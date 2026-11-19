Le projet de loi de finances (PLF) pour l’année 2027 a été rejeté par l’Assemblée nationale sénégalaise à une écrasante majorité de 126 voix contre 18. Pour un texte budgétaire, qui structure l’action de l’État pour l’exercice à venir, l’issue du scrutin constitue un événement rare dans l’histoire parlementaire du pays. Depuis l’alternance de mars 2024 et l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, porté par le mouvement Pastef, la chambre basse avait jusque-là validé les textes financiers soumis par l’exécutif. Le désaveu change la donne et impose au gouvernement d’Ousmane Sonko un exercice de reconstruction politique immédiat.

Un rejet qui bouscule la trajectoire budgétaire du Sénégal

Le vote survient dans un climat financier déjà très tendu. Depuis septembre 2024, l’audit mené par la Cour des comptes a mis au jour un stock de dette publique et un déficit nettement supérieurs aux chiffres communiqués par l’administration précédente, portant la dette à des niveaux proches de 100 % du produit intérieur brut selon les ordres de grandeur rendus publics par les autorités. Le Fonds monétaire international, qui avait conclu en 2023 un programme de facilité élargie de crédit d’environ 1,8 milliard de dollars avec Dakar, a suspendu ses décaissements en attendant la clarification des comptes et la négociation d’un nouvel accord.

Dans ce contexte, le PLF 2027 devait incarner la première loi de finances pleinement conçue sous le référentiel du plan de redressement économique et social présenté par Ousmane Sonko à l’été 2025. Son rejet oblige désormais l’exécutif à retravailler sa copie, à réouvrir les arbitrages sur les recettes fiscales, les dépenses sociales et le service de la dette, et à retourner devant les députés dans des délais contraints par le calendrier constitutionnel.

Les ressorts politiques d’un désaveu parlementaire

La configuration de l’Assemblée élue en novembre 2024 offrait pourtant à Pastef une majorité absolue, avec 130 sièges sur 165. Un vote de 126 voix contre le texte signale donc une recomposition interne du camp présidentiel, ou à tout le moins une discipline de vote inversée sur un dossier technique devenu politique. Les équilibres restent à documenter, mais plusieurs lignes de fracture sont connues : arbitrages entre souveraineté budgétaire et conditionnalités du FMI, pression sur les dépenses sociales dans un pays où la jeunesse de moins de 25 ans représente plus de 60 % de la population, et débat sur la fiscalité des hydrocarbures, alors que les champs de Sangomar et de Grand Tortue Ahmeyim ont commencé à produire respectivement en 2024 et 2025.

Le précédent le plus souvent cité dans la sous-région est celui de la censure budgétaire : en zone francophone, les rejets de lois de finances par les parlements demeurent exceptionnels, les majorités présidentielles ayant historiquement verrouillé le processus. On se souvient qu’en Côte d’Ivoire, au Bénin ou au Cameroun, les textes financiers passent habituellement sans accroc. Le vote de Dakar s’inscrit donc comme un cas d’école pour les analystes de la vie institutionnelle ouest-africaine.

Un signal lourd pour les partenaires financiers de Dakar

Au-delà de l’arithmétique parlementaire, le message adressé aux créanciers et aux investisseurs est délicat. Les agences de notation, qui ont dégradé la signature du Sénégal à plusieurs reprises depuis l’été 2024, scrutent la capacité du pays à produire un cadre budgétaire crédible et voté. Les émissions obligataires sur le marché régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) se négocient déjà à des taux supérieurs à 8 % pour certaines maturités, reflet d’une prime de risque alourdie.

Pour les partenaires bilatéraux, Paris, Pékin et Abou Dhabi en tête, l’épisode pose la question de la prévisibilité de la politique économique sénégalaise sur un horizon pluriannuel. Les projets d’infrastructures et de transition énergétique, qu’il s’agisse du Train express régional, du port de Ndayane ou des programmes d’électrification rurale, dépendent d’un cadrage financier stable.

Reste à connaître les suites procédurales retenues par l’exécutif : dépôt d’un nouveau texte, convocation d’une session extraordinaire, ou recours aux dispositifs de continuité budgétaire prévus par la Constitution. Chacune de ces options emporte des conséquences politiques distinctes dans un pays où la relation entre le président, le premier ministre et la majorité parlementaire entre dans une phase inédite.

Pour aller plus loin

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