Le port de Douala-Bonabéri reste la première infrastructure logistique du Cameroun, mais son empreinte macroéconomique s’amenuise. Selon les travaux présentés le 26 novembre 2026 à Douala, avec l’appui technique de l’Institut national de la statistique (INS), la contribution de la plateforme au produit intérieur brut est passée de 6 % en 2020 à 5,1 % en 2024. Les auteurs attribuent ce décrochage de 0,9 point à la montée du port en eau profonde de Kribi, mis en service en 2018 à 150 kilomètres plus au sud. La lecture mérite toutefois d’être nuancée : derrière l’effet Kribi se joue une recomposition plus profonde du hinterland camerounais et de son architecture douanière.

Un socle économique encore massif mais moins hégémonique

Sur la période 2020-2024, la plateforme de Douala-Bonabéri a généré une valeur ajoutée brute moyenne d’environ 1 480 milliards de francs CFA par an, soit 5,8 % de la richesse nationale annuelle. Les trois quarts de cet apport, soit 1 125,8 milliards, proviennent des activités indirectes gravitant autour du port — logistique, transit, services bancaires, assurance maritime —, les 343,1 milliards restants étant portés par les acteurs directs et directs élargis. Cette structure confirme que le port de Douala fonctionne comme un écosystème étendu plutôt que comme une simple infrastructure d’accostage.

Le tonnage global échangé par le Cameroun s’est établi à 17,6 millions de tonnes par an en moyenne sur la période. Douala en a traité 11,1 millions, soit 63,3 % du trafic national. La plateforme a par ailleurs soutenu 150 614 emplois en 2023 et une masse salariale de 565,7 milliards de francs CFA. Reste que la comparaison avec les données antérieures indique une érosion nette de la part relative : en 2018-2019, selon une précédente étude de l’INS d’octobre 2022, les recettes douanières collectées à Douala représentaient encore 85 % des recettes douanières nationales. Elles n’en pèsent plus que 68,4 % sur 2020-2024, à 619,6 milliards de francs CFA par an, soit 14,9 % des ressources globales de l’État.

Le hinterland tchadien, variable stratégique sous-estimée

La dynamique la plus intéressante se lit sur les corridors sahéliens. La part du tonnage tchadien transitant par Douala est passée de 52,3 % en 2020 à 68,8 % en 2023. Les droits de douane perçus sur les marchandises tchadiennes ont suivi, bondissant de 96,9 milliards à 169,4 milliards de francs CFA sur la même période. Cette captation accrue du commerce extérieur de N’Djamena compense partiellement la fuite de trafic vers Kribi et illustre la bataille feutrée que se livrent les façades ouest-africaines pour desservir les pays enclavés.

À titre de comparaison, le port de Lomé, qui a investi massivement dans son terminal à conteneurs depuis 2014, ambitionne un rôle similaire sur le Burkina Faso et le Mali depuis la fermeture des corridors ivoiriens en 2022-2023. Le port de Cotonou, de son côté, draine historiquement une part du commerce nigérian et nigérien. Dans ce jeu régional, le Cameroun joue une carte serrée : perdre des tonnes au profit de Kribi sur l’axe maritime, mais gagner des parts sur l’axe terrestre vers le Tchad et la République centrafricaine. Encore faut-il sécuriser durablement ces corridors, dont les points de friction — contrôles redondants, délais aux postes-frontières, pratiques informelles — continuent de peser sur la compétitivité de la chaîne.

Spécialisation Douala-Kribi : un arbitrage politique différé

Les recommandations de l’étude pointent trois chantiers : spécialisation et complémentarité entre Douala et Kribi, modernisation des équipements d’accostage à Douala, allègement des entraves sur les corridors tchadien et centrafricain. La première piste est la plus politique. Elle suppose un arbitrage national sur la vocation de chaque port — conteneurs profonds et vracs lourds à Kribi, trafics conventionnels, roulier et hinterland fluvial à Douala — et donc, implicitement, l’émergence d’une autorité portuaire nationale capable d’imposer cette division du travail.

Tant que cette décision n’est pas tranchée au niveau de l’État, les deux places continueront de se concurrencer sur certains segments, au risque de dégrader la rentabilité globale de l’investissement public. Le passage de 85 % à 68,4 % de la part de Douala dans les recettes douanières nationales en moins d’une décennie n’est pas un simple accident statistique : c’est le signal qu’un nouveau régime portuaire camerounais s’installe, et qu’il appelle désormais un pilotage explicite.

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