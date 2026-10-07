La Banque mondiale engage 3 milliards de dollars en Guinée sur 2027-2033

La signature d’un nouveau Cadre de partenariat pays entre la Guinée et la Banque mondiale, portant sur une enveloppe supérieure à trois milliards de dollars pour la période 2027-2033, marque une inflexion notable dans la coopération financière entre Conakry et l’institution multilatérale. L’accord couvre sept exercices budgétaires et doit servir de colonne vertébrale aux programmes de développement engagés par les autorités de transition et leurs successeurs.

Un volume financier inédit pour Conakry

Avec un plafond indicatif dépassant les trois milliards de dollars, ce Country Partnership Framework (CPF) hisse la Guinée parmi les destinataires significatifs des financements de la Banque mondiale en Afrique de l’Ouest. L’enveloppe mobilisera à la fois les ressources concessionnelles de l’Association internationale de développement (IDA), guichet du groupe dédié aux économies à faible revenu, et potentiellement des instruments de la Société financière internationale (IFC) pour le volet secteur privé. Ce calibrage traduit une volonté d’arrimer la trajectoire guinéenne aux grands chantiers régionaux portés par Washington, qu’il s’agisse d’énergie, de connectivité ou de gouvernance économique.

Le montant annoncé représente une progression sensible par rapport aux cycles précédents de coopération. Il doit permettre de sécuriser le financement de projets structurants déjà engagés tout en ouvrant la voie à de nouvelles opérations dans des secteurs jugés prioritaires par le gouvernement du général Mamadi Doumbouya. La Guinée, qui conjugue une rente minière considérable et des déficits persistants en matière d’infrastructures de base, bénéficie ici d’un signal de confiance de la part du principal bailleur multilatéral.

Les leviers de la transformation économique

Au-delà du volume, c’est la trajectoire programmatique du Cadre qui retient l’attention. La Banque mondiale concentre historiquement son action en Guinée sur quatre leviers : la valorisation du capital humain, le développement des infrastructures énergétiques et de transport, la gouvernance des finances publiques et la résilience climatique. Le nouveau CPF s’inscrit dans cette continuité tout en intégrant les priorités affichées par Conakry dans son Programme de référence intérimaire, notamment la montée en gamme de la chaîne de valeur bauxitique et le développement de corridors logistiques.

Le pays a produit en 2024 plus de 130 millions de tonnes de bauxite, confortant sa position de premier exportateur mondial du minerai. Cette rente ne s’est toutefois pas traduite par une amélioration proportionnelle des indicateurs sociaux, ce qui alimente les discussions sur la nécessité de capter davantage de valeur ajoutée localement. Le projet Simandou, dont les premières expéditions de minerai de fer sont attendues sur la période couverte par le Cadre, modifiera substantiellement l’équation macroéconomique et exigera un accompagnement en matière de gestion des recettes.

Un pari sur la stabilité institutionnelle

L’engagement sur sept ans suppose une forme de visibilité politique. La Guinée demeure sous régime de transition depuis le coup d’État de septembre 2021, et le calendrier d’un retour à l’ordre constitutionnel conditionne en partie la fluidité des décaissements. La Banque mondiale a maintenu son dialogue opérationnel avec Conakry, considérant que l’arrêt des financements pénaliserait d’abord les populations vulnérables. Reste que la mise en œuvre effective du Cadre dépendra de la capacité des administrations guinéennes à absorber les ressources mobilisées et à respecter les clauses de performance habituellement adossées aux prêts IDA.

Pour les partenaires techniques et financiers présents à Conakry, cette annonce redistribue les cartes. Elle consolide le positionnement de la Banque mondiale comme premier bailleur multilatéral du pays, devant la Banque africaine de développement et l’Union européenne. Elle crée également un effet d’entraînement susceptible d’attirer des cofinancements, notamment sur les volets énergie et infrastructures où les besoins estimés dépassent largement les enveloppes publiques disponibles. La question du cadrage macroéconomique, dans un contexte de hausse du service de la dette africaine, demeurera un point d’attention tout au long du cycle. Selon Financial Afrik, l’accord a été formalisé début octobre entre les autorités guinéennes et les représentants de l’institution.

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