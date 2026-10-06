Pezeshkian juge vaines les négociations avec les États-Unis

Le président iranien Massoud Pezeshkian a écarté toute utilité à de nouvelles négociations avec les États-Unis, signalant un raidissement de la posture diplomatique de Téhéran. Cette déclaration, relayée par la presse libanaise, intervient dans un climat régional saturé par la guerre à Gaza, les frappes israéliennes contre plusieurs cibles iraniennes et la paralysie persistante du dossier nucléaire. Elle contraste avec l’image d’ouverture modérée qui avait accompagné l’arrivée au pouvoir de l’ancien ministre de la Santé en 2024.

Un durcissement de ton assumé par Téhéran

En jugeant les discussions avec Washington sans objet, le chef de l’État iranien aligne son discours sur celui du Guide suprême Ali Khamenei, qui qualifie régulièrement les propositions américaines de piège. Ce recadrage marque une rupture par rapport aux signaux d’ouverture envoyés durant les premiers mois du mandat présidentiel, lorsque l’entourage de Pezeshkian évoquait la possibilité d’un canal indirect via Oman ou le Qatar. La formule retenue par le président iranien ne laisse plus de place à l’ambiguïté stratégique.

Plusieurs facteurs expliquent ce raidissement. Les frappes israéliennes de juin 2025 contre des installations iraniennes, suivies de l’intervention américaine sur les sites nucléaires de Fordo, Natanz et Ispahan, ont profondément entamé la confiance d’une partie de l’appareil d’État à l’égard de toute offre de dialogue venue de Washington. Le camp conservateur, majoritaire au Parlement, exige depuis des mois des gages concrets avant tout retour à la table.

Le dossier nucléaire dans l’impasse

La position exprimée par Massoud Pezeshkian intervient alors que l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien, signé en 2015 et abandonné par les États-Unis en 2018, demeure cliniquement mort. Les mécanismes de « snapback » activés par les Européens à l’été 2025 ont rétabli l’ensemble des sanctions onusiennes initialement levées. Téhéran a réagi en suspendant sa coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), privant les inspecteurs d’accès à plusieurs sites sensibles.

Dans ce contexte, la perspective d’un nouvel accord global apparaît lointaine. L’administration américaine conditionne toute levée partielle des sanctions à un démantèlement vérifiable des capacités d’enrichissement iraniennes, exigence rejetée par Téhéran comme une atteinte à sa souveraineté. La République islamique, de son côté, réclame des garanties écrites interdisant un nouveau retrait unilatéral, revendication jugée irrecevable à Washington.

Une économie sous forte pression

Le refus affiché de dialoguer n’efface pas les contraintes économiques qui pèsent sur le pouvoir iranien. Le rial a perdu une part significative de sa valeur face au dollar depuis le début de l’année, l’inflation dépasse les 40 % selon les estimations de la Banque centrale, et les exportations de brut, bien qu’en partie maintenues vers la Chine, restent inférieures aux niveaux d’avant 2018. La population urbaine subit de plein fouet la contraction du pouvoir d’achat.

Massoud Pezeshkian avait pourtant été élu sur la promesse d’un assainissement du climat des affaires et d’une normalisation progressive des relations extérieures afin d’attirer des investissements, notamment chinois et russes. En fermant publiquement la porte au canal américain, il concède implicitement que la ligne diplomatique souhaitée par son camp réformateur ne dispose plus de la marge de manœuvre institutionnelle nécessaire. L’arbitrage final sur la politique étrangère reste entre les mains du Guide suprême et du Conseil suprême de sécurité nationale.

Un signal adressé à la région

Au-delà du bilatéral avec Washington, la déclaration vise également les capitales du Golfe engagées dans un rapprochement prudent avec Téhéran depuis l’accord sino-saoudien de mars 2023. En affichant son scepticisme vis-à-vis de la médiation américaine, le président iranien conforte le narratif d’une architecture de sécurité régionale pensée en dehors du parapluie occidental. Riyad, Abou Dhabi et Mascate, qui ont multiplié les canaux de dialogue avec Téhéran, scrutent désormais la capacité du pouvoir iranien à transformer ce rejet affiché en levier diplomatique utile.

Reste à mesurer, dans les prochaines semaines, si cette ligne dure se traduira par un gel durable des contacts ou si des médiations indirectes, portées par Oman ou le Qatar, reprendront en coulisses. Selon Al Akhbar.

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