Sénégal : le Conseil constitutionnel saisi sur le cas Ousmane Sonko

Au Sénégal, la question de la réintégration d’Ousmane Sonko dans ses droits civils et politiques s’est déplacée du terrain politique vers celui du droit constitutionnel. Des députés de l’opposition ont saisi le Conseil constitutionnel pour qu’il se prononce sur la régularité de la procédure ayant permis au Premier ministre de recouvrer la plénitude de ses droits. Dans une contribution argumentée, le juriste Ibrahima Hamidou Deme estime que la haute juridiction de Dakar n’a aucune marge pour botter en touche. Son analyse, fondée sur la lettre et l’esprit de la Constitution sénégalaise, vient nourrir un débat institutionnel observé bien au-delà des frontières du pays.

Une saisine qui place le Conseil constitutionnel devant ses responsabilités

La controverse porte sur les conditions dans lesquelles le chef du gouvernement, condamné puis amnistié, a été rétabli dans l’intégralité de ses prérogatives civiques. Pour les requérants, certaines étapes de la procédure soulèvent des doutes sérieux quant à leur conformité au bloc de constitutionnalité. L’enjeu n’est pas mince : il touche aux conditions d’éligibilité, à la séparation des pouvoirs et à la portée des lois d’amnistie adoptées depuis le tournant politique de mars 2024. Selon Ibrahima Hamidou Deme, ancien membre de la magistrature sénégalaise, la juridiction de la rue René Ndiaye se trouve placée devant un cas d’école.

L’auteur de la contribution rappelle que le Conseil constitutionnel tire sa légitimité d’un mandat précis : contrôler la conformité des normes à la Constitution et trancher les contentieux que la loi fondamentale lui confie expressément. Se réfugier derrière une prétendue incompétence reviendrait, selon lui, à créer un vide juridictionnel inacceptable dans une démocratie de droit. La doctrine sénégalaise comme la jurisprudence comparée plaident pour une interprétation extensive des compétences lorsqu’aucune autre juridiction n’est en mesure de connaître du litige.

Les arguments juridiques avancés par Ibrahima Hamidou Deme

Le raisonnement du juriste s’appuie sur plusieurs piliers. D’abord, le principe selon lequel le juge constitutionnel est le gardien naturel des droits politiques attachés à la citoyenneté, dont la jouissance conditionne l’accès aux fonctions électives. Ensuite, l’idée qu’un refus de statuer équivaudrait à un déni de justice, sanctionné par la tradition juridique francophone. Enfin, l’argument tiré de la cohérence institutionnelle : si la Constitution organise des contrôles, ceux-ci doivent pouvoir s’exercer effectivement, faute de quoi le texte fondamental perd sa force normative.

L’analyse souligne également que le contexte sénégalais, marqué par l’alternance de mars 2024 et l’arrivée au pouvoir des dirigeants du Pastef, impose une exigence accrue de transparence procédurale. La crédibilité des institutions repose sur la capacité du juge à examiner les actes des gouvernants avec la même rigueur que ceux de leurs prédécesseurs. À défaut, l’État de droit se trouverait fragilisé, au détriment de la confiance des citoyens et des partenaires internationaux du pays.

Un enjeu qui dépasse le seul cas Ousmane Sonko

Au-delà du destin personnel du Premier ministre, la décision attendue de la juridiction constitutionnelle aura valeur de précédent. Elle fixera les contours du contrôle exercé sur les actes liés à la réhabilitation des personnalités politiques condamnées. Plusieurs pays d’Afrique francophone observent avec attention la séquence sénégalaise, eux-mêmes confrontés à des contentieux comparables nés de lois d’amnistie ou de mesures de grâce. La jurisprudence qui se dégagera pourrait influencer les pratiques régionales en matière de justice constitutionnelle.

Pour les milieux d’affaires et les chancelleries, l’épisode constitue un indicateur de la maturité institutionnelle du Sénégal. La capacité du Conseil constitutionnel à se saisir d’un dossier politiquement sensible, à motiver sa décision et à la rendre acceptable par toutes les parties sera scrutée. Reste que la juridiction dispose d’une expérience consolidée depuis sa création, notamment dans le contentieux électoral présidentiel de 2024 qui avait abouti à invalider le report du scrutin décidé par l’ancien président Macky Sall.

La contribution d’Ibrahima Hamidou Deme s’inscrit dans une tradition doctrinale sénégalaise vivace, où praticiens et universitaires nourrissent régulièrement le débat public par des analyses techniques. L’écho rencontré par ce texte témoigne de l’intérêt des décideurs et de la société civile pour les questions de gouvernance constitutionnelle. La haute juridiction est désormais attendue sur le fond. Selon PressAfrik, le débat juridique se prolonge à mesure que la date d’examen de la saisine approche.

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