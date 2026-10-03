Sénégal : 34 établissements privés d’enseignement supérieur épinglés

La publication, vendredi, d’une liste noire de 34 établissements privés d’enseignement supérieur par les autorités sénégalaises constitue un signal fort adressé à un marché devenu foisonnant. Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation entend ainsi réaffirmer son autorité réglementaire sur un secteur où coexistent écoles agréées, instituts en cours de régularisation et structures opérant hors de tout cadre légal. La démarche vise à protéger les étudiants et leurs familles, souvent démunis face à l’opacité de certaines offres de formation.

Une démarche assainissante pour un secteur en pleine expansion

Depuis une quinzaine d’années, l’enseignement supérieur privé sénégalais connaît une croissance soutenue, portée par la pression démographique étudiante et la saturation des universités publiques. Dakar concentre l’essentiel de cette offre, avec une multitude d’instituts proposant des cursus en gestion, informatique, communication ou santé. Faute de contrôle systématique, nombre d’entre eux ont ouvert leurs portes sans détenir l’autorisation préalable exigée par la réglementation nationale, exposant leurs apprenants à des diplômes dépourvus de reconnaissance officielle.

La publication de cette liste noire relève d’une logique d’assainissement assumée par le gouvernement. En nommant explicitement les structures non autorisées, le ministère rompt avec une tolérance de fait qui prévalait jusqu’ici. Les 34 établissements épinglés se voient désormais placés sous la vigilance accrue des autorités, mais aussi exposés publiquement à la défiance des étudiants et des employeurs. Cette transparence inédite pourrait avoir un effet dissuasif sur les candidats aux inscriptions pour la rentrée en cours.

Un enjeu de souveraineté académique et de protection des étudiants

Au-delà de la question strictement administrative, la décision touche à la crédibilité du système universitaire sénégalais dans son ensemble. Les diplômes délivrés par des établissements non autorisés ne peuvent prétendre à l’équivalence au sein de l’espace sous-régional, notamment dans le cadre du système Licence-Master-Doctorat harmonisé par le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur. Un étudiant diplômé par une structure clandestine se retrouve dans une impasse académique et professionnelle, incapable de poursuivre un cycle supérieur ou de faire valoir son parcours sur le marché du travail formel.

La problématique dépasse les frontières du Sénégal. Dakar accueille un nombre significatif d’étudiants venus d’autres pays d’Afrique de l’Ouest et d’Afrique centrale, attirés par la réputation historique de ses universités. L’existence d’officines sans agrément fragilise cette attractivité et nourrit un contentieux consulaire récurrent, lorsque des familles découvrent, après plusieurs années d’études payées au prix fort, l’inanité du cursus suivi par leur enfant. Le durcissement en cours répond donc aussi à une exigence de réputation internationale.

Vers un contrôle renforcé du secteur privé

Le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye, arrivé au pouvoir en avril 2024, avait fait de la réforme du système éducatif l’un de ses chantiers prioritaires. La publication de cette liste s’inscrit dans un mouvement plus large de reprise en main des politiques publiques, après des années marquées par un sentiment de laisser-faire dénoncé par de nombreux acteurs du secteur. Les Assises nationales de l’éducation, tenues ces derniers mois, avaient mis en lumière la nécessité d’un recadrage réglementaire ferme.

Reste la question des conséquences pratiques pour les milliers d’étudiants actuellement inscrits dans les structures mises en cause. Le ministère n’a pas précisé les modalités d’accompagnement de ces jeunes, ni les sanctions administratives ou pénales encourues par les promoteurs des établissements concernés. La fermeture pure et simple de ces entités créerait un vide difficile à combler à court terme, tandis qu’une régularisation accélérée reviendrait à vider la démarche de sa substance. Un dispositif transitoire semble donc indispensable pour éviter que l’assainissement ne se transforme en crise sociale.

Le secteur attend désormais la publication complémentaire d’une liste blanche recensant les établissements en règle, outil réclamé de longue date par les associations de parents d’élèves. Un tel référentiel officiel permettrait aux familles d’opérer leurs choix d’orientation en toute connaissance de cause. Selon PressAfrik, la démarche ministérielle inaugure une séquence de contrôles qui devrait se prolonger dans les prochaines semaines.

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