Contraceptifs USAID bloqués en Belgique : l’Afrique privée de stocks

Des millions de contraceptifs destinés à des pays d’Afrique subsaharienne demeurent immobilisés depuis plus d’un an dans des entrepôts logistiques en Belgique, à la suite d’une décision administrative américaine. Financés par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), ces stocks de produits de santé reproductive devaient initialement approvisionner les programmes de planification familiale de plusieurs ministères de la Santé africains. Leur blocage prolongé illustre les répercussions concrètes du gel des financements américains sur les systèmes sanitaires du continent.

Un blocage logistique aux lourdes conséquences sanitaires

Les cargaisons concernées comprennent des pilules, des implants, des dispositifs intra-utérins et des préservatifs, soit l’essentiel de la gamme utilisée dans les programmes publics africains de planning familial. Entreposés sur le territoire belge, ces produits attendent une autorisation d’expédition qui n’est jamais venue depuis la décision de Washington de suspendre, puis de réorganiser en profondeur, l’aide extérieure américaine. Les acteurs humanitaires alertent sur une double perte : celle d’un investissement public estimé en dizaines de millions de dollars, et celle d’un accès contraceptif pour des millions de femmes dans des pays où l’offre publique reste le principal canal de distribution.

Plusieurs organisations internationales ont proposé de racheter ou de redistribuer ces stocks afin d’éviter leur destruction. L’administration américaine n’a pas, à ce stade, autorisé de transfert à un tiers. Une partie des produits approche de sa date de péremption, ce qui réduit mécaniquement la fenêtre d’utilisation dans les pays bénéficiaires. Le coût de stockage, assumé via des contrats logistiques, continue de courir, alourdissant la facture pour le contribuable américain sans bénéfice sanitaire.

Les programmes de planification familiale africains fragilisés

L’Afrique subsaharienne concentre une part majeure des programmes financés historiquement par l’USAID en matière de santé reproductive. Des pays comme le Nigeria, l’Éthiopie, la République démocratique du Congo, le Mali, le Burkina Faso ou encore la Tanzanie figurent parmi les principaux bénéficiaires des livraisons gérées depuis les plateformes européennes. L’arrêt des flux crée des ruptures de stock documentées dans plusieurs capitales, obligeant les cliniques publiques à rationner ou à renvoyer les patientes vers un secteur privé souvent inaccessible financièrement.

Les conséquences démographiques et sanitaires d’une telle rupture ne sont pas neutres. Les projections des agences onusiennes convergent : une interruption durable de la fourniture de contraceptifs modernes se traduit mécaniquement par une hausse des grossesses non désirées, des avortements à risque et de la mortalité maternelle. Dans les pays du Sahel, où les indicateurs de santé reproductive restent parmi les plus fragiles au monde, la question dépasse la seule politique sanitaire pour toucher à la stabilité sociale et économique.

Washington, l’USAID et le tournant diplomatique

Le dossier s’inscrit dans la réorientation stratégique de la politique d’aide américaine engagée depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025. Le démantèlement partiel de l’USAID et le réexamen des financements liés à la santé reproductive, longtemps combattus par la droite conservatrice au nom du « Mexico City Policy », expliquent la paralysie administrative actuelle. Les contrats signés sous l’administration précédente se retrouvent suspendus, sans mécanisme clair de reprise ni de transfert.

Pour les chancelleries africaines, cette situation renforce un constat déjà formulé lors de précédents chocs sanitaires : la dépendance excessive à un bailleur unique crée une vulnérabilité stratégique. Plusieurs capitales explorent désormais des partenariats de substitution avec le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), avec des fondations privées ou avec des coopérations européennes et asiatiques. Reste que la reconstitution d’une chaîne d’approvisionnement d’une telle ampleur se compte en années, pas en mois.

Le cas belge agit comme un révélateur. Il met en lumière la fragilité d’un modèle où la souveraineté sanitaire africaine demeure largement adossée à des décisions politiques prises à Washington, Bruxelles ou Genève. Pour les décideurs du continent, l’enjeu est désormais clairement posé : accélérer la production locale de contraceptifs, diversifier les bailleurs et renforcer les capacités d’achat groupé via l’Union africaine. Selon Le Monde Afrique, aucune date de déblocage n’était connue à la parution de l’enquête.

Pour aller plus loin

L’ANACIM place Dakar en vigilance rouge pour fortes pluies · Dakar attend un épisode pluvieux marqué dans la nuit du 25 septembre · Affaire JP N’Da contre Salimata : l’appel de Boubacar Sèye

J’aime ça : J’aime Chargement…