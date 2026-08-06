Cacao : le CCC clôt son programme de rachat de 100 000 tonnes

La Côte d’Ivoire referme un chapitre singulier de la gestion de sa filière cacao. Le Conseil du Café-Cacao (CCC), régulateur du premier bassin de production mondial, a officialisé la fin de son programme exceptionnel de rachat portant sur 100 000 tonnes de fèves. Ce mécanisme, activé en cours de campagne, visait à absorber des volumes non écoulés par certains acteurs de la chaîne d’approvisionnement et à sécuriser les revenus des planteurs. Sa clôture signale une normalisation attendue depuis plusieurs mois par les exportateurs et les industriels installés à Abidjan et San Pedro.

Un dispositif de stabilisation pour une campagne sous tension

Le programme avait été conçu comme une réponse ponctuelle à des perturbations logistiques et commerciales qui ont émaillé la campagne. Entre défauts de livraison, arbitrages sur les contrats à terme et volatilité des cours sur les places de Londres et de New York, la filière ivoirienne a traversé une séquence inédite. Les prix du cacao ont franchi des seuils historiques au cours des derniers exercices, bouleversant les équilibres traditionnels entre producteurs, négociants et transformateurs.

Face à ce contexte, le régulateur a mobilisé un volume de rachat significatif, équivalent à environ 5 % d’une récolte annuelle moyenne du pays. L’objectif affiché : éviter qu’un stock résiduel ne pèse sur les prix bord-champ et ne fragilise davantage les coopératives. Concrètement, le CCC s’est positionné comme acheteur de dernier ressort sur une partie du marché intérieur, un rôle qu’il assume rarement à cette échelle.

Une clôture qui redonne la main aux opérateurs privés

La fin du programme rebat les cartes pour les exportateurs agréés et les broyeurs. En retirant son intervention directe, le régulateur restitue au marché son fonctionnement habituel, fondé sur les enchères de contrats anticipés et le prix garanti aux producteurs. Les multinationales du négoce, très présentes dans le pays, retrouvent l’intégralité de leur latitude commerciale sur les volumes disponibles.

Pour les planteurs, dont la rémunération dépend étroitement du prix officiel fixé chaque campagne, l’enjeu se déplace désormais vers la préparation de la prochaine récolte. La qualité des fèves, les rendements attendus et l’évolution de la météorologie dans la boucle du cacao seront scrutés dans les prochaines semaines. Le CCC devra également ajuster ses paramètres de commercialisation pour tenir compte du niveau des cours mondiaux, toujours orientés à la hausse par rapport aux moyennes historiques.

Un signal envoyé aux marchés et aux partenaires

Au-delà de son impact technique, la clôture du dispositif porte une dimension politique. Elle indique que les autorités ivoiriennes estiment la situation suffisamment stabilisée pour se retirer d’une intervention de marché à grande échelle. Ce message s’adresse aussi bien aux chocolatiers européens, dépendants de l’approvisionnement ouest-africain, qu’aux bailleurs et partenaires financiers qui suivent la solidité de la filière.

La Côte d’Ivoire, qui assure environ 40 % de l’offre mondiale de cacao aux côtés du Ghana voisin, joue une partition délicate. Elle doit à la fois soutenir ses 800 000 à un million de producteurs, préparer sa mise en conformité avec le règlement européen sur la déforestation importée et défendre la valeur ajoutée locale par le biais de la transformation. Le retour à un cadre régulatoire classique pourrait faciliter les discussions en cours avec Bruxelles et les industriels sur la traçabilité des fèves.

Reste à observer comment le marché absorbera ce retrait. Si les cours internationaux se maintiennent à des niveaux élevés, l’opération apparaîtra comme un pari réussi. Une correction brutale, à l’inverse, remettrait rapidement le régulateur sous pression. Selon Abidjan.net, le Conseil du Café-Cacao a formellement notifié la fin de son programme exceptionnel de rachat de 100 000 tonnes.

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