Le gouvernorat de la région d’Agadez, dans le nord du Niger, a annoncé un durcissement sans précédent des conditions d’achat de carburant en station-service. Dès le 1er décembre 2026, tout automobiliste souhaitant faire le plein devra présenter son permis de conduire, la carte grise du véhicule, une attestation d’assurance et la vignette en cours de validité. Les usagers ont jusqu’au 30 novembre pour mettre en ordre ces pièces, sous peine de se voir refuser l’accès à la pompe. Les Forces de défense et de sécurité (FDS) seront chargées de faire respecter le dispositif.

Un rationnement calibré par catégorie d’usager à Agadez

La mesure ne se limite pas à un contrôle documentaire. Elle instaure un plafond de consommation en milieu urbain, segmenté selon le type de véhicule. Les automobilistes en règle pourront acquérir au maximum 30 litres par passage, soit l’équivalent de 15 000 francs CFA au tarif administré. Les conducteurs de tricycles Adaidaita, omniprésents dans le transport de marchandises à Agadez et Arlit, sont limités à 3 000 francs CFA, tandis que les motocyclistes verront leur achat plafonné à 2 000 francs CFA. Pour un ménage sahélien, ces quotas correspondent grosso modo à quelques jours d’activité, pas davantage.

Ce fractionnement traduit une approche fine du tissu économique local. Les tricycles chinois, devenus en moins d’une décennie la colonne vertébrale du transport de proximité dans les villes sahéliennes, consomment des volumes agrégés considérables. En les encadrant distinctement, le gouvernorat cherche à préserver la mobilité quotidienne tout en coupant les circuits d’achats massifs qui alimentent les marchés parallèles. Les déplacements interurbains, eux, ne sont pas explicitement visés par les plafonds annoncés, ce qui laisse ouverte la question du ravitaillement des convois transsahariens.

Agadez, carrefour stratégique sous surveillance renforcée

La région d’Agadez n’est pas une zone comme les autres. Porte d’entrée du Sahara nigérien, elle couvre plus de 600 000 kilomètres carrés et constitue un carrefour historique entre l’Afrique de l’Ouest, la Libye et l’Algérie. C’est aussi la zone qui concentre les mines d’uranium d’Arlit, exploitées de longue date, et un corridor migratoire que les autorités successives ont tenté d’endiguer, notamment après la loi de 2015 contre le trafic illicite de migrants. Depuis le coup d’État de juillet 2023 qui a porté le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir, Niamey a resserré sa tutelle sur ces espaces périphériques.

Le contrôle du carburant s’inscrit dans cette grammaire sécuritaire. Au Sahel, le jerricane de gasoil est une monnaie d’échange autant qu’un carburant : il alimente les pick-up des groupes armés, les orpailleurs clandestins du Djado, et les réseaux de contrebande transfrontaliers. Le Mali voisin, confronté à une pénurie aiguë de carburant depuis l’automne 2025 en raison du blocus imposé par le Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) sur les convois d’hydrocarbures, offre un précédent inquiétant. En rendant l’achat traçable et plafonné, les autorités nigériennes tentent d’éviter que le même scénario ne se répète sur leur territoire.

Souveraineté pétrolière et héritage des sanctions de 2023

Le contexte de cette décision est également économique. Le Niger dispose depuis 2011 de sa propre raffinerie, la Société de raffinage de Zinder (Soraz), coentreprise avec la China National Petroleum Corporation, dont la production couvre théoriquement les besoins intérieurs et dégage un surplus à l’export. La distribution est assurée par la Société nigérienne des produits pétroliers (Sonidep). Mais la fermeture des frontières ordonnée par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) entre août 2023 et février 2024, puis la montée en puissance de l’oléoduc vers le port béninois de Sèmè, ont déséquilibré les flux et exposé le réseau de stations à des tensions récurrentes.

En reprenant la main sur ce que chaque automobiliste peut acheter à la pompe, le gouvernorat d’Agadez envoie un signal double. Aux usagers, il rappelle que le ravitaillement est désormais un acte administratif conditionné. Aux acteurs du marché parallèle, il indique que la tolérance des années précédentes touche à son terme. Reste à mesurer la soutenabilité politique d’un dispositif qui, en encadrant la mobilité d’une population habituée à des ressources abondantes et bon marché, touche à l’un des rares conforts matériels du quotidien saharien.

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