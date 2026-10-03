La LSDH salue l’ouverture d’enquêtes sur les violences de 2021-2024

La Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) a réagi favorablement au communiqué du Procureur de la République annonçant l’ouverture d’enquêtes sur les épisodes de violences politiques qui ont marqué le Sénégal entre 2021 et 2024. L’organisation, qui documente ces événements depuis plus de trois ans, qualifie cette initiative judiciaire d’avancée significative pour les familles de victimes et les nombreux blessés toujours en attente de reconnaissance. Elle estime toutefois que ce pas en avant demeure inachevé tant qu’un cadre légal spécifique continuera de faire écran entre les faits et leur qualification pénale.

Une ouverture judiciaire longtemps réclamée par les défenseurs des droits humains

Depuis les heurts qui ont jalonné la période précédant l’élection présidentielle de 2024, les organisations de la société civile sénégalaise réclamaient l’engagement de poursuites sur les décès, arrestations massives et exactions imputées aux forces de l’ordre comme à des acteurs politiques. La LSDH se range parmi les voix les plus constantes de ce plaidoyer. Son président a salué la décision du parquet comme une réponse institutionnelle attendue, susceptible de rouvrir des dossiers restés en suspens malgré les rapports documentés par plusieurs collectifs citoyens.

La période visée recouvre les manifestations de mars 2021 consécutives à l’arrestation d’Ousmane Sonko, les troubles de juin 2023 et les tensions ayant précédé le scrutin présidentiel de mars 2024. Le bilan humain, selon les décomptes établis par des ONG nationales et internationales, dépasse plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés, sans compter les détentions administratives contestées. La LSDH rappelle que ces chiffres appellent une réponse judiciaire proportionnée, individualisée et conforme aux standards du procès équitable.

La loi d’amnistie, verrou juridique dénoncé par la LSDH

Le principal point de friction réside dans la loi d’amnistie adoptée en mars 2024, à quelques jours de la présidentielle, par la majorité parlementaire alors proche du président sortant Macky Sall. Ce texte efface les poursuites liées aux infractions commises en lien avec les manifestations politiques couvrant précisément la période désormais visée par les enquêtes du parquet. Pour la Ligue, l’édifice judiciaire que l’exécutif entend bâtir restera fragile tant que cette loi demeurera en vigueur. L’organisation en réclame donc l’abrogation pure et simple, estimant qu’aucune enquête véritable ne peut aboutir sous le couvert d’un pardon législatif préalable.

Les juristes consultés par les organisations de défense des droits humains considèrent que ce texte, en l’état, prive les magistrats instructeurs d’une partie substantielle de leur capacité d’action. Il protégerait notamment les auteurs présumés de violences policières et les responsables de la chaîne de commandement. La LSDH insiste sur la contradiction entre l’ouverture d’enquêtes et le maintien d’une loi qui, par nature, verrouille leurs conclusions pénales. L’association plaide pour une abrogation totale, et non pour une interprétation restrictive, afin d’éviter toute insécurité juridique pour les parties civiles.

Un test pour la justice transitionnelle sénégalaise

Au-delà du dossier technique, la position de la Ligue illustre une interrogation plus large sur le modèle de justice transitionnelle que le Sénégal entend construire. Les autorités issues de l’alternative de mars 2024 avaient fait de la vérité sur les violences politiques un axe de leur programme. L’ouverture des enquêtes constitue un premier geste tangible, mais la cohabitation avec la loi d’amnistie héritée du précédent régime brouille la lisibilité de la démarche. Plusieurs familles de victimes attendent de connaître le périmètre exact des investigations et la liste des faits qualifiables.

Reste la question de la temporalité politique. L’exécutif doit composer avec un calendrier judiciaire qui s’étirera probablement sur plusieurs années, alors que l’exigence de réparation est pressante. La LSDH plaide pour une approche combinant poursuites pénales, mesures de réparation et dispositif de reconnaissance publique des victimes. Elle rappelle que les engagements internationaux du Sénégal, notamment en matière de lutte contre la torture et les détentions arbitraires, imposent une réponse qui ne saurait se limiter à des annonces procédurales. Selon PressAfrik, l’organisation entend maintenir sa veille jusqu’à l’ouverture effective des informations judiciaires.

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