Sénégal : un proche d’Ousmane Sonko revient sur l’interview de RFI

L’interview accordée par Ousmane Sonko à Radio France Internationale (RFI) n’a rien d’un exercice improvisé. Un proche collaborateur du Premier ministre sénégalais a apporté, ces dernières heures, un éclairage inédit sur la genèse d’un rendez-vous médiatique attendu depuis près de deux ans. Selon ses confidences, la rencontre entre le chef du gouvernement et la radio française relevait d’un calcul méthodique, mûri à mesure que se consolidait l’assise du nouveau pouvoir à Dakar.

Une interview deux ans après l’arrivée au pouvoir

D’après le récit livré par ce proche, le principe d’un entretien avec RFI était sur la table depuis l’installation du tandem Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko à la tête de l’État sénégalais, en mars 2024. Le Premier ministre aurait toutefois choisi de temporiser, refusant de s’exposer à un média international tant que la trajectoire politique intérieure n’était pas stabilisée. Cette prudence tranche avec la stratégie offensive déployée par le Pastef durant la séquence d’opposition, lorsque les prises de parole se multipliaient sur toutes les plateformes disponibles.

Le calendrier retenu n’est pas anodin. L’entretien intervient au moment où le gouvernement sénégalais consolide ses arbitrages économiques, négocie avec ses partenaires financiers et affine son discours souverainiste. Choisir RFI, média francophone à large audience africaine, revient à s’adresser simultanément à l’opinion sénégalaise, aux capitales de la sous-région et aux chancelleries européennes. L’exercice comporte donc une dimension diplomatique implicite, au-delà du seul registre intérieur.

Une préparation millimétrée du dispositif

Le collaborateur cité par la presse sénégalaise insiste sur le caractère préparé de l’échange. Rien, dans le déroulé, n’aurait été laissé au hasard : choix du format, sélection des thématiques susceptibles d’être abordées, anticipation des questions sensibles touchant aux libertés publiques, à la justice et aux relations avec Paris. Cette méthode reflète une évolution du rapport de Pastef aux médias étrangers, longtemps considérés avec méfiance par une partie de la base militante.

La démarche illustre également la professionnalisation de la communication gouvernementale à Dakar. Depuis son arrivée à la Primature, Ousmane Sonko a structuré son entourage avec des conseillers issus du journalisme, de la communication politique et des réseaux numériques. Cette équipe arbitre les apparitions publiques selon une logique de séquençage, alternant prises de parole solennelles, interventions sur les plateformes locales et, désormais, ouverture mesurée vers les médias internationaux.

Un message calibré pour plusieurs auditoires

Au-delà des révélations sur les coulisses, l’épisode dit beaucoup de la diplomatie publique sénégalaise. En accordant un entretien à un média français de référence, le Premier ministre adresse un signal mesuré à Paris, dans un contexte régional marqué par la recomposition des relations entre la France et plusieurs États ouest-africains. Le Sénégal entend conserver un canal de dialogue, tout en assumant un discours d’affirmation souveraine sur les bases militaires, la coopération monétaire et les contrats stratégiques.

Pour les analystes, la séquence renseigne sur la maturation politique de l’équipe au pouvoir. Là où l’opposant Sonko cultivait la rupture frontale, le Premier ministre Sonko module désormais son ton en fonction des publics. Cette capacité d’adaptation devient un actif politique dans la perspective des prochaines échéances, notamment législatives, et face aux défis budgétaires qui se profilent pour l’économie sénégalaise.

Reste que l’interview elle-même, par son contenu, fera l’objet d’exégèses prolongées à Dakar comme à Paris. Les déclarations du Premier ministre sur les dossiers économiques, judiciaires et diplomatiques alimenteront le débat politique intérieur, dans un environnement où chaque mot prononcé par le numéro deux du régime est scruté. La révélation des coulisses, par un proche autorisé, participe d’ailleurs de cette mise en scène : elle prolonge l’événement médiatique au-delà de sa diffusion initiale et installe durablement le message dans l’agenda public. Selon Seneweb.

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