RDC : les médecins du public lancent une grève illimitée en pleine épidémie d’Ebola

La grève des médecins du secteur public en République démocratique du Congo entre en vigueur ce 11 juin, à l’appel du Syndicat libre des médecins (Sylimed). L’organisation a opté pour un arrêt de travail à durée indéterminée, faute d’avancées concrètes sur ses revendications adressées depuis plusieurs mois à l’exécutif. Le mouvement touche l’ensemble des hôpitaux publics du pays, des centres hospitaliers universitaires aux structures provinciales. Sa portée pourrait s’avérer considérable, dans un système sanitaire déjà éprouvé par des décennies de sous-financement.

Des revendications salariales restées sans réponse

Le Sylimed met en avant trois griefs principaux. Il pointe d’abord la faiblesse des rémunérations versées aux praticiens du service public, jugée incompatible avec la technicité de leurs missions et le coût de la vie en milieu urbain congolais. Le syndicat dénonce ensuite la dégradation des conditions d’exercice dans des hôpitaux fréquemment privés d’équipements de base, de consommables et parfois même d’électricité stable. Enfin, il critique le niveau global des ressources publiques affectées à la santé, qui demeure très en deçà des engagements panafricains pris à Abuja en 2001, lesquels fixaient à 15 % la part minimale des budgets nationaux destinée à ce secteur.

Les négociations engagées avec les autorités n’ont pas permis de déboucher sur un protocole d’accord. Les médecins reprochent au gouvernement de multiplier les engagements verbaux sans traduction budgétaire. Cette frustration n’est pas inédite : les arrêts de travail dans la santé publique congolaise se sont succédé ces dernières années, sans que les causes structurelles soient véritablement traitées. Le recours à une grève sans préavis de levée illustre l’épuisement d’un dialogue social devenu rituel.

Une mobilisation qui percute la riposte sanitaire contre Ebola

Le calendrier choisi par le Sylimed donne au conflit une dimension particulièrement sensible. L’est de la RDC est confronté à une nouvelle résurgence du virus Ebola, fièvre hémorragique au taux de létalité élevé. Les provinces touchées disposent d’un maillage sanitaire fragile, et la riposte mobilise précisément les médecins du secteur public, en première ligne dans les centres de traitement, le suivi des cas contacts et la coordination avec les partenaires internationaux. Une paralysie prolongée des hôpitaux publics complique mécaniquement la chaîne d’isolement, de prise en charge et de surveillance épidémiologique.

Les autorités sanitaires congolaises collaborent habituellement avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Médecins sans frontières et plusieurs agences onusiennes lors des flambées d’Ebola. Mais ces dispositifs reposent in fine sur la disponibilité du personnel médical national. La grève intervient alors que la confiance des populations à l’égard des équipes de riposte demeure un paramètre critique : tout flottement institutionnel risque d’amplifier les comportements d’évitement, déjà observés lors des épidémies précédentes au Nord-Kivu et en Ituri.

Un test politique pour le gouvernement

Pour le pouvoir exécutif, la concomitance entre la grève et l’épidémie crée une équation politique délicate. Céder rapidement aux revendications salariales pourrait nourrir un effet d’entraînement chez d’autres corps de la fonction publique, dans un contexte budgétaire contraint par les dépenses sécuritaires liées au conflit dans l’est. À l’inverse, laisser le mouvement s’installer expose le gouvernement à une critique frontale sur sa capacité à protéger la population face à une menace épidémique connue et documentée.

La réponse des autorités est attendue dans les prochains jours. Plusieurs scénarios sont envisageables : ouverture d’urgence de négociations sectorielles, mise en place d’un service minimum dans les zones touchées par Ebola, ou recours à la réquisition. Chacune de ces options comporte un coût politique. Reste que la durée du conflit dépendra surtout de la capacité des deux parties à reconstruire un cadre de confiance, après plusieurs cycles de promesses non tenues. Selon RFI Afrique, le syndicat n’a pas fixé de terme à son mot d’ordre.

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