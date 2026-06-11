Mame Coumba Diop prend la tête de la Culture au Sénégal

La nouvelle ministre sénégalaise de la Culture, Mame Coumba Diop, a officiellement pris ses fonctions à Dakar à l’occasion d’une cérémonie de passation de service marquée par un discours d’orientation clair. Devant les cadres du ministère, elle a inscrit la politique culturelle dans la matrice plus large de la souveraineté nationale, érigeant la création artistique et le patrimoine en piliers du projet présidentiel porté par les autorités issues du scrutin de 2024.

Une feuille de route adossée à la souveraineté nationale

Le choix sémantique n’a rien d’anodin. En plaçant la culture au cœur de la souveraineté, la nouvelle responsable du département s’aligne sur le référentiel doctrinal défendu par le tandem exécutif sénégalais depuis son arrivée au pouvoir. Ce cadrage rompt avec une approche strictement événementielle de la politique culturelle, longtemps cantonnée à la production de festivals et à la gestion de subventions sectorielles.

Dans son intervention, Mame Coumba Diop a rappelé que la culture constitue un levier identitaire et économique, capable de structurer l’image internationale du Sénégal autant que ses chaînes de valeur créatives. La référence implicite à l’industrie audiovisuelle, à la musique urbaine et au patrimoine matériel et immatériel dessine les contours d’une approche transversale, qui dépasse les frontières classiques du ministère.

Continuité administrative et inflexion politique

La cérémonie a été l’occasion pour la ministre entrante de saluer le travail de son prédécesseur et de prendre acte des dossiers en cours. Ce passage de témoin, classique dans la mécanique gouvernementale sénégalaise, masque toutefois une inflexion politique. Les autorités issues de l’alternance entendent reprendre la main sur des secteurs jugés stratégiques pour la construction d’un récit national renouvelé.

La culture figure parmi ces secteurs. À Dakar, plusieurs chantiers attendent l’arbitrage du ministère : la réforme du financement des industries créatives, la consolidation des dispositifs de protection du droit d’auteur, la modernisation des grandes institutions patrimoniales et la définition d’une diplomatie culturelle adossée aux ambassades. Sur chacun de ces volets, les attentes des professionnels sont nourries, après plusieurs années de blocages institutionnels et budgétaires.

La nouvelle ministre a insisté sur la méthode. Elle entend privilégier la concertation avec les acteurs du secteur, des fédérations professionnelles aux jeunes créateurs indépendants, en passant par les collectivités territoriales qui hébergent les principaux sites patrimoniaux. Cette inflexion participative tranche avec la verticalité parfois reprochée aux administrations précédentes.

Un enjeu économique souvent sous-évalué

Au-delà du symbole, le secteur culturel sénégalais représente une réalité économique tangible. La musique, l’audiovisuel, la mode, le design et l’édition mobilisent des milliers d’emplois directs et indirects, principalement à Dakar, Saint-Louis et Ziguinchor. Les industries créatives africaines suscitent par ailleurs un intérêt croissant des bailleurs internationaux, qui y voient un gisement de croissance et d’employabilité pour la jeunesse urbaine.

Le Sénégal dispose d’atouts singuliers dans ce paysage régional. La place de Dakar comme capitale culturelle ouest-africaine, l’audience continentale de ses artistes et la densité de son tissu patrimonial confèrent au pays une position avancée, qu’il s’agit désormais de traduire en politiques publiques structurées. La nouvelle ministre devra rapidement préciser ses priorités budgétaires, dans un contexte de tension sur les finances publiques.

L’articulation avec les autres départements ministériels constituera un autre test. Les liens entre culture, éducation, numérique et économie sont devenus indissociables, à mesure que les plateformes de diffusion en ligne redessinent les modèles de revenus des créateurs. Une coordination interministérielle robuste apparaît indispensable pour donner corps au discours souverainiste tenu lors de la passation.

Reste à observer la traduction concrète de ces orientations dans les arbitrages des prochains mois. Les professionnels du secteur, sollicités à plusieurs reprises sur la définition de la stratégie nationale, attendent désormais des actes administratifs et des engagements financiers chiffrés. La feuille de route dévoilée à l’occasion de cette prise de fonctions devra être déclinée en plans opérationnels pour convaincre. Selon Dakaractu.

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