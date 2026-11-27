L’opération menée à Alger contre un réseau accusé d’avoir siphonné 41 milliards de centimes, soit environ 410 millions de dinars, sur la plateforme BaridiMob confirme que le paiement mobile algérien est devenu une cible prioritaire pour la criminalité financière organisée. Les trente-cinq individus interpellés auraient agi de manière coordonnée contre l’application d’Algérie Poste, opérateur public qui concentre l’essentiel des flux de monétique domestique. Le préjudice annoncé en fait l’une des affaires de fraude numérique les plus significatives jamais rendues publiques dans le pays.

BaridiMob, colonne vertébrale fragile du paiement mobile algérien

Lancée en 2017 par Algérie Poste, BaridiMob s’est imposée comme le principal canal de paiement mobile du pays, adossée au Compte courant postal (CCP) qui demeure le compte bancaire de référence pour une majorité d’Algériens. L’application permet consultation de solde, virements, rechargements et paiements marchands, dans un pays où la bancarisation classique reste en retrait et où l’économie informelle pèse encore lourdement. Selon les chiffres communiqués ces dernières années par Algérie Poste, la plateforme revendique plusieurs millions d’utilisateurs actifs, ce qui en fait, de facto, l’infrastructure de paiement numérique la plus exposée du pays.

Cette centralité est aussi sa principale vulnérabilité. Le détournement visant BaridiMob intervient alors que les autorités algériennes multiplient depuis 2020 les campagnes de promotion du paiement électronique, avec un objectif politique assumé : réduire la circulation fiduciaire, estimée par la Banque d’Algérie à plus de 6 000 milliards de dinars hors circuits bancaires. Chaque affaire de fraude d’ampleur fragilise ce récit officiel et nourrit la défiance d’usagers encore peu familiers des gestes de sécurité numérique de base.

Une cybercriminalité maghrébine qui monte en gamme

L’affaire d’Alger s’inscrit dans une tendance régionale documentée. Au Maroc, la Direction générale de la sûreté nationale a démantelé en 2022 et 2023 plusieurs cellules spécialisées dans le phishing bancaire et la fraude aux cartes prépayées. En Tunisie, la Banque centrale a alerté à plusieurs reprises sur la progression des attaques par ingénierie sociale visant les applications de paiement mobile, dans un marché pourtant plus modeste. Le Maghreb, longtemps considéré comme périphérique dans la cartographie mondiale de la cybercriminalité, est devenu un terrain d’expérimentation pour des réseaux qui combinent compétences techniques, mules financières et exploitation des failles humaines.

Les modes opératoires habituellement observés sur ce type de plateformes publiques combinent trois techniques : l’hameçonnage par SMS imitant les notifications officielles, la prise de contrôle de comptes via réinitialisation frauduleuse de mots de passe, et la substitution de cartes SIM pour intercepter les codes à usage unique. Sans précisions officielles à ce stade sur la méthode retenue par le réseau interpellé, l’ampleur du préjudice suggère une industrialisation du processus, avec collecte massive d’identifiants et répartition des flux via une chaîne de comptes relais.

Un test politique pour l’inclusion financière algérienne

Au-delà du volet judiciaire, l’affaire constitue un test pour la stratégie numérique algérienne. Le plan d’action gouvernemental adopté sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune fait de la généralisation du paiement électronique un objectif de souveraineté économique, en complément du déploiement de la fibre optique et de la 4G. L’Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques (ARPCE) et la Banque d’Algérie se trouvent, de fait, en première ligne pour exiger un renforcement des dispositifs d’authentification forte, encore inégalement déployés sur les services publics de paiement.

Les enjeux financiers sont considérables. Le marché algérien du paiement électronique a franchi en 2023, selon le Groupement d’intérêt économique de la monétique (GIE Monétique), un seuil symbolique de plusieurs centaines de milliards de dinars de transactions annuelles, en progression à deux chiffres. Chaque incident majeur agit comme un frein, poussant une partie des usagers à revenir au retrait d’espèces au guichet postal, ce qui pénalise l’ensemble de la chaîne et retarde l’intégration des petits commerçants.

Reste la question des victimes, dont le nombre n’a pas été précisé. Dans ce type de dossier, la réparation civile dépend de la capacité du parquet à tracer les flux et à geler les avoirs des prévenus avant dispersion. Elle dépendra aussi de la doctrine qu’adoptera Algérie Poste sur la prise en charge des préjudices subis par ses clients, enjeu décisif pour restaurer la confiance dans un service devenu stratégique.

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