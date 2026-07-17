Le Caire promet son appui militaire aux monarchies du Golfe

L’Égypte a promis d’apporter son concours aux États du Golfe en cas d’aggravation du conflit régional, selon les informations rapportées par la presse libanaise. Cette prise de position intervient dans un contexte de forte turbulence diplomatique, alors que les capitales arabes cherchent à contenir les répercussions des opérations militaires israéliennes menées ces dernières semaines, notamment celles ayant visé des responsables du Hamas sur le territoire qatari. Le Caire, qui entretient de longue date une relation stratégique avec Riyad, Abou Dhabi et Doha, entend rappeler qu’il demeure un pilier de l’architecture sécuritaire arabe.

Un activisme diplomatique pour désamorcer l’escalade

Les consultations se sont intensifiées entre le pouvoir égyptien et ses homologues du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Selon les éléments diffusés, la présidence égyptienne a multiplié les échanges avec l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar afin d’évaluer les scénarios d’élargissement du théâtre des opérations. La crainte partagée porte sur un débordement du conflit israélo-palestinien vers les rives arabes du Golfe, hypothèse renforcée par les frappes conduites contre Doha, qui ont marqué une rupture dans les règles tacites du jeu régional.

Cette séquence rappelle le rôle historique de médiateur qu’assume Le Caire depuis les accords de Camp David. Reste que la posture actuelle apparaît plus offensive : les autorités égyptiennes n’excluent pas un engagement plus direct si les intérêts vitaux de leurs partenaires venaient à être menacés. Une source citée par le quotidien évoque une promesse d’assistance dont les contours restent volontairement flous, entre soutien politique, coordination sécuritaire et éventuelle contribution militaire.

La carte égyptienne dans l’équation du Golfe

L’engagement du Caire ne relève pas seulement de la solidarité arabe. Les capitales du Golfe constituent, depuis 2013, le principal soutien financier de l’économie égyptienne, à travers des dépôts en devises à la Banque centrale, des investissements directs et des cessions d’actifs stratégiques. La perspective d’une déstabilisation prolongée des monarchies pétrolières menacerait directement les équilibres macroéconomiques d’un pays confronté à une dette extérieure record et à une inflation persistante.

Dans le même temps, l’armée égyptienne, l’une des plus nombreuses de la région, dispose d’atouts que ses partenaires du Golfe ne possèdent pas au même degré : effectifs, projection terrestre, contrôle du canal de Suez et proximité géographique avec les théâtres yéménite et soudanais. Cette complémentarité pourrait se traduire par un renforcement des mécanismes de défense collective au sein de la Ligue arabe, dont plusieurs sommets extraordinaires ont été convoqués depuis l’automne 2023.

Une équation israélienne et iranienne toujours ouverte

La promesse égyptienne s’inscrit dans un environnement où l’axe Téhéran-milices alliées et l’appareil sécuritaire israélien poursuivent une confrontation ouverte. Les frappes réciproques entre l’Iran et Israël au premier semestre, suivies par les opérations contre le Hezbollah libanais et les attaques visant le Qatar, ont modifié durablement la perception du risque à Riyad, Abou Dhabi et Manama. Les pétromonarchies redoutent une contagion vers leurs infrastructures énergétiques, sensibles à toute action visant les installations onshore ou les voies de navigation du détroit d’Ormuz.

Concrètement, plusieurs pistes sont évoquées par les diplomates arabes : renforcement du partage de renseignement, coordination des systèmes de défense antiaérienne, positionnement de moyens militaires égyptiens sur des bases avancées, et pression concertée sur Washington pour freiner l’unilatéralisme du gouvernement Netanyahu. La question du soutien à l’Autorité palestinienne, notamment dans la perspective d’une administration post-conflit à Gaza, figure également au menu des discussions bilatérales.

Reste une inconnue majeure : la capacité effective du Caire à honorer ses engagements en cas de conflit ouvert. L’Égypte reste tributaire de l’aide militaire américaine et d’un tissu économique fragile, ce qui pourrait limiter la portée opérationnelle de ses promesses. Pour l’heure, la parole égyptienne relève avant tout d’un signal politique adressé simultanément à Israël, à Téhéran et aux capitales occidentales. Selon Al Akhbar.

Pour aller plus loin

Yémen : Ansar Allah donne 48 heures à Riyad pour lever le blocus · L’Iran élargit ses frappes contre les bases militaires américaines · Liban : Le Caire s’active pour prolonger le mandat du général Aoun

J’aime ça : J’aime chargement…