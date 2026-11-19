Rarement un ministre sénégalais des Finances aura jugé utile d’énumérer, de manière aussi frontale, ce qu’un retard de validation budgétaire ferait peser sur l’économie nationale. En prenant la parole pour alerter sur un éventuel blocage, Cheikh Diba, à la tête du ministère de l’Économie, des Finances et du Plan (MEFP), a placé la question du calendrier budgétaire au centre du débat public sénégalais. Son message est d’autant plus scruté que Dakar sort d’une séquence marquée par la révélation, en 2024, d’une dette dissimulée bien supérieure aux chiffres officiels, documentée par un rapport de la Cour des comptes.

Un ministre des Finances qui cartographie les points de rupture

Le chef du MEFP a identifié quatre zones de vulnérabilité en cas d’impasse sur le vote ou l’exécution du budget. La protection sociale arrive en tête, portée par des dispositifs de transferts aux ménages vulnérables qui dépendent entièrement de crédits budgétaires. La santé suit, avec le risque d’interrompre l’approvisionnement en médicaments, le paiement des prestataires et la poursuite des programmes de couverture maladie. Viennent ensuite les entreprises, exposées à un gonflement des arriérés de l’État sur la commande publique, et les relations avec le Fonds monétaire international, qui conditionnent l’accès du Sénégal à des financements concessionnels.

La mécanique est connue des trésoriers publics. Sans autorisation parlementaire des dépenses, l’exécutif est contraint de fonctionner en régime restreint, souvent par douzièmes provisoires, ce qui ralentit mandatements et paiements. Pour un État où la masse salariale publique représente une part significative des dépenses courantes, le moindre grippage se propage vite aux fournisseurs, puis aux PME sous-traitantes, puis au système bancaire par le biais des créances impayées.

La contrainte FMI, nerf du dossier sénégalais

La mention explicite du Fonds monétaire international par Cheikh Diba n’est pas anodine. Depuis l’alternance politique de mars 2024 et la révélation d’une dette publique réévaluée bien au-delà de 80 % du produit intérieur brut, la discussion d’un nouveau programme entre Dakar et Washington est devenue le baromètre de la crédibilité financière du pays. Le précédent programme, conclu en 2023 pour environ 1,8 milliard de dollars au titre de la Facilité élargie de crédit et de la Facilité élargie, a été suspendu dans les faits, dans l’attente d’un apurement des chiffres et d’une nouvelle feuille de route.

Dans ce contexte, un budget voté dans les délais constitue un signal attendu par les créanciers multilatéraux comme par les investisseurs du marché régional. À l’inverse, tout décalage calendaire alimente la défiance et renchérit mécaniquement le coût d’émission de la dette souveraine sénégalaise sur le marché de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Les rendements exigés sur les titres de Dakar se sont déjà tendus depuis 2024, traduisant la prime de risque attachée à la clarification des comptes publics.

Un précédent régional et un calendrier politique serré

La situation sénégalaise rappelle, toutes proportions gardées, les blocages budgétaires observés ailleurs sur le continent, notamment au Nigeria entre 2016 et 2018 où le retard chronique de promulgation de la loi de finances avait désorganisé l’investissement public. Elle évoque aussi la séquence tchadienne et gabonaise, où la suspension de concours extérieurs avait fragilisé le paiement des salaires. Dans un pays comme le Sénégal, plus intégré au marché financier régional et doté d’une administration fiscale structurée, le risque immédiat tient moins à l’arrêt des paiements qu’à la perte de visibilité pour les acteurs privés.

Les entreprises titulaires de marchés publics, notamment dans le bâtiment, les travaux publics et la fourniture de services, sont les premières concernées. Un allongement des délais de paiement se traduit par des tensions de trésorerie, des reports de recrutement et, pour les plus petites structures, un risque de défaillance. Les banques de la place, dont l’exposition à la dette souveraine et aux créances sur l’État est substantielle, suivent le dossier avec une vigilance particulière.

Reste que l’alerte de Cheikh Diba a aussi une dimension politique assumée. Elle vise à responsabiliser les acteurs du débat budgétaire, à l’Assemblée nationale comme dans l’opinion, et à préparer le terrain à d’éventuels arbitrages impopulaires. Entre la nécessité d’une consolidation budgétaire exigée par les bailleurs et la protection des dépenses sociales érigée en priorité par le pouvoir, le ministre devra tracer une ligne de crête étroite dans les semaines qui viennent.

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