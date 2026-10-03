Liban dans les calculs israéliens : frappe électorale ou guerre ouverte

Le Liban occupe une place grandissante dans les calculs sécuritaires et politiques du cabinet israélien. Alors que les frappes se poursuivent dans le sud du pays malgré l’accord de cessez-le-feu de novembre 2024, les cercles décisionnels de Tel-Aviv débattent de l’ampleur de la prochaine phase : opération ciblée destinée à peser sur l’agenda intérieur israélien, ou offensive de grande ampleur contre le Hezbollah. Cette hésitation structure, selon la lecture du quotidien libanais, l’ensemble des mouvements militaires et diplomatiques observés depuis l’été.

Un calendrier politique qui pèse sur la décision militaire

La perspective d’élections législatives anticipées en Israël constitue un paramètre central. Benyamin Netanyahou, confronté à l’érosion de sa coalition et aux poursuites judiciaires qui le visent, voit dans le front libanais un levier de recomposition de l’opinion. Une démonstration de force contre le parti chiite libanais, calibrée pour produire des images spectaculaires sans engager durablement l’armée, répondrait à la logique de ce que les analystes qualifient de « frappe électorale ».

Cette hypothèse n’est pas neuve. Depuis la guerre de l’automne 2024, qui a vu l’élimination du secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah et de plusieurs de ses successeurs, le Premier ministre israélien a construit son récit politique sur la restauration de la dissuasion face à l’« axe de la résistance ». Prolonger ce récit par une séquence militaire ciblée permettrait de consolider un socle électoral fragilisé par la gestion de Gaza et par les tensions avec une partie de l’état-major.

L’option de la guerre ouverte et ses limites

La seconde hypothèse examinée dans les chancelleries est celle d’un basculement vers un conflit étendu. Plusieurs responsables israéliens, notamment dans l’aile droite du gouvernement, plaident pour exploiter l’affaiblissement du Hezbollah et l’effondrement de l’ancien régime syrien afin de redessiner durablement l’équilibre de la frontière nord. Cette approche viserait à neutraliser les capacités résiduelles du mouvement, à repousser son déploiement au-delà du Litani et à imposer un nouvel ordre sécuritaire au Liban-Sud.

Reste que cette option se heurte à des obstacles substantiels. L’armée israélienne, sollicitée sur plusieurs fronts depuis plus de deux ans, affiche un niveau d’usure opérationnelle élevé. Les réservistes expriment une lassitude croissante. Par ailleurs, les coûts économiques d’un nouveau conflit prolongé — chiffrés en dizaines de milliards de shekels par les instituts israéliens — fragiliseraient davantage un budget déjà sous tension. Enfin, l’administration américaine, bien que largement alignée sur Tel-Aviv, manifeste des réserves quant à une escalade susceptible de perturber les équilibres régionaux qu’elle tente de stabiliser.

Beyrouth sommé de choisir, le Hezbollah sous pression

Dans ce contexte, les autorités libanaises sont placées devant une équation inédite. Le gouvernement issu de la recomposition politique de 2025 subit une pression occidentale et arabe considérable pour avancer sur le désarmement du Hezbollah, condition posée par Washington à toute aide à la reconstruction. Le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam oscillent entre la nécessité d’un dialogue interne sur les armes et le refus d’une capitulation imposée sous la contrainte militaire israélienne.

Le Hezbollah, affaibli militairement mais toujours structuré politiquement, cherche à reconstituer ses capacités tout en évitant un affrontement majeur qui pourrait lui coûter son ancrage populaire. Son nouveau secrétaire général mise sur une diplomatie régionale discrète, notamment via Téhéran et Bagdad, pour desserrer l’étau. Les frappes israéliennes quasi quotidiennes dans la Békaa et le Sud alimentent toutefois une surenchère difficile à contenir indéfiniment.

Un équilibre instable aux implications régionales

Pour les décideurs du Golfe comme pour les capitales européennes, l’enjeu dépasse largement le cadre bilatéral. Une guerre ouverte au Liban rouvrirait un front susceptible d’entraîner l’Iran, de perturber les routes énergétiques en Méditerranée orientale et de compromettre les projets d’intégration économique portés par Riyad et Abou Dhabi. À l’inverse, une séquence de frappes limitées, instrumentalisée à des fins électorales, prolongerait l’incertitude sans résoudre les causes profondes de la confrontation.

Le choix israélien, attendu dans les prochaines semaines, dira si la logique du calcul politique interne l’emporte sur celle de la refonte stratégique. Dans les deux cas, le Liban demeure l’otage d’arbitrages qui se décident ailleurs. Selon Al Akhbar, cette dualité entre coup tactique et guerre de rupture structure désormais l’ensemble des scénarios étudiés à Tel-Aviv.

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