Conseil constitutionnel : Paul Nchoji Nkwi assure l’intérim au Cameroun

La disparition de Clément Atangana, président du Conseil constitutionnel du Cameroun, modifie temporairement la configuration de l’une des institutions les plus stratégiques du pays. Conformément aux règles de fonctionnement de la juridiction, Paul Nchoji Nkwi, membre siégeant au sein du Conseil, assure désormais la présidence par intérim en attendant la désignation d’un successeur en titre. Ce passage de relais s’opère dans une période politique particulièrement scrutée, à Yaoundé comme à l’étranger.

Un intérim sous haute surveillance institutionnelle

Le Conseil constitutionnel camerounais occupe une position cardinale dans l’architecture de la Ve République camerounaise. Juge de la constitutionnalité des lois, régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics et surtout arbitre ultime du contentieux électoral, il valide notamment la proclamation des résultats des scrutins présidentiels. La vacance de sa présidence, même temporaire, n’est donc jamais un événement anodin. Elle appelle une transition fluide pour préserver la continuité du service public de la justice constitutionnelle.

Clément Atangana, magistrat de haut rang, incarnait depuis l’installation effective du Conseil en 2018 une figure de stabilité à la tête de l’institution. Son nom restera associé aux grandes décisions prises lors des contentieux post-électoraux, notamment ceux de 2018 et 2025, qui ont vu l’opposition contester vigoureusement les résultats proclamés. Sa disparition laisse un vide symbolique autant qu’opérationnel.

Paul Nchoji Nkwi, un profil atypique à la tête de l’institution

La désignation de Paul Nchoji Nkwi comme président provisoire porte une charge politique particulière. Universitaire reconnu, anthropologue de formation, il appartient à la minorité anglophone, dont les tensions avec le pouvoir central ont nourri une crise sécuritaire ouverte depuis 2016 dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Confier, même à titre intérimaire, la direction d’une institution de ce rang à une personnalité issue de cette composante nationale n’est pas sans portée symbolique.

Son parcours tranche avec le profil habituel des hauts magistrats appelés à ces fonctions. Enseignant-chercheur de longue date, il a bâti sa réputation dans le champ académique avant d’être porté au Conseil constitutionnel comme membre. Son autorité intellectuelle devrait peser dans la gestion des dossiers courants, en attendant la nomination formelle d’un nouveau président par le chef de l’État.

Un calendrier politique sensible pour Yaoundé

La transition intervient alors que la vie politique camerounaise reste marquée par les suites du scrutin présidentiel d’octobre 2025. La reconduction de Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, a été actée par le Conseil constitutionnel au terme d’un processus contentieux. Les recours déposés par plusieurs candidats de l’opposition avaient placé l’institution au cœur du débat public, chaque décision étant disséquée par les acteurs politiques et la société civile.

Dans ce contexte, la question du successeur définitif de Clément Atangana prend une dimension stratégique. Le futur président sera appelé à trancher les contentieux à venir, qu’il s’agisse d’élections locales, législatives ou d’éventuelles saisines sur la constitutionnalité de textes sensibles. La nomination relève du président de la République, selon les dispositions constitutionnelles qui encadrent la composition du Conseil.

Reste que l’intérim assuré par Paul Nchoji Nkwi offre une respiration. Il permet d’écarter, à court terme, tout risque de blocage institutionnel, tout en ouvrant un espace de réflexion sur le renouvellement d’un organe dont la légitimité conditionne en partie la stabilité politique du pays. Les prochaines semaines révéleront les arbitrages de l’exécutif sur ce poste clé, suivis de près par les partenaires diplomatiques du Cameroun en Afrique centrale comme en Europe. Selon Journalducameroun.com, la transition s’effectue dans le respect des procédures internes à l’institution.

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