Le foncier de Songon, commune lagunaire située à l’ouest d’Abidjan, est redevenu un point de tension. Plus d’un millier d’acquéreurs de parcelles affirment être pris dans un contentieux qu’ils ne parviennent pas à démêler et sollicitent l’intervention directe de l’État ivoirien et du président de la République. La démarche, inhabituelle par son ampleur, traduit l’épuisement d’une communauté de ménages qui ont engagé des économies souvent considérables dans l’achat de terrains destinés à la construction de leur résidence principale.

Songon, laboratoire des tensions foncières du Grand Abidjan

La commune de Songon n’est pas un terrain d’exception. Depuis le milieu des années 2000, l’étalement urbain du District autonome d’Abidjan a transformé ses villages et ses zones agricoles en réserve foncière convoitée par les lotisseurs, les promoteurs et les ménages à la recherche d’un accès à la propriété à un coût abordable. La pression démographique sur la capitale économique, qui concentre près de six millions d’habitants selon les projections de l’Institut national de la statistique ivoirien, a mécaniquement poussé les opérations d’aménagement vers la périphérie ouest, le long de l’autoroute du nord et de la route de Dabou.

Cette dynamique s’est traduite par une multiplication des lotissements, parfois ouverts sans arrêté d’approbation définitif, parfois vendus plusieurs fois à des acheteurs différents. Les chefferies coutumières, les comités villageois, des sociétés immobilières privées et des intermédiaires informels interviennent en parallèle sur un même périmètre, ce qui crée des chevauchements de droits difficiles à arbitrer. La commune de Songon figure depuis une décennie parmi les zones les plus citées dans les rapports du ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme consacrés aux litiges fonciers.

Un contentieux qui engage les plus hautes autorités ivoiriennes

En choisissant d’adresser leur appel au chef de l’État, les acquéreurs de Songon reconnaissent implicitement que les voies administratives et judiciaires classiques n’ont pas abouti. Cette stratégie n’est pas nouvelle en Côte d’Ivoire. En 2018 déjà, des victimes de doubles ventes dans la zone d’Anyama et de Bingerville avaient sollicité l’arbitrage présidentiel pour obtenir la régularisation de leurs titres. Les pouvoirs publics avaient alors engagé une opération de reconnaissance et d’enregistrement de certains lotissements, sans pour autant assainir durablement le marché.

La démarche actuelle s’inscrit dans un contexte réglementaire que l’exécutif cherche à resserrer. L’Agence de gestion foncière (AGEF), opérateur public créé en 1999, est régulièrement mobilisée pour sécuriser les opérations d’aménagement, tandis que la réforme du foncier urbain engagée depuis 2013 vise à imposer la délivrance de l’arrêté de concession définitive comme étape obligatoire avant toute transaction. Dans les faits, une large part des ventes périurbaines s’effectue encore sur la base de documents intermédiaires, comme la lettre d’attribution ou l’arrêté de concession provisoire, qui n’offrent pas la même sécurité juridique.

Un enjeu social et économique pour la classe moyenne ivoirienne

Au-delà du cas de Songon, le contentieux illustre l’écart entre l’ambition d’accession à la propriété portée par la classe moyenne ivoirienne et la fiabilité réelle des circuits de distribution du foncier. Dans le Grand Abidjan, le prix moyen du mètre carré en lotissement périphérique s’est fortement apprécié au cours de la dernière décennie, avec des parcelles de 500 mètres carrés souvent commercialisées entre quatre et douze millions de francs CFA selon les sites. Pour un ménage salarié, cet investissement représente plusieurs années d’épargne, parfois complétées par un crédit bancaire.

La perte éventuelle d’un tel capital, ou le blocage prolongé d’un projet de construction, fragilise des trajectoires patrimoniales entières et alimente la défiance envers les acteurs du secteur. Elle pèse aussi sur l’effort public en matière de logement, alors que la Côte d’Ivoire affiche un déficit estimé par le ministère de la Construction à plus de 600 000 unités à l’échelle nationale. Le programme présidentiel de logements sociaux et économiques, relancé à plusieurs reprises depuis 2012, suppose un cadastre fiable et des réserves foncières incontestées, deux conditions que les litiges de type Songon viennent directement remettre en cause.

Le traitement réservé à ce dossier sera scruté par les professionnels du secteur comme par les ménages engagés dans des opérations similaires à Bingerville, Anyama, Bonoua ou Grand-Bassam. Il dira surtout si l’État ivoirien dispose encore des instruments nécessaires pour imposer la transparence sur un marché devenu central dans la formation du patrimoine des ménages urbains.

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