La Banque mondiale abaisse la croissance du Sénégal à 2,2 % en 2026

La Banque mondiale a procédé à une révision drastique de ses prévisions de croissance pour le Sénégal, ramenant l’expansion attendue de 6,7 % en 2025 à seulement 2,2 % en 2026. Cette correction, d’une ampleur rarement observée pour une économie ouest-africaine, intervient après la révélation d’une dette publique jusque-là dissimulée dans les comptes de l’État. L’institution multilatérale acte ainsi le coût macroéconomique d’un assainissement budgétaire devenu inévitable pour Dakar.

Une dette cachée qui rebat les cartes budgétaires

La trajectoire financière du Sénégal s’est brutalement assombrie depuis la mise au jour, par les nouvelles autorités issues de l’alternance de mars 2024, d’engagements publics non déclarés sous la précédente administration. Cette dette dite cachée a contraint Dakar à reconstituer la photographie réelle de ses finances publiques, avec des ratios d’endettement nettement supérieurs aux chiffres officiels antérieurs. Les bailleurs internationaux, à commencer par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale, ont engagé un dialogue exigeant avec le gouvernement d’Ousmane Sonko sur la crédibilité des comptes.

La conséquence directe se lit dans les nouvelles projections. En passant d’une dynamique proche de 7 % à un rythme inférieur à la croissance démographique régionale, l’économie sénégalaise risque d’enregistrer un recul du PIB par habitant. Pour un pays qui ambitionnait de figurer parmi les locomotives de l’Afrique de l’Ouest grâce à l’entrée en production des champs gazier de Grand Tortue Ahmeyim et pétrolier de Sangomar, le décrochage est lourd de symboles.

L’effet domino sur le financement extérieur

Les conséquences de cette révision dépassent le cadre comptable. La Banque mondiale envoie un signal explicite aux investisseurs et aux agences de notation, déjà attentives à la dégradation de la signature souveraine sénégalaise sur les marchés internationaux. Standard & Poor’s et Moody’s ont successivement abaissé la note du pays au cours des derniers mois, renchérissant mécaniquement le coût de refinancement de la dette en eurobonds.

Le programme négocié avec le FMI, suspendu après la révélation des irrégularités budgétaires, demeure l’enjeu central des prochains mois. Sans accord renouvelé avec Washington, Dakar perd l’effet de levier traditionnellement associé aux financements concessionnels et au soutien des partenaires bilatéraux. Les autorités sénégalaises ont engagé un audit approfondi et travaillent à un plan de redressement, mais le calendrier reste serré face aux échéances de remboursement de 2026 et 2027.

Concrètement, la chute prévue de l’activité traduit aussi un ralentissement de la commande publique, principal moteur des secteurs du bâtiment, des infrastructures et des services. La politique de rationalisation des dépenses, conjuguée au resserrement des conditions de financement, pèse déjà sur les carnets de commandes des opérateurs locaux. Les recettes tirées des hydrocarbures, attendues comme un amortisseur, ne suffiront pas à elles seules à compenser ce freinage.

Un défi politique autant qu’économique

Pour l’exécutif sénégalais, l’arbitrage est délicat. Le tandem formé par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko a bâti son capital politique sur la dénonciation de la gestion antérieure et la promesse d’une refondation économique souveraine. La révision de la Banque mondiale acte la sincérité de cette démarche de transparence, mais elle expose aussi le pouvoir à un coût social tangible, alors que la jeunesse urbaine attend des résultats rapides en matière d’emploi et de pouvoir d’achat.

L’enjeu, pour Dakar, sera de transformer ce choc statistique en levier de crédibilité. Plusieurs émissions obligataires sont attendues sur le marché régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), et la capacité du Trésor à mobiliser des ressources à coût maîtrisé conditionnera l’exécution du budget 2026. À plus long terme, le redressement passera par une diversification effective de l’économie, au-delà des seuls hydrocarbures, et par une remise à plat de la fiscalité.

Reste que l’horizon 2027 pourrait être plus favorable, si la stabilisation des finances publiques convainc les bailleurs et si la production gazière monte en cadence. La prochaine revue conjointe du FMI et de la Banque mondiale, attendue dans les prochains mois, constituera un test décisif pour l’équipe au pouvoir. Selon Dakaractu, l’institution de Bretton Woods justifie sa révision par les implications budgétaires directes de la dette cachée révélée par les nouvelles autorités.

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