Défense : le contenu du mémorandum RDC–États-Unis dévoilé

Le mémorandum de coopération sécuritaire liant la République démocratique du Congo (RDC) aux États-Unis prend forme publique près d’un an après sa signature à Washington. Paraphé le 4 décembre 2025 entre les ministères de la Défense des deux pays, le document fixe une feuille de route commune en matière de défense, de renseignement et de formation militaire. Il traduit un rapprochement engagé sur fond de crise sécuritaire persistante dans l’Est congolais et de recomposition des alliances régionales autour des Grands Lacs.

Un cadre d’appui militaire élargi mais encadré

Le texte, dont la teneur était restée confidentielle au lendemain de la cérémonie, détaille plusieurs axes d’engagement. Washington s’y déclare disposé à accompagner Kinshasa dans la montée en compétence de ses unités, à travers des programmes de formation, un partage accru d’informations et un appui logistique ciblé. L’accord ouvre également la perspective d’exercices conjoints et d’un dialogue stratégique régulier entre états-majors, dans un format qui n’existait pas jusqu’ici entre les deux armées.

Ce rapprochement intervient alors que les Forces armées de la RDC (FARDC) demeurent sous forte pression dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri. L’offensive du Mouvement du 23 mars (M23), soutenu par Kigali selon les experts des Nations unies, a bouleversé l’équilibre militaire de la région et poussé Kinshasa à diversifier ses partenariats de défense. Le mémorandum américain s’inscrit dans cette logique, parallèlement aux discussions engagées avec plusieurs capitales européennes et à la médiation diplomatique conduite depuis Washington autour du dossier rwando-congolais.

Des conditions strictes posées par Washington

La coopération annoncée n’est pas inconditionnelle. Le document consulté subordonne l’approfondissement de l’appui américain à une série de réformes structurelles de l’appareil militaire congolais. Sont notamment visées la gouvernance interne des FARDC, la lutte contre les détournements de solde, la professionnalisation du commandement et le respect du droit international humanitaire par les unités déployées sur le terrain. Autant de chantiers que les partenaires occidentaux de Kinshasa jugent indispensables depuis plusieurs années.

La vérification de ces réformes conditionnera l’accès à certaines catégories d’équipements et à des programmes de formation plus avancés. Le texte réaffirme par ailleurs l’application de la législation américaine en matière de droits humains, qui interdit toute assistance militaire à des unités impliquées dans des violations graves. Ce verrou, connu sous le nom de « loi Leahy », a déjà conduit par le passé à écarter plusieurs bataillons congolais de dispositifs d’entraînement financés par les États-Unis.

Le mémorandum consacre ainsi un équilibre délicat : offrir à Kinshasa un partenariat sécuritaire plus substantiel tout en préservant la capacité du Congrès américain à sanctionner toute dérive. Pour l’administration congolaise, l’exercice suppose de démontrer, dans un calendrier contraint, la crédibilité de l’effort de réforme engagé sous l’impulsion du chef de l’État Félix Tshisekedi.

Une pièce du puzzle minier et diplomatique

Au-delà du strict volet militaire, le document s’insère dans une architecture plus large de coopération entre les deux pays. Washington affiche depuis plusieurs mois un intérêt renouvelé pour les minerais stratégiques congolais, notamment le cobalt, le cuivre et le coltan, indispensables à la transition énergétique et à l’industrie de défense américaine. La sécurisation des zones de production, en particulier dans le Katanga et le Kivu, constitue un enjeu convergent pour les deux capitales.

Le rapprochement sécuritaire s’articule également avec la médiation américaine entre Kinshasa et Kigali, qui vise à désamorcer la crise armée dans l’Est. En renforçant son lien bilatéral avec la RDC, Washington se dote d’un levier supplémentaire pour peser sur l’évolution du conflit et contrebalancer l’influence croissante d’autres acteurs extérieurs, de la Chine à certains pays du Golfe, dans l’économie et la sécurité congolaises.

Reste à voir dans quelle mesure les engagements inscrits dans le mémorandum trouveront une traduction concrète sur le terrain. La capacité des FARDC à absorber l’appui proposé, la stabilité du cadre politique à Kinshasa et l’évolution de la relation entre Washington et Kigali constitueront autant de variables déterminantes. Selon RFI Afrique, le texte permet désormais de mesurer précisément les contours de ce partenariat renouvelé.

Pour aller plus loin

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