Décès de Cheikh Hamidou Kane, auteur de L’Aventure ambiguë

Le Sénégal pleure l’un des plus grands penseurs de son histoire littéraire. Cheikh Hamidou Kane, auteur de L’Aventure ambiguë, s’est éteint, laissant derrière lui une œuvre fondatrice qui continue d’irriguer la réflexion sur l’identité africaine, l’héritage colonial et le dialogue des civilisations. Publié en 1961, ce roman bref mais dense a durablement façonné la pensée postcoloniale francophone, bien au-delà des frontières du continent.

Né en 1928 à Matam, dans le nord du Sénégal, Cheikh Hamidou Kane appartenait à cette génération d’intellectuels africains formés à la croisée de l’école coranique et de l’école française. Haut fonctionnaire après l’indépendance, ministre, cadre des Nations unies, il a mené une carrière publique discrète mais influente. Son nom restera pourtant attaché à ce livre unique, repris dans les programmes scolaires sénégalais et étudié dans les universités d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord.

Un roman matriciel de la pensée postcoloniale africaine

L’Aventure ambiguë raconte le parcours de Samba Diallo, jeune Peul arraché à l’enseignement rigoureux du maître coranique Thierno pour être envoyé à l’école française, puis à Paris. Ce déplacement, à la fois géographique et spirituel, cristallise la question centrale du livre : que gagne et que perd une société africaine lorsqu’elle épouse les outils intellectuels de l’ancien colonisateur ? Le roman, couronné par le Grand Prix littéraire d’Afrique noire en 1962, a été traduit dans de nombreuses langues.

Soixante ans après sa parution, le texte garde une portée politique directe. Les débats contemporains sur la souveraineté culturelle, la place des langues nationales dans l’enseignement, la refondation du franc CFA ou le rapatriement des biens culturels africains puisent, consciemment ou non, dans la grammaire posée par Cheikh Hamidou Kane. L’écrivain avait transformé une interrogation personnelle en matrice collective, saisie aujourd’hui par les nouvelles générations panafricanistes du Sahel.

Dix leçons d’une œuvre devenue classique

La relecture du roman offre une série d’enseignements que la critique sénégalaise met en avant au moment de la disparition de l’auteur. Première leçon : l’école n’est jamais neutre. Elle transmet des valeurs, structure les hiérarchies sociales et redéfinit le rapport au sacré. Deuxième leçon : la modernité importée a un coût spirituel, que les élites africaines ont trop longtemps minoré. Troisième leçon : le dialogue des cultures suppose une position d’égalité, impossible lorsque l’une domine militairement et économiquement l’autre.

Vient ensuite l’idée que la foi, chez Cheikh Hamidou Kane, n’est pas un folklore identitaire mais une discipline intérieure qui structure la personne. Le maître Thierno, figure centrale, incarne cette exigence. Cinquième leçon : la langue française, maîtrisée jusqu’à l’épure, peut devenir un instrument de résistance et non de soumission. L’écriture de Kane, sobre et musicale, en fait la démonstration.

Les leçons suivantes tiennent à la lucidité politique de l’auteur. Il refuse les postures victimaires comme les enthousiasmes béats pour l’Occident. Il décrit l’ambiguïté constitutive du sujet africain contemporain, pris entre héritages pluriels. Il rappelle que la décolonisation ne se joue pas seulement dans les institutions mais dans les consciences. Et il invite les classes dirigeantes à assumer la responsabilité de choisir, plutôt que de subir, les modèles qui façonneront les sociétés africaines du XXIe siècle.

Un héritage pour la souveraineté culturelle africaine

La disparition de Cheikh Hamidou Kane intervient dans un contexte où le Sénégal, sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, a érigé la souveraineté comme horizon politique. La refonte des manuels scolaires, la valorisation des langues nationales et le débat sur les symboles hérités de la période coloniale rejoignent les interrogations posées par l’écrivain il y a six décennies. Les hommages rendus par la classe politique, les universitaires et le monde culturel sénégalais soulignent cette continuité.

Au-delà du Sénégal, l’œuvre de l’auteur résonne dans l’ensemble de l’Afrique francophone, du Mali au Cameroun en passant par la Côte d’Ivoire, où L’Aventure ambiguë figure parmi les textes de référence. Sa mort referme un chapitre de la littérature négro-africaine ouvert par Senghor, Birago Diop et Cheikh Anta Diop. Elle rappelle aussi l’urgence de prolonger, avec les outils d’aujourd’hui, la méditation inaugurée par ces pionniers. Selon Seneweb, les funérailles et les hommages officiels s’organisent dans les prochaines heures à Dakar.

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