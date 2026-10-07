La Côte d’Ivoire lève la première obligation à 20 ans sur l’UMOA-Titres

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En plaçant la première obligation à vingt ans jamais émise sur le marché UMOA-Titres, le Trésor ivoirien repousse la frontière de la courbe des taux régionale. Jusqu’ici, les émetteurs souverains de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) plafonnaient leurs émissions à des maturités de dix à quinze ans, laissant les horizons longs à l’eurobond ou aux prêts concessionnels. L’opération, pilotée depuis Abidjan, consacre à la fois la profondeur croissante du marché régional et le statut de référence de la Côte d’Ivoire parmi les signatures de la zone.

Un jalon pour la courbe des taux régionale

Le marché UMOA-Titres, animé par l’Agence UMOA-Titres (AUT) sous l’égide de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), fédère les émissions de dette publique des huit pays de l’union. Depuis sa création, il a progressivement étoffé l’éventail de maturités disponibles, passant des bons du Trésor à court terme aux obligations assimilables à dix, douze puis quinze ans. Le franchissement du cap des vingt ans constitue donc une étape structurante pour la construction d’une véritable courbe souveraine en francs CFA.

Pour les investisseurs institutionnels de la sous-région, en particulier les compagnies d’assurance-vie et les caisses de retraite, cet allongement répond à un besoin concret. Ces acteurs disposent d’engagements de long terme et peinaient à trouver, sur le marché local, des actifs d’adossement libellés en monnaie commune. Une obligation souveraine à vingt ans leur offre désormais un instrument naturel pour piloter leur passif, tout en limitant le risque de change.

Abidjan, émetteur de référence dans la zone

Le choix de la Côte d’Ivoire comme pionnier de cette maturité ne doit rien au hasard. Première économie de l’UMOA et contributrice principale au produit intérieur brut de l’union, elle concentre également le plus gros encours de dette négociable sur le marché régional. Son Trésor dispose d’une équipe de gestion active, d’un calendrier d’émissions régulier et d’une relation éprouvée avec les spécialistes en valeurs du Trésor accrédités dans l’union.

Abidjan bénéficie en outre d’un retour en grâce auprès des marchés internationaux. Le pays a renoué avec les émissions en eurobonds en 2024, après une parenthèse ouverte par le resserrement monétaire mondial, et affiche une trajectoire de croissance supérieure à 6% par an. Cette solidité relative justifie que les investisseurs acceptent d’immobiliser leurs capitaux sur deux décennies contre une signature ivoirienne, là où d’autres émetteurs de l’union devraient encore consentir des primes substantielles.

Un signal politique pour la souveraineté financière

Au-delà de la technique financière, l’opération revêt une portée politique. Les autorités de la zone franc plaident de longue date pour un financement accru des États en monnaie locale, afin de réduire l’exposition aux chocs de change et à la volatilité des marchés internationaux. L’allongement progressif des maturités en francs CFA s’inscrit dans cette logique de souveraineté financière, souvent mise en avant par la BCEAO et la Commission de l’UMOA.

La transaction envoie également un signal aux autres États membres. Le Sénégal, le Bénin ou le Burkina Faso, qui recourent régulièrement à l’UMOA-Titres pour couvrir leurs besoins budgétaires, pourraient à leur tour tester des maturités longues, à condition d’offrir un couple rendement-risque jugé crédible par les investisseurs régionaux. L’émission ivoirienne établit en pratique un repère de prix pour le segment vingt ans, utilisable comme référence par les futurs candidats.

Reste la question de l’absorption. Le marché UMOA-Titres se nourrit principalement des liquidités des banques commerciales de l’union, elles-mêmes refinancées par la BCEAO. Multiplier les obligations longues suppose d’élargir la base d’investisseurs, en particulier vers les gestionnaires d’actifs, les fonds de pension et les assureurs. L’enjeu, pour l’AUT comme pour les Trésors nationaux, consistera à accompagner cette montée en maturité par une animation secondaire plus active et une transparence renforcée sur les encours. Selon Financial Afrik, la Côte d’Ivoire inscrit ainsi son nom au registre des premières historiques du marché régional de la dette.

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