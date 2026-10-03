Groupe Castel : dix héritiers contestent Romy Castel à Singapour

La discorde s’installe durablement au sommet du groupe Castel. Dix bénéficiaires sur douze du schéma patrimonial familial ont décidé de porter leur contestation devant les juridictions de Singapour, visant frontalement la stratégie conduite par Romy Castel. Cette offensive judiciaire, révélée début octobre, marque une escalade dans un contentieux interne qui couvait depuis plusieurs mois et qui met en jeu le contrôle de l’un des conglomérats privés les plus influents du continent africain, notamment dans la bière, les boissons gazeuses et le vin.

Un contentieux successoral porté devant la justice singapourienne

Le choix de Singapour comme place de bataille n’a rien d’anodin. La cité-État abrite une partie des structures de détention patrimoniale utilisées par la famille Castel, à l’image de nombreuses fortunes internationales qui recourent à ses véhicules fiduciaires pour organiser la transmission d’actifs transfrontaliers. En saisissant les tribunaux locaux, la majorité des bénéficiaires cherche à bloquer ou à faire réviser des décisions prises dans le cadre de la gouvernance du trust, qu’ils jugent contraires à leurs intérêts.

Le rapport de force est net sur le papier. Avec dix voix sur douze, les contestataires disposent d’une légitimité numérique qui pèsera devant les juges. Reste que, dans ce type de montage, le poids juridique ne se mesure pas à la seule arithmétique familiale. Les clauses des actes constitutifs, les prérogatives des trustees et les pouvoirs reconnus à certains membres déterminent souvent l’issue de ces procédures, parfois longues et coûteuses. Romy Castel, figure centrale de l’affaire, défend quant à elle une démarche qu’elle estime conforme aux intérêts du groupe et à la volonté du fondateur.

Un empire industriel aux ramifications africaines

Derrière cette bataille feutrée se joue bien plus qu’une querelle de famille. Le groupe Castel, bâti par Pierre Castel depuis Bordeaux à partir des années 1950, s’est imposé comme un acteur dominant du marché africain des boissons. Ses filiales produisent et distribuent bières, sodas et eaux minérales dans une vingtaine de pays, du Cameroun à l’Éthiopie en passant par la Côte d’Ivoire, l’Angola et le Burkina Faso. Le groupe emploie des dizaines de milliers de salariés et constitue, dans plusieurs économies subsahariennes, un contribuable fiscal de premier rang.

Cette profondeur opérationnelle rend l’instabilité capitalistique particulièrement sensible. Toute incertitude durable sur la gouvernance ultime du conglomérat se traduit par des interrogations chez les partenaires locaux, les régulateurs sectoriels et les créanciers bancaires. Dans un marché des boissons où la concurrence s’intensifie, notamment face aux brasseurs néerlandais Heineken et au français Pernod Ricard sur certains segments, la perte de temps managérial constitue un handicap stratégique.

Une gouvernance patrimoniale sous tension

L’affaire met en lumière une problématique récurrente des grands groupes familiaux non cotés : la transmission intergénérationnelle d’actifs complexes, étalés sur plusieurs juridictions. Les montages à base de trusts offshore, longtemps privilégiés pour leur souplesse et leur discrétion, se révèlent fragiles lorsque les équilibres familiaux se rompent. Les procédures engagées à Singapour pourraient d’ailleurs faire jurisprudence pour d’autres dynasties économiques présentes en Afrique.

Pour les filiales africaines du groupe, le risque immédiat n’est pas opérationnel mais réputationnel. Les gouvernements hôtes, de plus en plus attentifs à la transparence de l’actionnariat ultime des grandes entreprises implantées sur leur sol, pourraient demander des éclaircissements. Plusieurs pays, dans le sillage des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), ont renforcé leurs exigences en matière d’identification des bénéficiaires effectifs. Un contentieux public et prolongé risque d’attirer l’attention de ces autorités.

Reste à mesurer la durée de la procédure. Les affaires de trusts à Singapour, lorsque les enjeux patrimoniaux atteignent plusieurs milliards, s’étirent parfois sur plusieurs années, ponctuées de médiations confidentielles et de recours successifs. Pour les dix bénéficiaires frondeurs comme pour Romy Castel, l’épreuve de force ne fait que commencer. Selon Financial Afrik, la saisine formelle de la justice singapourienne a été actée début octobre.

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