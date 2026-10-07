Inondations à Sagata : Thierno Alassane Sall somme l’État de réagir

Les inondations meurtrières survenues à Sagata, dans le nord du Sénégal, ont relancé le débat sur la capacité de l’État à anticiper les crises hydrauliques récurrentes de l’hivernage. Le député Thierno Alassane Sall, figure de l’opposition et chef du parti La République des valeurs, a publiquement interpellé le pouvoir exécutif, dénonçant à la fois le bilan humain et les tensions sociales nées de la catastrophe. Son intervention intervient dans une séquence politique marquée par les premières épreuves de la nouvelle administration en matière de gestion des urgences.

Un drame qui expose la vulnérabilité de Sagata

La localité de Sagata, dans la région de Louga, a été frappée par des pluies d’une intensité exceptionnelle qui ont causé des pertes humaines et d’importants dégâts matériels. Les habitants, confrontés à la montée rapide des eaux, se sont retrouvés largement livrés à eux-mêmes dans les premières heures du sinistre. Les tensions qui ont suivi, selon l’élu, traduisent l’exaspération d’une population qui estime n’avoir pas été entendue malgré les alertes répétées sur la vétusté des infrastructures d’évacuation.

Le parlementaire pointe un double échec. D’abord celui de la prévention, dans une zone où la saison des pluies cause chaque année des drames comparables. Ensuite celui de la coordination des secours, qui tarderait à se déployer efficacement lorsque les sinistres frappent les localités périphériques. Ce diagnostic recoupe celui formulé par plusieurs voix de la société civile sénégalaise, qui réclament depuis des années une révision complète du Plan national d’organisation des secours.

Thierno Alassane Sall exige des comptes aux autorités

Dans son interpellation, le député somme le gouvernement de clarifier sa doctrine de réponse aux urgences climatiques. Il demande des explications sur l’allocation des fonds destinés à la lutte contre les inondations, un chapitre budgétaire récurrent depuis le lancement, en 2012, du Programme décennal de gestion des inondations. Plus d’une décennie après son adoption, le dispositif n’a pas éradiqué les sinistres saisonniers, et son bilan reste contesté par plusieurs acteurs politiques.

L’élu rappelle que la responsabilité politique ne se limite pas à l’expression de condoléances. Il appelle les autorités à se rendre sur place, à documenter précisément le bilan humain et matériel, et à engager des mesures d’urgence tangibles pour reloger les sinistrés. Son interpellation vise directement le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, dont il attend une communication officielle structurée sur la stratégie de court et moyen terme.

Le ton choisi par Thierno Alassane Sall traduit également une volonté de maintenir une opposition parlementaire active sur les dossiers de gouvernance quotidienne. Longtemps critique des gouvernements successifs sur la question des inondations, le député inscrit son intervention dans la continuité d’un combat ancien, qu’il mène aussi bien à Dakar que dans les régions intérieures.

Un dossier politique et budgétaire sensible

La gestion des inondations constitue depuis plus de quinze ans l’un des sujets les plus explosifs de la vie publique sénégalaise. Les banlieues de Dakar, en particulier Pikine, Guédiawaye et Keur Massar, concentrent habituellement l’attention médiatique. Mais le drame de Sagata rappelle que les régions du nord et du centre sont également exposées, souvent avec moins de moyens pour y faire face. La région de Louga, agricole et pastorale, dispose d’infrastructures hydrauliques limitées au regard des épisodes pluvieux de plus en plus violents.

Les enjeux financiers sont considérables. Les gouvernements successifs ont mobilisé plusieurs centaines de milliards de francs CFA au titre de la lutte contre les inondations, sans parvenir à une solution durable. L’audit de ces dépenses, promis par les nouvelles autorités dans le cadre de la reddition des comptes, pourrait livrer des enseignements décisifs sur l’efficacité des programmes passés. L’affaire de Sagata offre à cet égard un test grandeur nature de la capacité du tandem Diomaye-Sonko à articuler urgence humanitaire et exigence de transparence.

Reste la question du climat social. Les tensions observées à Sagata au lendemain du sinistre témoignent d’une défiance croissante entre populations et administration locale. Pour l’opposition, l’épisode constitue un indicateur de la pression qui pèsera sur l’exécutif tout au long de l’hivernage. Selon Dakaractu, l’interpellation de Thierno Alassane Sall vise explicitement à obtenir une réponse rapide et structurée des autorités.

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