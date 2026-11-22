L’Agropole Sud vient de matérialiser à Adéane, dans la région de Ziguinchor, un investissement de 19,5 milliards de francs CFA destiné à cinq unités de transformation agro-industrielle. Le choix de la basse Casamance pour accueillir ce pôle n’a rien d’anodin : il s’agit du territoire le plus fertile du Sénégal, mais aussi du plus marqué par la crise sécuritaire ouverte en 1982 avec la rébellion du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC). Cette équation économique et politique structure l’ensemble du dispositif.

Adéane, laboratoire d’une industrialisation de rattrapage

La Casamance concentre une part considérable du potentiel agricole sénégalais, de l’anacarde à la mangue en passant par le riz pluvial et le maraîchage. Pourtant, les productions y ont longtemps été exportées à l’état brut ou détournées vers la Gambie et la Guinée-Bissau voisines, faute d’outils locaux de transformation. Avec l’Agropole Sud, Dakar cherche à capter cette valeur ajoutée sur place, en installant des chaînes de conditionnement, de séchage et de première transformation à proximité des bassins de production.

Le site d’Adéane, à une vingtaine de kilomètres de Ziguinchor, offre un double avantage logistique : la proximité du fleuve Casamance et l’accès à la route nationale reliant la capitale régionale à Kolda. Les cinq unités agro-industrielles annoncées doivent ainsi s’intégrer à un écosystème qui mobilise coopératives, petits producteurs et investisseurs privés, avec un effet d’entraînement attendu sur l’emploi des jeunes, variable critique dans une région où le sous-emploi alimente historiquement les tensions sociales.

Un pari de souveraineté alimentaire assumé par Dakar

Le projet s’inscrit dans la stratégie des agropoles portée par l’État sénégalais depuis le milieu de la décennie 2010, déclinée en trois pôles : l’Agropole Nord autour de Saint-Louis et du bassin du fleuve Sénégal, l’Agropole Centre centré sur Kaolack et le bassin arachidier, et l’Agropole Sud dont Adéane devient la vitrine. L’ensemble vise à réduire la dépendance alimentaire du pays, qui importe encore une large part de son riz consommé et dont la facture d’importations agroalimentaires pèse lourdement sur la balance commerciale.

La Banque africaine de développement (BAD) accompagne historiquement ce programme d’agropoles, aux côtés de bailleurs européens. La logique est celle d’un partenariat public-privé : l’État finance les infrastructures de base, aménage les zones et sécurise le foncier, tandis que des opérateurs industriels installent les lignes de production. Ce modèle a été testé avec des résultats contrastés dans la sous-région, du Nigeria aux agropoles ivoiriens lancés dans les années 2015-2018, qui ont montré la difficulté de faire émerger des champions locaux sans accompagnement pérenne des coopératives en amont.

Casamance : l’économie comme instrument de consolidation politique

La dimension sécuritaire ne peut être dissociée de la lecture économique. Depuis la signature, en 2022, du désarmement d’une fraction importante du MFDC et la relance du dialogue avec les factions résiduelles, Dakar multiplie les signaux d’investissement dans la région. Le pont de Marsassoum, inauguré en 2019, la réhabilitation de l’aéroport de Ziguinchor et désormais l’installation agro-industrielle d’Adéane participent d’un même continuum : réintégrer la Casamance dans la carte économique nationale pour priver toute reprise insurrectionnelle de sa base sociale.

Reste que l’enjeu foncier demeure délicat. Les terres de la basse Casamance relèvent largement de régimes coutumiers diola, et toute industrialisation par le haut comporte un risque de friction avec les communautés rurales. La réussite de l’Agropole Sud dépendra donc de la capacité de ses promoteurs à articuler contractualisation avec les coopératives, achats garantis aux petits producteurs et retombées fiscales pour les collectivités locales. À défaut, les 19,5 milliards engagés à Adéane risqueraient de créer une enclave industrielle déconnectée de son hinterland.

Dans le même temps, l’horizon régional joue en faveur du projet. L’entrée en vigueur progressive de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) offre un débouché potentiel pour les produits transformés sénégalais, notamment vers l’Afrique centrale, où la demande en huile, en jus de mangue et en noix de cajou transformées reste très largement non satisfaite par l’offre continentale.

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