Cacao : quatre pays africains scellent la Déclaration d’Abuja

La Déclaration d’Abuja, signée le 14 juillet 2026 au Centre international de conférences Bola Ahmed Tinubu (BATICC), inaugure une nouvelle séquence pour le cacao africain. Autour de la table, les quatre premiers producteurs mondiaux, Nigeria, Ghana, Côte d’Ivoire et Cameroun, ont acté la naissance de la Cocoa Value Addition Alliance. L’objectif affiché est clair : capter une part substantielle de la valeur qui échappe encore aux pays producteurs, au bénéfice quasi exclusif des transformateurs et industriels du chocolat implantés hors du continent.

Un déséquilibre structurel du marché mondial du cacao

Le constat qui a présidé à la signature n’est pas nouveau, mais son ampleur reste vertigineuse. L’Afrique fournit l’essentiel de la fève, tandis que l’industrie mondiale du chocolat génère chaque année plus de 130 milliards de dollars, selon les chiffres cités par le ministère fédéral nigérian de l’Agriculture et de la Sécurité alimentaire. La rente reste concentrée en aval, chez les broyeurs, les chocolatiers et les distributeurs européens, américains et asiatiques. Les producteurs africains, eux, encaissent une fraction marginale du prix final d’une tablette.

Ce déséquilibre n’est pas qu’économique. Il est aussi politique. Les gouvernements ivoirien et ghanéen dénoncent depuis plusieurs années l’incapacité des mécanismes actuels à protéger les cours face à la volatilité des marchés de Londres et de New York. La tentative bilatérale d’imposer un différentiel de revenu décent, lancée en 2019 par Abidjan et Accra, avait connu un succès mitigé face à la résistance des acheteurs. Élargir l’initiative à Abuja et Yaoundé change la donne : les quatre signataires représentent près des trois quarts de la production mondiale.

La Cocoa Value Addition Alliance, levier de transformation locale

La nouvelle alliance se distingue de ses devancières par son ambition industrielle. Il ne s’agit plus seulement de coordonner la fixation des prix à l’export, mais d’installer sur le sol africain une capacité de broyage, de transformation et, à terme, de production de produits chocolatiers finis. La Côte d’Ivoire, qui broie déjà une part croissante de sa récolte, sert de modèle partiel. Le Ghana pousse depuis 2023 un plan de montée en gamme adossé à ses zones économiques spéciales. Le Nigeria, longtemps distancé, mise sur ses infrastructures portuaires et son marché intérieur pour rattraper le retard.

Concrètement, la Déclaration d’Abuja engage les quatre États à harmoniser leurs cadres fiscaux, à mutualiser la recherche agronomique et à créer un mécanisme conjoint de financement de la transformation. La logique s’inspire, sans le dire ouvertement, du modèle des cartels de matières premières, mais avec une inflexion résolument industrielle. Reste que la coordination effective entre quatre administrations aux traditions différentes constitue un défi opérationnel majeur.

Un pari géoéconomique sous pression

Le calendrier n’est pas neutre. Le règlement européen sur la déforestation importée, dont l’entrée en vigueur pèse déjà sur les exportateurs africains, oblige les producteurs à investir dans la traçabilité. Ces coûts, transférés en aval de la chaîne, plaident pour une intégration plus poussée sur place. Par ailleurs, la flambée des cours du cacao observée en 2024 et 2025, portée par les mauvaises récoltes ouest-africaines, a rappelé la dépendance des chocolatiers européens à l’offre africaine. Les quatre signataires veulent transformer cette dépendance en levier de négociation.

Le succès de la Cocoa Value Addition Alliance dépendra toutefois de sa capacité à tenir dans la durée. Les précédentes tentatives de front commun sur les matières premières agricoles africaines, du café au coton, ont souvent buté sur la tentation individuelle de contourner les engagements collectifs pour saisir une opportunité de marché à court terme. Les industriels du chocolat, de leur côté, disposent de stratégies de contournement éprouvées, notamment via la diversification vers l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Est.

Le sommet d’Abuja aura néanmoins imposé un signal politique fort. Pour la première fois, les quatre géants africains du cacao parlent d’une seule voix et posent les fondations d’une gouvernance conjointe de leur filière. La suite se jouera dans les décrets d’application, les investissements consentis et la fermeté maintenue face aux acheteurs. Selon Financial Afrik.

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