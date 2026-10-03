Le Gabon confie à TGS l’exploration de ses eaux profondes

Le Gabon vient d’ouvrir un nouveau chapitre de sa stratégie pétrolière offshore. En marge du World Energies Summit 2026 organisé à Londres, les autorités gabonaises ont conclu avec la société norvégienne TGS un contrat de dix ans portant sur la valorisation du potentiel en hydrocarbures des eaux profondes et ultra-profondes. L’accord confie au spécialiste scandinave des données géoscientifiques la mission de retraiter les campagnes sismiques déjà disponibles, puis d’en assurer la commercialisation auprès des compagnies internationales susceptibles d’investir dans de nouveaux permis.

Un partenariat pensé pour attirer les majors sur l’offshore profond gabonais

Le choix de TGS n’est pas anodin. Le groupe norvégien figure parmi les acteurs mondiaux de référence pour l’acquisition et le traitement de données sismiques multiclients, un segment stratégique dans la chaîne de valeur pétrolière amont. En confiant à cet opérateur le soin de rafraîchir ses bibliothèques de données, Libreville cherche à présenter aux majors un portefeuille d’opportunités lisible, scientifiquement actualisé et commercialement attractif. La démarche traduit un virage méthodologique : plutôt que d’attendre que les compagnies viennent prospecter d’elles-mêmes, le Gabon finance en amont la mise en valeur technique de son sous-sol marin.

Cette approche répond à une réalité industrielle. L’offshore profond gabonais, situé dans le prolongement du bassin pré-salifère qui a fait la fortune du Brésil, reste sous-exploré malgré des indices géologiques jugés prometteurs. Les campagnes sismiques héritées des deux dernières décennies dorment souvent dans des formats devenus obsolètes. Leur retraitement, grâce aux algorithmes modernes d’imagerie et à la puissance de calcul contemporaine, peut révéler des structures passées inaperçues et redonner de la valeur à des blocs qui semblaient marginaux.

Relancer la production face au déclin des champs matures

Le contexte explique l’urgence. La production pétrolière gabonaise, longtemps pilier des recettes publiques, décline depuis plusieurs années sous l’effet du vieillissement des champs onshore et shallow offshore. Les autorités de la transition, puis les nouvelles équipes dirigeantes, ont fait de la relance exploratoire une priorité budgétaire. Un code des hydrocarbures jugé plus attractif a été promulgué pour inverser la tendance et séduire des investisseurs échaudés par des années d’incertitude réglementaire.

Le partenariat avec TGS s’inscrit dans cette logique de reconquête. En déléguant la mise en marché des données à un acteur neutre, reconnu et doté d’un carnet d’adresses mondial, le Gabon espère toucher un spectre plus large de compagnies, y compris des indépendants spécialisés dans l’ultra-deepwater. La durée de dix ans donne à l’accord la profondeur nécessaire pour accompagner plusieurs cycles d’octroi de permis et absorber la volatilité des prix du brut, qui conditionne traditionnellement l’appétit des explorateurs.

Un pari sur la souveraineté géoscientifique

Au-delà de la dimension commerciale, l’accord soulève la question de la souveraineté sur les données géoscientifiques. Confier à un prestataire étranger le traitement et la commercialisation d’une partie du patrimoine sismique national suppose un cadre contractuel rigoureux sur la propriété intellectuelle, le partage des revenus et la restitution des travaux à l’État. Les détails financiers du contrat n’ont pas été rendus publics, mais le modèle multiclient pratiqué par TGS repose généralement sur un partage de recettes entre l’opérateur et l’État hôte à chaque vente de licence de données.

Reste à observer la capacité du Gabon à transformer cet investissement intellectuel en véritable relance de l’activité amont. Le retraitement des données, aussi performant soit-il, ne vaut que par les forages qu’il déclenche. Dans un marché mondial où les grands groupes recentrent leurs budgets exploration sur un nombre réduit de bassins jugés premium, l’offshore profond gabonais devra convaincre par la qualité des prospects mis en lumière. Les prochaines années diront si le pari londonien se traduit par des campagnes de forage concrètes et, à terme, par de nouvelles découvertes susceptibles de prolonger l’ère pétrolière du pays. Selon Gabon Review.

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