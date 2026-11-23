La petite ville d’Oyo, fief familial du président congolais Denis Sassou-N’Guesso, s’apprête à accueillir le 22 novembre 2026 une rencontre au format rare : quatre chefs d’État africains autour d’une même table, pour une séquence consacrée à la crise entre Kinshasa et Nairobi. Autour de l’hôte congolais, Félix Tshisekedi, William Ruto et Faure Gnassingbé doivent tenter de rouvrir un canal diplomatique dégradé par le conflit dans l’est de la République démocratique du Congo. Le sommet d’Oyo intervient alors que les cadres régionaux existants peinent à produire des résultats tangibles sur le dossier du M23 et des groupes armés opérant au Nord-Kivu.

Une médiation congolaise qui s’installe sur le dossier des Grands Lacs

Le choix d’Oyo n’est pas neutre. Denis Sassou-N’Guesso, au pouvoir depuis 1997 après un premier passage entre 1979 et 1992, revendique une ancienneté sur les dossiers d’Afrique centrale que peu de dirigeants en exercice peuvent lui opposer. Il avait déjà joué un rôle discret dans plusieurs épisodes de la crise ivoirienne, du dossier centrafricain et des négociations libyennes au sein du comité de haut niveau de l’Union africaine. En s’invitant sur le différend qui oppose la RDC au Kenya, Brazzaville cherche à occuper un espace diplomatique laissé partiellement vacant par l’essoufflement visible des processus de Luanda, piloté par l’Angolais João Lourenço, et de Nairobi, hébergé par la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC).

La configuration retenue traduit aussi une volonté de contourner les cadres multilatéraux classiques. Ni l’Union africaine, ni la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, ni le tandem EAC-SADC mis en place en 2024 ne pilotent formellement la rencontre. Le format quadripartite, bilatéral élargi, mise sur la densité des relations personnelles entre chefs d’État plutôt que sur une architecture institutionnelle. Cette méthode a sa cohérence : les grands blocages des dix-huit derniers mois tiennent moins à la rédaction des feuilles de route qu’à leur application politique par les parties.

Le contentieux RDC-Kenya, miroir d’un conflit régional qui déborde

La brouille entre Kinshasa et Nairobi s’est cristallisée autour de la perception congolaise d’une complaisance kényane à l’égard du M23 et de certaines figures politiques de l’opposition armée congolaise. Le dossier touche à l’un des points les plus sensibles de la diplomatie de Félix Tshisekedi : la défense de l’intégrité territoriale de la RDC, qui compte environ 110 millions d’habitants, et la mise en cause explicite, depuis 2022, du rôle du Rwanda dans le soutien au M23, étayée par plusieurs rapports du groupe d’experts des Nations unies.

Pour William Ruto, le sujet est tout aussi politique. Le Kenya abrite le secrétariat de l’EAC à Arusha dans son voisinage immédiat, s’est positionné comme place financière régionale et compte une diaspora congolaise significative à Nairobi. Un rétablissement du dialogue bilatéral conditionne la capacité kényane à peser à nouveau sur les dossiers sécuritaires régionaux, après le retrait progressif, en 2023, de la force régionale de l’EAC déployée dans l’est de la RDC.

Le Togo, un co-médiateur choisi pour sa neutralité

La présence de Faure Gnassingbé comme co-médiateur mérite une lecture particulière. Le président togolais, en fonction depuis 2005, a été désigné en 2024 médiateur de l’Union africaine sur le dossier soudanais et a hébergé plusieurs rounds de discussion sur le Sahel. Lomé n’a pas d’intérêts directs dans les Grands Lacs, ce qui constitue précisément un atout : le Togo n’est partie prenante d’aucun des contentieux miniers, migratoires ou sécuritaires qui structurent la crise. La dyarchie Sassou-Gnassingbé combine ainsi la connaissance fine du terrain d’Afrique centrale et la distance diplomatique d’un médiateur ouest-africain.

Reste que le sommet d’Oyo porte une ambiguïté. Un format à quatre permet d’ouvrir un canal, pas de trancher des questions aussi lourdes que le désarmement du M23, le retrait des forces étrangères de l’est congolais ou la relance du processus EAC-SADC. Les communiqués qui sortiront de la rencontre devront être lus pour ce qu’ils sont : un signal politique sur la volonté de Kinshasa et de Nairobi de renouer, bien davantage qu’un plan de règlement opérationnel du conflit dans les Kivus.

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