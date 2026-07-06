Une ministre israélienne évoque l’aide des Émirats contre l’Iran

La coopération militaire entre Israël et les Émirats arabes unis vient de sortir d’une zone grise soigneusement entretenue depuis la signature des accords d’Abraham en 2020. Une ministre du gouvernement israélien a publiquement affirmé qu’Abou Dhabi avait apporté un soutien tangible à l’État hébreu dans son affrontement avec l’Iran, en échange d’un transfert de technologies défensives, dont des éléments du célèbre système d’interception Dôme de Fer. Ces révélations, rapportées par la presse arabophone, jettent une lumière crue sur la profondeur d’un axe régional que les capitales du Golfe préfèrent habituellement traiter avec discrétion.

Un aveu qui bouscule la diplomatie du Golfe

La séquence intervient dans un contexte où la normalisation israélo-émiratie, célébrée à Washington il y a cinq ans, avait jusqu’ici évité toute exposition frontale de sa dimension militaire. Les échanges commerciaux, touristiques et technologiques servaient de vitrine, tandis que le volet sécuritaire demeurait volontairement flou. En reconnaissant explicitement une contribution émiratie à l’effort israélien face à Téhéran, la ministre lève un pan du voile et place la monarchie fédérale dans une position inconfortable vis-à-vis de son opinion publique et de ses partenaires arabes.

L’Iran, cible commune désignée, constitue le ciment de cette entente. Depuis le retrait américain de l’accord nucléaire de 2015 et la montée en puissance des programmes balistique et de drones iraniens, Abou Dhabi partage avec Tel-Aviv une lecture convergente de la menace. Les frappes contre des cibles émiraties revendiquées par les Houthis en janvier 2022 avaient déjà accéléré ce rapprochement, poussant les Émirats à rechercher des capacités d’interception éprouvées au combat.

Le Dôme de Fer, monnaie d’échange stratégique

La mention du transfert de Dôme de Fer aux Émirats n’est pas anodine. Développé par Rafael Advanced Defense Systems avec un cofinancement américain, ce système d’interception de courte portée s’est imposé comme un actif emblématique de l’industrie de défense israélienne. Sa cession, même partielle, à un partenaire arabe marque une rupture doctrinale. Elle confirme que Tel-Aviv accepte désormais d’exporter des technologies jusqu’ici jalousement préservées, dès lors que le client s’inscrit dans son architecture régionale de dissuasion face à l’Iran.

Pour Abou Dhabi, la contrepartie est double. Sur le plan capacitaire, la fédération obtient un bouclier antimissile éprouvé contre les drones et roquettes qui menacent ses infrastructures pétrolières, portuaires et aéroportuaires. Sur le plan politique, elle consolide un canal privilégié avec Israël et, par ricochet, avec Washington, gardien du contrat de licence. Reste que cette dépendance technologique expose l’émirat à un risque de réputation majeur si les détails opérationnels de la coopération venaient à filtrer davantage.

Une révélation aux répercussions régionales

Les propos de la ministre israélienne interviennent alors que la région traverse une phase d’extrême volatilité. La guerre à Gaza, entrée dans sa troisième année, a fragilisé la légitimité des accords d’Abraham auprès des sociétés arabes. L’Arabie saoudite, longtemps courtisée par l’administration américaine pour rejoindre le dispositif, temporise. Dans ce climat, l’exposition publique d’une aide émiratie contre l’Iran risque d’être instrumentalisée par Téhéran et ses relais régionaux, du Hezbollah libanais aux milices irakiennes, pour dénoncer une trahison du camp arabe.

Abou Dhabi devra probablement composer avec une réaction diplomatique à plusieurs étages. Les chancelleries du Golfe, notamment Doha et Riyad, observeront de près la manière dont la fédération gère cette exposition. Une réfutation officielle est probable, mais la seule origine israélienne de la révélation, émanant d’un membre du cabinet, complique tout démenti crédible. Concrètement, la coopération sécuritaire entre Tel-Aviv et Abou Dhabi entre dans une phase où la discrétion, longtemps sa principale vertu, cède le pas à une visibilité subie.

Par ailleurs, cette séquence rappelle que les alliances forgées autour de la contention de l’Iran reposent sur des échanges concrets et non sur la seule convergence de discours. Le prix de ces alliances, à mesure qu’il devient public, redessine les équilibres du Moyen-Orient. Selon Al Akhbar, les déclarations de la ministre israélienne alimentent déjà une vive controverse dans la région.

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