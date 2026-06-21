Diomaye Faye inaugure une usine à Diamniadio et teste le TER-AIBD

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a consacré une journée entière à des séquences à forte charge économique, entre inauguration industrielle à Diamniadio et test du tronçon ferroviaire reliant la nouvelle ville à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Cette mise en scène, soigneusement orchestrée, traduit la volonté du chef de l’État de réorienter le récit politique vers la production, les infrastructures et la souveraineté économique, axes structurants de son programme.

Diamniadio, vitrine industrielle de la nouvelle administration

L’inauguration d’une unité industrielle à Diamniadio s’inscrit dans la trajectoire de transformation du pôle urbain situé à une trentaine de kilomètres de Dakar. Pensée dès le précédent quinquennat comme un déversoir économique et résidentiel de la capitale, la ville nouvelle concentre désormais administrations, plateformes logistiques et zones franches. L’arrivée d’une nouvelle usine vient consolider cet écosystème, alors que le gouvernement entend afficher des résultats tangibles en matière d’industrialisation locale.

La présence du chef de l’État à ce lancement n’est pas anodine. Elle scelle un alignement entre le discours souverainiste porté par la coalition au pouvoir depuis mars 2024 et l’impératif de création d’emplois dans un pays où la jeunesse représente plus de 60 % de la population. Le Plan Sénégal 2050, référentiel de l’exécutif, place explicitement la transformation des matières premières et la montée en gamme industrielle parmi les leviers prioritaires pour réduire la dépendance aux importations.

Pour les opérateurs économiques, le signal compte autant que l’acte. La caution présidentielle accordée à une implantation industrielle vaut promesse implicite d’un accompagnement réglementaire et fiscal, dans un environnement où l’attractivité du site dépend largement de la qualité des services publics et de la fluidité administrative.

Le rail Diamniadio – AIBD, test grandeur nature

L’autre temps fort de la journée portait sur l’essai du tronçon ferroviaire devant relier Diamniadio à l’Aéroport international Blaise Diagne. Ce prolongement constitue la deuxième phase du Train express régional (TER), dont la première section, entre Dakar et Diamniadio, est exploitée depuis décembre 2021. L’extension vers l’AIBD ferme la boucle reliant la capitale historique, la ville administrative émergente et la principale plateforme aéroportuaire du pays.

Le test conduit en présence du président Diomaye Faye revêt une portée politique. La question du calendrier de mise en service du tronçon empoisonnait la communication gouvernementale depuis plusieurs mois, dans un dossier hérité de l’administration précédente. En s’exposant personnellement, le chef de l’État acte sa volonté d’assumer la livraison d’un projet structurant, dont le coût global a fait l’objet de débats récurrents sur la soutenabilité de la dette d’infrastructures.

Sur le plan opérationnel, le bouclage de la liaison TER jusqu’à l’aéroport répond à une attente forte. La saturation routière de l’axe Dakar – AIBD pénalise voyageurs et opérateurs touristiques, alors même que la stratégie nationale ambitionne de doubler la fréquentation de l’aéroport à moyen terme. Un mode lourd, ponctuel et capacitaire, modifie l’équation logistique de toute la presqu’île.

Une séquence politique calibrée pour rassurer

La combinaison de ces deux temps forts n’est pas fortuite. Elle répond à un besoin de réassurance vis-à-vis des partenaires économiques et financiers, dans un contexte marqué par les discussions avec le Fonds monétaire international (FMI) et par les audits diligentés sur la situation budgétaire héritée. En montrant un État qui inaugure et qui livre, l’exécutif sénégalais entend dissocier l’agenda de réformes structurelles de l’image d’une gouvernance uniquement portée sur la rupture politique.

Cette mise en récit s’adresse également à l’électorat. Dix-huit mois après l’arrivée au pouvoir de la coalition Diomaye Président, la patience sociale s’érode et les attentes sur le pouvoir d’achat, l’emploi des jeunes et le coût de la vie restent vives. La capacité à matérialiser des projets industriels et d’infrastructures, même partiellement hérités, devient un marqueur d’efficacité gouvernementale.

Reste que la portée de cette journée se mesurera dans la durée. L’unité industrielle inaugurée devra démontrer sa viabilité économique et son ancrage dans les chaînes de valeur locales. Quant au TER, la mise en service commerciale du tronçon AIBD conditionnera la perception d’un projet dont la rentabilité d’exploitation demeure scrutée. Selon Seneweb, le président Diomaye Faye a consacré l’ensemble de cette journée à des séquences à dominante économique.

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