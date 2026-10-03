Senelec annonce des coupures à Dakar pour des travaux à Bel-Air

La Senelec a confirmé que plusieurs quartiers de Dakar connaîtront des interruptions de la fourniture d’électricité ce week-end, le temps de mener à bien des travaux au poste de Bel-Air. L’opérateur public explique que ces opérations, de nature technique, visent à sécuriser et moderniser une infrastructure clé pour l’approvisionnement de la capitale sénégalaise. Les coupures programmées, selon l’entreprise, doivent permettre d’éviter des incidents plus graves à moyen terme.

Bel-Air, nœud stratégique du réseau dakarois

Situé dans la zone industrielle de la presqu’île du Cap-Vert, le poste de Bel-Air occupe une position cardinale dans l’architecture électrique de l’agglomération. Il concentre une part significative des flux qui alimentent les quartiers d’affaires, les zones résidentielles et les activités portuaires de Dakar. Toute intervention sur ses installations se répercute mécaniquement sur un périmètre large, ce qui explique l’ampleur des perturbations annoncées par la Senelec.

La société nationale n’a pas précisé l’ensemble des quartiers concernés dans sa communication initiale, mais elle a invité les abonnés à anticiper les désagréments et à prendre les dispositions nécessaires, notamment les acteurs économiques dont les process dépendent d’une alimentation continue. Les hôpitaux, les data centers et les sites industriels sont habituellement les premiers à activer leurs groupes de secours lors de telles opérations.

Une maintenance révélatrice des tensions sur le réseau

Ces interventions programmées illustrent la pression croissante qui pèse sur les infrastructures électriques de Dakar. La capitale concentre à elle seule une part prépondérante de la demande nationale, portée par l’urbanisation rapide, la densification du tissu tertiaire et la montée en puissance des usages numériques. Dans ce contexte, chaque poste de transformation devient un point de vulnérabilité potentiel, dont la fiabilité conditionne la continuité de service pour des centaines de milliers d’abonnés.

La Senelec a multiplié ces dernières années les chantiers de renforcement, en cohérence avec la stratégie publique visant à sécuriser l’accès à l’électricité et à soutenir l’ambition d’un accès universel. L’entreprise, bras armé de la politique énergétique sénégalaise, se trouve au centre de plusieurs transformations simultanées : intégration croissante du gaz dans le mix de production avec l’entrée en exploitation des champs offshore, extension du réseau de transport et modernisation progressive des postes hérités de décennies de sous-investissement.

La maintenance de Bel-Air s’inscrit dans ce mouvement d’ensemble. Elle rappelle aussi que la robustesse du réseau ne se limite pas aux capacités de production : la fiabilité du transport et de la distribution reste un enjeu tout aussi déterminant, notamment pour éviter la répétition des blackouts localisés qui pénalisent périodiquement la vie économique dakaroise.

Un défi de communication avec les abonnés

Au-delà de l’aspect technique, l’épisode met en lumière la sensibilité politique du dossier électrique au Sénégal. Les coupures, même planifiées, nourrissent régulièrement la grogne des usagers et des petites entreprises, échaudés par des années de délestages intermittents. La Senelec s’efforce depuis plusieurs mois d’améliorer son dispositif d’information en amont, en recourant aux réseaux sociaux et aux messageries pour prévenir les abonnés concernés.

La question tarifaire, par ailleurs, demeure en toile de fond. Le gouvernement sénégalais, confronté à des arbitrages budgétaires serrés, doit concilier la vérité des prix réclamée par les bailleurs et la préservation du pouvoir d’achat des ménages. Dans ce cadre, chaque interruption de service est scrutée, susceptible d’alimenter le débat sur la qualité du service public et sur la soutenabilité du modèle économique de l’opérateur.

Reste que la fenêtre de travaux retenue, en fin de semaine, vise manifestement à limiter l’impact sur l’activité économique. La Senelec promet un retour à la normale dès l’achèvement des opérations et appelle les abonnés à la compréhension. Selon Seneweb.

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