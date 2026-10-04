MTN Cameroon : les fonds bloqués par la justice chutent à 2,34 milliards

Les comptes annuels publiés par MTN Group pour l’exercice clos au 31 décembre 2025 confirment un net desserrement de la contrainte judiciaire sur la trésorerie de MTN Cameroon. Le montant de liquidités placées sous restriction dans le pays est tombé à 67 millions de rands, contre 141 millions douze mois plus tôt. Converti au taux indicatif de 34,95 FCFA pour un rand, le solde immobilisé représente environ 2,34 milliards de FCFA, contre 4,93 milliards à fin 2024. La contraction atteint 52,5 % sur un an, un rythme inédit depuis l’apparition de ces blocages dans les états financiers du groupe.

Dans la note dédiée aux « restricted cash », le conglomérat sud-africain rattache ces avoirs camerounais à des « garnishee orders of ongoing court cases », autrement dit à des mesures de saisie-attribution exécutées auprès de tiers détenteurs. Le document ne détaille ni les procédures concernées ni l’identité des créanciers. La tendance longue est pourtant éloquente : en 2023, cette trésorerie restreinte culminait à 471 millions de rands, soit près de 16,46 milliards de FCFA. Entre fin 2023 et fin 2025, 85,8 % du stock gelé a donc été libéré.

Un contentieux Bestinver qui a longtemps pesé sur MTN Cameroon

Depuis 2022, l’opérateur télécoms est pris dans les ramifications camerounaises d’un différend qui oppose les sociétés de l’homme d’affaires Ahmadou Baba Danpullo, réunies sous l’enseigne Bestinver, à First National Bank en Afrique du Sud. Les procédures ouvertes à Douala et Yaoundé avaient conduit au gel de comptes bancaires appartenant à MTN Cameroon, pour un montant évalué par Reuters à environ 14 milliards de FCFA. L’opérateur, deuxième acteur du marché mobile derrière Orange, s’est retrouvé en première ligne d’un litige auquel il n’était pas initialement partie.

Le dénouement judiciaire est intervenu le 24 février 2025. La Cour d’appel du Littoral a jugé que les entités du groupe Bestinver n’étaient pas fondées à pratiquer des saisies sur les avoirs de la filiale. L’opérateur a confirmé avoir reçu la décision définitive en mars 2025. Un conseil de Bestinver a toutefois indiqué à Reuters sa volonté d’engager une nouvelle procédure d’exécution, laissant ouverte la perspective d’un rebond contentieux.

Les 126 milliards de la CDEC relèvent d’un périmètre distinct

À l’automne 2025, un autre volet du dossier a resurgi avec des montants bien plus massifs. En octobre et novembre, la Caisse des dépôts et consignations du Cameroun (CDEC) a réclamé à Afriland First Bank le transfert d’environ 126 milliards de FCFA placés sous séquestre dans le cadre de l’affaire Bestinver. L’essentiel, soit près de 120 milliards, correspondait au Mobile Money Pool Account, le compte agrégeant les dépôts des utilisateurs du service MoMo.

Cette somme ne peut cependant pas être confondue avec les 67 millions de rands de trésorerie restreinte déclarés par MTN Group. Les normes comptables appliquées par le conglomérat isolent les dépôts Mobile Money des liquidités propres : ces encours sont détenus pour le compte des clients, logés dans des banques partenaires et équilibrés par une dette symétrique au passif. Dans une correspondance datée du 28 novembre 2025 et citée par Investir au Cameroun, la CDEC chiffrait par ailleurs à 6,241 milliards de FCFA les autres avoirs appartenant à MTN Cameroon dont elle demandait la déclaration et le transfert à Afriland First Bank. En décembre, l’institution a suspendu les mesures de recouvrement forcé portant sur le compte Mobile Money.

Une visibilité réduite pour le premier semestre 2026

La lecture de la trajectoire est désormais compliquée par le format retenu dans les résultats semestriels de MTN Group arrêtés au 30 juin 2026. Pour la zone Cameroun, le groupe sud-africain agrège sur une même ligne la trésorerie disponible, les fonds restreints et certains placements financiers, sans isoler la fraction encore grevée par des saisies judiciaires. Les analystes devront donc patienter jusqu’aux comptes annuels pour mesurer si la décrue amorcée en 2024 et confirmée en 2025 se prolonge, ou si de nouvelles procédures viennent reconstituer un stock d’avoirs bloqués dans la filiale camerounaise.

Selon Investir au Cameroun.

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