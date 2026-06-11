La BCEAO maintient son taux directeur à 3 % face au choc pétrolier

La BCEAO a opté pour la continuité. Lors de sa dernière session ordinaire, le Comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest a reconduit son principal taux directeur à 3 %, écartant l’option d’un resserrement immédiat malgré l’envolée des cours de l’énergie. L’institut d’émission des huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) privilégie ainsi la stabilité du loyer de l’argent à un moment où la conjoncture internationale se durcit. Une décision lourde de sens pour les économies de la zone, toutes importatrices nettes d’hydrocarbures.

Un choc pétrolier importé difficile à absorber pour l’UEMOA

Depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient, les prix des hydrocarbures ont grimpé de près de 90 %, selon les éléments avancés par la banque centrale. Une telle progression frappe mécaniquement les balances commerciales des États membres, dont les besoins en produits raffinés restent largement couverts par l’importation. Le renchérissement du baril se transmet d’abord aux carburants à la pompe, puis au transport, à la logistique et, par ricochet, aux prix alimentaires. Les autorités monétaires de Dakar redoutent un effet de second tour sur l’inflation sous-jacente.

Dans la zone UEMOA, la sensibilité aux chocs énergétiques externes est d’autant plus forte que les marges budgétaires des États sont déjà sollicitées par les subventions aux carburants et à l’électricité. Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, Burkina Faso ou Bénin ont multiplié ces dernières années les dispositifs de soutien aux prix domestiques. Maintenir un taux directeur stable, c’est éviter de renchérir le coût du refinancement bancaire pour des Trésors publics déjà tendus.

Le pari de la stabilité monétaire et de l’ancrage du franc CFA

Le choix du statu quo s’inscrit dans la doctrine traditionnelle de la BCEAO, attachée à la défense de la parité fixe entre le franc CFA et l’euro. Un relèvement brusque du taux principal aurait pu être interprété comme une réponse défensive à la pression inflationniste, mais il aurait simultanément alourdi le coût du crédit pour les entreprises et freiné une dynamique de croissance que les projections régionales situent encore au-dessus de 6 % à l’horizon 2026. L’institution dirigée par Jean-Claude Kassi Brou semble parier sur le caractère temporaire du choc.

Ce positionnement contraste avec celui de plusieurs banques centrales africaines anglophones, plus promptes à durcir leur politique face aux tensions extérieures. La Banque centrale du Nigeria, le South African Reserve Bank ou encore la Banque centrale du Ghana ont privilégié, ces derniers trimestres, des relèvements parfois agressifs pour défendre leur monnaie et contenir l’inflation. À l’inverse, l’ancrage du franc CFA confère à la BCEAO une marge de manœuvre relative, en l’absence de pression directe sur le taux de change.

Un signal aux banques commerciales et aux marchés régionaux

Concrètement, le maintien du taux directeur à 3 % devrait préserver les conditions de financement actuelles sur le marché interbancaire de l’UEMOA. Les établissements de crédit conservent ainsi un accès à la liquidité de la banque centrale à coût constant, ce qui devrait limiter la transmission immédiate du choc pétrolier aux taux débiteurs offerts aux entreprises. Le marché régional des titres publics, animé par UMOA-Titres, accueille avec soulagement cette absence de surprise, alors que les besoins d’émission des États restent élevés pour 2026.

Reste la question de la trajectoire à moyen terme. Si la flambée du brut venait à se prolonger au-delà de quelques mois, ou à se doubler d’une dépréciation de l’euro face au dollar, la BCEAO pourrait être contrainte de revoir sa position lors de ses prochaines sessions. Les analystes scrutent déjà les indicateurs d’inflation harmonisée dans la zone, ainsi que le niveau des réserves de change, dernier rempart de l’ancrage monétaire. Pour l’heure, le message envoyé est celui d’une banque centrale qui refuse de céder à la panique conjoncturelle.

Selon Financial Afrik, la décision a été formalisée à l’issue de la session ordinaire du Comité de politique monétaire.

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