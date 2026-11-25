Le Sénégal redevient officiellement champion d’Afrique. Le Tribunal arbitral du sport (TAS), saisi par la Fédération sénégalaise de football (FSF), a annulé le 24 novembre 2026 la décision du Jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) du 17 mars 2026, qui avait homologué une victoire marocaine 3-0 sur tapis vert. La formation réunie à Lausanne restitue donc au terrain son verdict initial : un succès des Lions de la Teranga 1-0 après prolongation, acquis le 18 janvier 2026 à Rabat sur un but de Pape Gueye.

Un revers juridique rare pour la CAF

La portée institutionnelle de la décision dépasse le seul cadre de la finale. En invalidant le raisonnement du Jury d’appel, qui s’appuyait sur les articles 82 et 84 du règlement de la CAN 2025 pour sanctionner le retrait temporaire des joueurs sénégalais, le TAS remet en cause la lecture extensive que la Confédération africaine fait de ses propres textes disciplinaires. Les arbitres de Lausanne retiennent, en substance, qu’un forfait ne saurait être prononcé à l’issue d’un match effectivement joué jusqu’au coup de sifflet final, quelles qu’aient été les interruptions en cours de rencontre.

La CAF avait pourtant construit son argumentaire sur une séquence précise : à la fin du temps réglementaire, un penalty accordé au Maroc avait déclenché la colère des Sénégalais, provoquant une interruption d’environ quatorze minutes avant que le tir ne soit finalement manqué. Pour l’instance continentale, ce retrait temporaire du terrain valait abandon. Pour le TAS, il valait protestation, sans conséquence sur le résultat sportif.

Le précédent est embarrassant. La dernière fois qu’une décision disciplinaire majeure de la CAF avait été désavouée à Lausanne remonte au contentieux de la demi-finale CAN 2019 entre la Tunisie et le Sénégal, resté toutefois cantonné à des questions d’arbitrage vidéo. Un renversement de titre après une finale constitue, lui, un cas inédit dans l’histoire de la compétition créée en 1957.

Un dossier aux ramifications diplomatiques

L’affaire déborde largement le champ sportif. Depuis la finale de Rabat, les relations entre Dakar et Rabat avaient été marquées par une tension diplomatique feutrée, le Sénégal considérant que l’organisation de la compétition au Maroc avait pesé sur le traitement de l’incident. La Fédération royale marocaine de football (FRMF), partie à la procédure aux côtés de la CAF lors de l’audience à huis clos du 8 octobre 2026, perd ainsi un titre continental qu’elle n’avait plus remporté depuis 1976.

Les deux pays entretiennent par ailleurs des liens économiques nourris, notamment dans la banque, les assurances et les BTP, où plusieurs groupes marocains sont fortement implantés sur la façade atlantique ouest-africaine. La décision du TAS, sans effet direct sur ces intérêts, intervient néanmoins dans une période où Rabat cherche à consolider son influence sportive continentale, à dix-huit mois de la Coupe du monde 2030 qu’il coorganisera avec l’Espagne et le Portugal.

Des enjeux financiers non négligeables

Sur le plan matériel, le renversement entraîne mécaniquement la réaffectation de la dotation versée au vainqueur de la CAN, dont le montant tourne autour de 7 millions de dollars selon le barème communiqué par la CAF pour l’édition 2023. Les primes individuelles des joueurs sénégalais, ainsi que les bonus contractuels liés aux droits d’image et aux sponsors de la FSF, devraient être recalculés en conséquence. À l’inverse, la Fédération royale marocaine devra restituer les sommes perçues au titre de la victoire homologuée en mars 2026.

Une page qui n’est pas totalement tournée

Reste que la sentence de Lausanne demeure, en théorie, susceptible de recours devant le Tribunal fédéral suisse, dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Les cas où une telle procédure aboutit sont rares : le Tribunal fédéral n’examine la décision du TAS que pour des motifs limités, tenant à la composition du tribunal arbitral, au respect du contradictoire ou à une violation de l’ordre public. La probabilité d’une remise en cause supplémentaire du titre sénégalais reste donc faible.

Pour la CAF, présidée par Patrice Motsepe, le dossier impose un travail de refonte réglementaire. La rédaction des articles 82 et 84, visiblement trop ouverts à interprétation, devrait figurer parmi les chantiers prioritaires du prochain comité exécutif. Pour le football sénégalais, la décision referme une parenthèse de huit mois et consolide un palmarès entamé avec le premier sacre continental de 2022 au Cameroun.

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