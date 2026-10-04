Gabon : la pénurie de carburant atteint Lambaréné et paralyse les stations

La pénurie de carburant au Gabon franchit une nouvelle étape. Après Libreville, Port-Gentil et plusieurs villes de l’intérieur, c’est désormais Lambaréné, troisième agglomération du pays, qui subit la raréfaction du sans-plomb et du gasoil. Les automobilistes de la capitale provinciale du Moyen-Ogooué patientent plusieurs heures devant les pompes, quand elles ne sont pas purement et simplement fermées faute d’approvisionnement.

Lambaréné rattrapée par la crise d’approvisionnement

Les scènes observées ces derniers jours dans la cité historique du docteur Albert Schweitzer rappellent celles qui se multiplient depuis plusieurs semaines à Libreville. Taxis, véhicules particuliers et poids lourds s’agglutinent autour des rares stations encore ravitaillées, générant des embouteillages inhabituels aux abords des axes principaux. Certains conducteurs confient avoir sillonné plusieurs quartiers avant de trouver un point de vente opérationnel.

Le phénomène, nouveau pour Lambaréné, inquiète d’autant plus que la ville constitue un nœud logistique entre la capitale et le sud du pays. Les transporteurs assurant la liaison avec Mouila, Fougamou ou Ndendé redoutent une interruption prolongée qui compromettrait l’acheminement des denrées de première nécessité. Les professionnels du transport évoquent déjà une hausse officieuse des tarifs sur certains trajets, répercutée sur les passagers.

Un déficit logistique devenu structurel

La crise actuelle ne résulte pas d’un épisode isolé. Le Gabon, pourtant producteur d’hydrocarbures et doté d’une raffinerie à Port-Gentil, dépend d’une chaîne logistique fragile pour distribuer ses produits raffinés sur l’ensemble du territoire. La Société gabonaise de raffinage (Sogara), en difficulté depuis plusieurs années, ne couvre qu’une fraction de la demande nationale, obligeant les autorités à recourir massivement aux importations.

Les ruptures d’approvisionnement se sont intensifiées au cours des derniers mois, nourries par des tensions sur les cargaisons attendues, des difficultés de trésorerie des opérateurs et des coûts de distribution élevés vers l’intérieur du pays. Les pouvoirs publics ont promis à plusieurs reprises un retour à la normale, sans que les livraisons ne suivent véritablement le rythme annoncé. L’extension de la pénurie à Lambaréné confirme que le mal dépasse largement la seule capitale.

Un test politique pour les autorités de transition

Pour les autorités de transition issues du changement de régime d’août 2023, le dossier du carburant constitue un indicateur sensible. L’accès à des produits pétroliers abordables figure parmi les attentes sociales les plus immédiates exprimées par la population depuis le coup de force militaire. Chaque file d’attente devant une station, chaque pompe fermée, est perçue comme un revers de communication pour l’exécutif.

Les tensions observées à Lambaréné interviennent par ailleurs dans un contexte de recomposition institutionnelle, alors que le pays prépare la mise en œuvre de ses nouvelles orientations économiques. La question énergétique, longtemps considérée comme un acquis dans un État producteur, s’impose comme un chantier prioritaire. Plusieurs voix dans la société civile réclament un audit transparent de la chaîne d’importation et de distribution, afin d’identifier les goulots d’étranglement et les responsabilités.

Du côté des opérateurs privés, les majors de la distribution — Total Energies Marketing Gabon, Petro Gabon et Engen — assurent se mobiliser pour rétablir le ravitaillement, sans toutefois communiquer de calendrier précis. La question de la revalorisation de la marge de distribution, régulièrement évoquée dans le secteur, reste un point de friction récurrent avec la tutelle. En attendant un dénouement, les habitants de Lambaréné s’ajoutent à la liste déjà longue des Gabonais contraints d’organiser leurs déplacements en fonction de la disponibilité du carburant. Selon Info 241, les files d’attente s’allongeaient encore ces derniers jours devant les stations de la ville.

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