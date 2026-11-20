En annonçant une enveloppe de 2,7 milliards de dollars sur une décennie, ZCCM Investment Holdings (ZCCM-IH), bras minier public de la Zambie, inscrit son action au cœur d’une politique nationale qui veut faire du cuivre le levier d’un rebond économique. Le holding articulera cet effort autour de trois piliers : les actifs miniers, le négoce de métaux et la production d’électricité. L’ensemble converge vers un même objectif gouvernemental, celui de porter la production nationale de cuivre à trois millions de tonnes par an, contre une production qui oscille depuis plusieurs années entre 700 000 et 800 000 tonnes.

Un holding public repositionné sur toute la chaîne du cuivre

ZCCM-IH, héritier de l’ex-conglomérat d’État Zambia Consolidated Copper Mines démantelé à la fin des années 1990, détient aujourd’hui des participations minoritaires dans la plupart des grandes exploitations du pays. Le plan présenté marque une rupture avec ce rôle essentiellement financier : en entrant dans le négoce de métaux, le holding entend sécuriser une partie de la valeur capturée jusqu’ici par les traders internationaux basés à Genève, Singapour ou Dubaï. La démarche n’est pas isolée. La République démocratique du Congo a suivi une logique voisine en créant en 2023 l’Entreprise générale du cobalt pour centraliser la commercialisation du cobalt artisanal, et le Chili dispose depuis des décennies, via Codelco, d’un bras commercial intégré.

La production d’électricité constitue le second axe singulier de ce plan. La Zambie tire plus de 80 % de son électricité des barrages du fleuve Zambèze, une dépendance hydroélectrique devenue critique après la sécheresse de 2024 qui a entraîné des délestages massifs et contraint les groupes miniers à importer de l’énergie depuis l’Afrique du Sud et le Mozambique. Pour un pays qui veut quasiment quadrupler sa production de cuivre, chaque tonne supplémentaire nécessite entre 3 000 et 4 000 kilowattheures : l’équation énergétique est inséparable de l’équation minière.

Un pari aligné sur la stratégie Hichilema

L’initiative de ZCCM-IH s’inscrit dans la feuille de route tracée depuis 2021 par le président Hakainde Hichilema, qui a fait du redressement de la filière cuivre une priorité de mandat. Le gouvernement a assoupli la fiscalité minière héritée de l’ère précédente, en rendant notamment déductibles les redevances de l’impôt sur les sociétés, pour tenter d’attirer les majors. Il a également repris en main deux dossiers emblématiques : la relance de Mopani Copper Mines avec l’entrée en 2024 du groupe émirati International Resources Holding à hauteur de 51 %, et la sortie de l’administration judiciaire de Konkola Copper Mines, longtemps paralysée par un contentieux avec l’indien Vedanta.

Le pari est ambitieux. Atteindre trois millions de tonnes suppose de dépasser le pic historique de la Zambie, jamais franchi, et de se rapprocher du niveau de production de la RDC voisine, devenue en 2023 deuxième producteur mondial derrière le Chili avec environ 2,8 millions de tonnes. Les analystes du secteur, à commencer par ceux de la Banque mondiale, estiment que le déficit mondial de cuivre pourrait atteindre plusieurs millions de tonnes à l’horizon 2030, porté par l’électrification des transports et la transition énergétique. La fenêtre de marché existe ; reste à mobiliser le capital.

La question ouverte du financement

À 270 millions de dollars par an en moyenne, l’effort de ZCCM-IH reste modeste au regard des besoins recensés par la Chambre des mines zambienne, qui chiffre à plus de 10 milliards de dollars les investissements nécessaires pour tripler la production nationale. Le holding devra donc jouer un rôle de catalyseur plutôt que d’opérateur principal, en adossant ses capitaux à ceux de partenaires industriels. Les discussions en cours avec des groupes chinois, émiratis et canadiens laissent entrevoir une architecture de co-investissements dont les contours précis restent à définir.

Le succès du plan se mesurera moins au décaissement des 2,7 milliards qu’à la capacité de Lusaka à articuler production minière, approvisionnement électrique et maîtrise commerciale. C’est à cette condition que la Zambie pourra transformer sa rente cuprifère en véritable base industrielle, et éviter de rester cantonnée au rôle de fournisseur de minerai brut dans une chaîne de valeur dont l’essentiel se joue en aval.

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