Damas : la colère ouvrière monte face à l’érosion des salaires

La grogne sociale s’installe dans les ateliers et usines de Damas. Plusieurs débrayages et arrêts de travail ont été signalés ces dernières semaines, portés par des ouvriers dont le pouvoir d’achat fond au rythme d’une inflation persistante et d’une livre syrienne convalescente. La capitale, longtemps épargnée par les expressions visibles de colère sociale, devient le théâtre d’une contestation salariale qui inquiète autant les patrons d’industrie que les autorités économiques.

Une érosion salariale devenue insoutenable

Les salaires versés dans le secteur industriel privé damascène ne suivent plus le coût réel de la vie. La hausse des prix des denrées de base, des loyers, du transport et de l’énergie a creusé un écart béant entre les rémunérations et les besoins élémentaires des ménages ouvriers. Pour de nombreux travailleurs, la paie mensuelle ne couvre plus que quelques jours de dépenses essentielles, contraignant les familles à multiplier les emplois ou à puiser dans des économies déjà épuisées par treize années de guerre et de sanctions.

Cette compression salariale s’est aggravée avec les ajustements monétaires successifs et la flambée des coûts de production. Les industriels, eux-mêmes confrontés à la pénurie de devises, aux ruptures d’approvisionnement et à la cherté de l’électricité, peinent à répercuter ces tensions sur les bulletins de paie. Les revendications portent désormais sur des augmentations urgentes, l’indexation des salaires sur l’inflation et le versement de primes exceptionnelles destinées à amortir la chute du pouvoir d’achat.

Les industriels pris en étau

Du côté patronal, le discours oscille entre compréhension des revendications et alerte sur la fragilité du tissu manufacturier. Plusieurs chefs d’entreprise interrogés évoquent un dilemme : céder aux hausses réclamées au risque de basculer dans le rouge, ou maintenir les rémunérations actuelles au prix d’une démobilisation accrue de la main-d’œuvre qualifiée. Le secteur textile, l’agroalimentaire, la métallurgie légère et les industries chimiques figurent parmi les branches les plus exposées à ce ciseau salaires-coûts.

La compétitivité des unités syriennes s’effrite par ailleurs face aux importations, légales ou informelles, qui pénètrent un marché intérieur affaibli. À cela s’ajoute la difficulté d’accéder à des financements bancaires dans une économie sous sanctions internationales, où les circuits financiers classiques restent largement coupés des places mondiales. Les industriels réclament des mesures d’accompagnement : facilités douanières, allègements fiscaux, accès prioritaire aux devises et soutien à l’énergie. Sans ces leviers, plusieurs d’entre eux redoutent des fermetures en cascade et des plans de licenciement difficiles à éviter.

Un signal social lourd de sens pour Damas

L’irruption de la conflictualité ouvrière dans la capitale n’est pas anodine. Damas concentre une part stratégique de l’appareil productif national, et la stabilité sociale y a longtemps été présentée comme un acquis du régime. Voir des ouvriers cesser le travail pour exiger des hausses de salaires constitue un indicateur précieux du degré d’épuisement des classes laborieuses urbaines. Les syndicats officiels, traditionnellement cantonnés à un rôle d’amortisseur, sont sommés de prendre position et de relayer les doléances auprès du ministère des Affaires sociales et du Travail.

La séquence intervient dans un contexte régional mouvant, marqué par la recomposition politique syrienne et par les tentatives de réouverture partielle aux échanges arabes. Les arbitrages économiques à venir détermineront la capacité des nouvelles autorités à contenir le mécontentement sans étouffer les marges déjà étroites des industriels. Concrètement, la question d’un salaire minimum révisé, d’un mécanisme d’indexation et d’un soutien ciblé aux PME industrielles s’impose désormais à l’agenda public.

Reste que la marge de manœuvre budgétaire de l’État syrien demeure réduite, tandis que la communauté internationale conditionne tout appui macroéconomique à des réformes politiques. Entre revendications légitimes des travailleurs et fragilité d’un appareil productif exsangue, Damas joue une partie sociale délicate, dont l’issue pèsera sur la trajectoire de reconstruction du pays. Selon Al Akhbar, ces mobilisations traduisent l’épuisement conjoint d’une main-d’œuvre paupérisée et d’industriels acculés par la dégradation continue de l’environnement économique.

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