieure à 70 %. La reconduction de ce modèle public-privé exige un flux continu d’investisseurs étrangers, dans un contexte où le coût de la dette souveraine africaine a bondi depuis 2022 et où les notations des agences internationales pèsent sur les conditions d’émission. Les rendez-vous genevois relèvent de cette diplomatie économique de capture de capitaux, désormais indissociable des sommets institutionnels.

Un pari multilatéral à contre-courant

Le discours porté par Abidjan intervient dans une séquence délicate pour l’OMC. L’institution peine à sortir de la paralysie de son organe de règlement des différends, et la Conférence ministérielle MC13 de 2024 à Abou Dhabi avait déjà illustré la difficulté d’obtenir des avancées sur l’agriculture, la pêche ou le commerce numérique. Les économies africaines, qui ne pèsent qu’environ 3 % du commerce mondial de marchandises, y défendent historiquement un traitement spécial et différencié.

La position ivoirienne ajoute une dimension nouvelle : réclamer que ces flexibilités servent explicitement un projet de transformation productive, et non le maintien de préférences tarifaires sans conditionnalité industrielle. Elle rejoint, sur ce point, les orientations défendues par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), dont le protocole sur l’investissement a été adopté en 2023. Reste à mesurer, dans les prochains mois, si cette articulation entre agenda multilatéral et stratégie nationale se traduira par des engagements concrets, tant dans les prochaines négociations de Genève qu’au bilan de financement du PND 2026-2030.

Pour aller plus loin

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