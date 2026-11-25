La rencontre Makutano Mining tenue le 23 novembre 2026 dans la capitale congolaise a servi de scène à une communication inhabituelle : six établissements financiers y ont détaillé un portefeuille agrégé de 966 millions de dollars d’engagements liés à l’industrie extractive de la République démocratique du Congo. L’exercice mérite attention moins pour le montant brut que pour la mécanique qu’il expose. Plus de 400 millions de dollars relèvent d’opérations qui n’avaient jamais fait l’objet d’une divulgation, ce qui laisse deviner un marché du crédit minier structuré jusqu’ici à l’écart du regard public.

Un financement minier congolais qui se dévoile par segments

Les engagements présentés couvrent quatre compartiments clairement identifiés : le financement du négoce, la chaîne des sous-traitants miniers, la transformation locale des minerais et l’alimentation électrique des sites. Cette ventilation reflète la segmentation réelle d’une industrie où le capital ne s’investit pas uniquement dans les gisements, mais dans tout l’écosystème qui permet d’extraire, de traiter et d’évacuer le cuivre, le cobalt et désormais le lithium. Dans un pays qui a produit, selon les données publiques de la Chambre des mines, autour de 2,8 millions de tonnes de cuivre et plus de 170 000 tonnes de cobalt en 2023, les besoins en fonds de roulement et en infrastructures connexes se chiffrent en milliards chaque année.

Le fait que six institutions seulement représentent près d’un milliard d’engagements illustre la concentration du marché. Le crédit minier en RDC reste l’affaire d’un cercle restreint de banques commerciales, de fonds spécialisés et de véhicules de trade finance capables d’assumer le risque pays, la volatilité des cours et la complexité logistique du corridor sud. Les transactions de plus de 400 millions de dollars jusque-là tenues hors champ témoignent d’un biais classique du secteur : les prêts adossés aux stocks de concentrés, les préfinancements d’exportations et les lignes dédiées aux traders géants comme Trafigura ou Glencore circulent souvent sans publicité, pour des raisons commerciales autant que concurrentielles.

Kinshasa face à l’enjeu de visibilité sur ses flux miniers

La séquence intervient alors que le gouvernement congolais cherche à reprendre la main sur la fiscalité et la traçabilité du secteur. Depuis la révision du Code minier de 2018, qui a porté la redevance sur les substances stratégiques à 10 % et instauré une taxe sur les superprofits, l’administration pousse pour une meilleure lisibilité des circuits financiers. Le contrat révisé avec Sicomines, renégocié en janvier 2024 pour porter les engagements d’infrastructures à 7 milliards de dollars, s’inscrivait déjà dans cette logique de reprise en main. La divulgation volontaire d’opérations bancaires à Makutano s’insère, de fait, dans un mouvement plus large d’exigence de transparence porté par l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE), dont la RDC est membre depuis 2007.

La ventilation sectorielle des engagements traduit par ailleurs un déplacement de la valeur. Le financement de la transformation locale, en particulier, répond à une politique publique assumée : la RDC veut sortir du statut de simple exportateur de concentrés pour capter une part croissante de la chaîne batteries. Le protocole signé en 2022 avec la Zambie pour développer une zone économique spéciale consacrée aux précurseurs de batteries électriques en constitue la pierre angulaire. Les lignes de crédit dédiées aux infrastructures énergétiques participent de la même logique : sans électricité stable, aucune raffinerie d’hydroxyde de cobalt ne peut tourner, et le déficit du réseau de la Société nationale d’électricité (SNEL) demeure un frein structurel.

Une place financière de Kinshasa qui cherche à peser

Au-delà des chiffres, Makutano Mining cherche à positionner Kinshasa comme un point de rencontre obligé entre capitaux et opérateurs miniers, dans un paysage régional où Johannesburg et Dubaï concentrent encore l’essentiel des closings. Le pari n’est pas acquis : la profondeur du marché local reste limitée, et les banques congolaises peinent à syndiquer seules les tickets supérieurs à 100 millions de dollars. Reste que la publicité donnée à près d’un milliard d’engagements envoie un signal utile aux investisseurs qui hésitent à s’exposer au risque congolais, en particulier dans un contexte où les cours du cuivre ont franchi en 2024 le seuil des 10 000 dollars la tonne sur le London Metal Exchange.

Pour les sous-traitants locaux, souvent étranglés par des délais de paiement qui dépassent les 120 jours, l’existence documentée de lignes de factoring et de trade finance de cette ampleur peut ouvrir, à terme, un accès plus large au crédit court. C’est peut-être là, davantage que dans le montant global, que se joue l’effet le plus concret de la journée du 23 novembre.

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