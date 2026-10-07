L’armée malienne reprend Kidal, désertée par les rebelles touaregs

L’Armée malienne a repris le contrôle de Kidal, bastion historique des mouvements rebelles touaregs dans le nord du pays, ce mardi 6 octobre 2026. L’opération, menée conjointement avec les éléments d’Africa Corps, successeur russe du groupe Wagner, s’est déroulée sans combats d’ampleur, la ville ayant été désertée par les combattants du Cadre stratégique permanent (CSP) avant l’arrivée des troupes gouvernementales. Cette reprise marque une étape symbolique majeure dans la stratégie de reconquête territoriale engagée par Bamako depuis plusieurs mois.

Kidal, verrou stratégique du nord malien repris sans affrontement

Située à près de 1 500 kilomètres au nord-est de Bamako, Kidal représente depuis des décennies le cœur politique et militaire des rébellions touarègues. La localité avait échappé au contrôle effectif de l’État central depuis les années 2010, servant successivement de refuge aux groupes séparatistes, puis de zone grise disputée entre jihadistes et mouvements signataires de l’accord d’Alger de 2015. Sa reprise par les Forces armées maliennes (FAMa) constitue donc un revers politique majeur pour les mouvements rebelles réunis au sein du CSP.

Selon les premières informations disponibles, les combattants rebelles auraient évacué la ville avant même l’arrivée de la colonne militaire malienne, préférant se replier vers des positions moins exposées, probablement en direction des zones désertiques frontalières de l’Algérie. Ce retrait sans combat traduit à la fois la pression militaire exercée ces derniers mois par Bamako et les difficultés d’approvisionnement rencontrées par les groupes armés après plusieurs rotations offensives.

Le partenariat avec Africa Corps au cœur de la reconquête

L’opération confirme l’ancrage opérationnel d’Africa Corps aux côtés des FAMa. Déployée au Mali après la dissolution formelle de Wagner et le repositionnement de ses actifs sous tutelle du ministère russe de la Défense, cette force agit en appui direct de l’armée malienne, aussi bien pour la logistique que pour les opérations de reconnaissance et de combat. La coopération avec Moscou s’est substituée, depuis le départ forcé de la force française Barkhane en 2022 et le retrait de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) fin 2023, à l’ancien dispositif occidental.

Pour les autorités de transition dirigées par le général Assimi Goïta, la prise de Kidal valide la doctrine de souveraineté militaire défendue depuis 2021. Bamako revendique une maîtrise retrouvée du territoire national, condition posée pour tout processus politique ultérieur avec les composantes du Nord. Le discours officiel insiste sur la nécessité de restaurer l’intégrité territoriale avant toute négociation, écartant de fait le cadre de l’accord d’Alger désormais caduc du point de vue des autorités.

Un signal politique régional et des défis sécuritaires persistants

La reprise de Kidal intervient dans un contexte régional recomposé par la création de l’Alliance des États du Sahel (AES), qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger depuis septembre 2023, puis formalisée en confédération en 2024. Les trois juntes partagent une même grille de lecture sécuritaire, privilégiant les partenariats avec Moscou et la Turquie au détriment des anciens parrains européens. Le contrôle de Kidal renforce la crédibilité du modèle sécuritaire défendu par cette alliance, souvent critiqué par les capitales occidentales et les organisations de défense des droits humains.

Reste que la consolidation militaire ne règle pas la question politique de fond. L’absence de combat lors de la prise de la ville suggère un repli stratégique des rebelles plutôt qu’une défaite tactique. Les groupes armés touaregs conservent une capacité de harcèlement dans les zones rurales environnantes, tandis que les katibas affiliées à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et à l’État islamique au Sahel maintiennent une pression constante sur plusieurs axes du centre et du nord du pays. La question du retour des populations déplacées, de la restauration des services publics et de la gouvernance locale à Kidal demeure entière.

Les prochaines semaines diront si Bamako parvient à transformer ce succès symbolique en contrôle administratif durable. L’enjeu dépasse le seul théâtre malien : il engage la crédibilité de l’ensemble du dispositif sahélien construit par l’AES et son partenariat avec Moscou. Selon PressAfrik, l’armée malienne et ses alliés russes d’Africa Corps ont effectivement sécurisé la ville sans rencontrer de résistance armée organisée.

Pour aller plus loin

Maroc : Al Akhbar lie faible participation et normalisation israélienne · L’Égypte redessine ses alliances autour de la Corne de l’Afrique · Guinée-Bissau : Embalo dénonce le refus des militaires de le laisser rentrer

J’aime ça : J’aime Chargement…