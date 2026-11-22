La Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), implantée dans le delta du fleuve Sénégal autour de Richard-Toll, a communiqué un objectif de production de 145 000 tonnes de sucre. Cette cible chiffrée, rare dans la filière agro-industrielle ouest-africaine, intervient alors que l’industriel alerte publiquement sur le niveau des importations qui pèsent sur ses débouchés intérieurs. Pour un marché national dont la consommation annuelle oscille, selon les estimations usuelles du secteur, autour de 170 000 à 200 000 tonnes, l’enjeu est direct : savoir si la production locale pourra couvrir l’essentiel de la demande des ménages et des industries agroalimentaires.

Richard-Toll, pivot industriel d’une filière verticalement intégrée

Adossée à un complexe agro-industriel développé depuis la fin des années 1970 dans la vallée du fleuve, la CSS constitue l’un des plus anciens employeurs privés formels du pays. Le site de Richard-Toll associe plantations de canne à sucre irriguées, usine de transformation et logistique de distribution, dans une logique d’intégration verticale qui reste atypique à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest francophone. Peu de groupes de la sous-région peuvent se prévaloir d’un tel continuum industriel sur une seule filière.

L’objectif des 145 000 tonnes traduit une volonté d’approcher l’autosuffisance nationale, ligne de crête poursuivie depuis plusieurs campagnes par le groupe. Atteindre ce palier supposerait des rendements agricoles soutenus, une gestion fine de l’eau prélevée dans le fleuve Sénégal, et une discipline industrielle sur la saison de broyage, généralement comprise entre novembre et juin dans la région. L’ambition affichée engage donc autant la stratégie commerciale de l’industriel que la politique hydraulique et foncière de l’État.

Importations de sucre : un marché ouest-africain poreux

L’alerte émise sur les importations renvoie à une réalité documentée dans toute la sous-région. Le Brésil, l’Inde et, plus récemment, certains raffineurs du Golfe alimentent historiquement les marchés ouest-africains à des prix souvent inférieurs à ceux de la production locale, en raison d’économies d’échelle et de politiques d’exportation parfois subventionnées. Dans un espace Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) où les droits de porte sont harmonisés, les producteurs nationaux dénoncent régulièrement les flux parallèles, qu’ils transitent par des ports voisins ou par des circuits de contrebande terrestre.

Le précédent le plus proche est celui du voisin mauritanien et du corridor Dakar-Nouakchott-Bamako, régulièrement cité par les industriels pour justifier un durcissement du contrôle douanier. Au Cameroun, la Société sucrière du Cameroun (Sosucam) tient un discours comparable depuis le milieu des années 2010, dénonçant la concurrence du sucre importé via le Nigeria. En Côte d’Ivoire, Sucaf et Sucrivoire s’appuient depuis longtemps sur un contingentement des importations arbitré par le ministère du Commerce. Le cas sénégalais s’inscrit dans cette même mécanique, où la frontière entre protection légitime d’un outil industriel et distorsion du marché reste politiquement sensible.

Un test pour la doctrine agro-industrielle de Dakar

Le signal envoyé par l’industriel sucrier arrive à un moment charnière pour la politique économique sénégalaise. Depuis l’arrivée au pouvoir en 2024 d’une équipe gouvernementale affichant une doctrine souverainiste assumée, la question de la substitution aux importations traverse plusieurs secteurs, du riz à l’huile en passant par le ciment. Le sucre offre un cas d’école : une seule entreprise structure l’offre domestique, les volumes sont facilement mesurables et la demande sociale est inélastique, ce qui en fait un marqueur politique de premier plan.

Reste que la protection d’un acteur en quasi-monopole pose la question du prix payé par le consommateur final. Les ménages sénégalais, dans un contexte inflationniste qui a vu le coût des denrées alimentaires de base progresser sensiblement depuis 2022, scrutent l’évolution des prix du sucre, dont la bouille est intégrée à de nombreux usages domestiques quotidiens. L’équation que doivent résoudre les autorités associe donc trois variables difficilement conciliables : viabilité d’un champion industriel national, accessibilité du produit pour les ménages, et respect des règles commerciales régionales de l’UEMOA et de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Concrètement, la crédibilité de la cible des 145 000 tonnes se jouera sur la capacité de la CSS à sécuriser ses rendements agricoles et sur la volonté de Dakar de resserrer, ou non, l’encadrement des flux entrants. L’arbitrage attendu ne relève plus seulement de la politique sectorielle, il engage la définition même de ce que le Sénégal considère aujourd’hui comme une industrie stratégique.

Pour aller plus loin

Castel : Singapour tranche, les filiales africaines dans l’attente · Port d’Annaba : l’Algérie bâtit son terminal phosphatier d’export · Barry Callebaut engage 3,5 milliards FCFA pour six parcs ivoiriens

J’aime ça : J’aime Chargement…