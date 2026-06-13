UCAD : les amicales rompent le dialogue et relancent leur plan d’action

Le bras de fer reprend à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Le Collectif des Amicales d’étudiants a officiellement claqué la porte des discussions engagées avec les autorités universitaires et gouvernementales, annonçant la relance de son plan d’action à compter du 15 juin. Cette rupture survient après plusieurs semaines de pourparlers censés désamorcer une crise qui paralyse par intermittence le plus grand campus du Sénégal.

Une rupture du dialogue assumée par les amicales de l’UCAD

Le Collectif, qui fédère les organisations représentatives des étudiants des différentes facultés de l’UCAD, estime que les engagements pris lors des précédentes séances de concertation n’ont pas été suivis d’effets concrets. Les représentants étudiants pointent l’absence d’avancées tangibles sur les revendications déposées depuis plusieurs mois, qu’il s’agisse des conditions d’hébergement, du paiement des bourses ou de la réorganisation des enseignements perturbés par les fermetures successives du campus.

Ce désaveu marque un tournant. Les amicales avaient accepté de suspendre temporairement leurs actions pour donner une chance à la négociation. La décision de rompre traduit un sentiment d’impasse partagé par les délégués étudiants, qui jugent que les interlocuteurs institutionnels n’ont pas mesuré l’urgence du dossier. La date du 15 juin a été retenue comme point de bascule, ouvrant la voie à de nouvelles mobilisations sur le campus de Fann.

Un plan d’action relancé dans un contexte universitaire tendu

La reprise annoncée du plan d’action s’inscrit dans une séquence longue de tensions à l’UCAD. L’établissement, qui accueille la majorité des étudiants de l’enseignement supérieur public sénégalais, sort à peine d’épisodes de fermeture liés à des violences sur le campus et à des arriérés de paiement des aides sociales. Les autorités universitaires avaient progressivement rouvert les amphithéâtres, misant sur un retour à la normale pendant la période d’examens.

Les modalités précises des actions à venir n’ont pas été détaillées par le Collectif. Les répertoires habituels comprennent des journées sans cours, des marches sur le campus et le blocage de certains services administratifs. Reste que toute escalade interviendrait à un moment particulièrement sensible du calendrier académique, susceptible de compromettre la validation du semestre pour des dizaines de milliers d’inscrits.

Le gouvernement, de son côté, est confronté à un dossier sensible. Le ministère de l’Enseignement supérieur a multiplié les annonces depuis l’arrivée des nouvelles autorités, promettant une refondation du système et une amélioration des conditions de vie des étudiants. La rupture annoncée par les amicales constitue un test politique pour l’exécutif, qui avait fait de l’apaisement du campus l’un des marqueurs de sa méthode.

Un enjeu de gouvernance pour l’enseignement supérieur sénégalais

Au-delà du cas immédiat, le différend illustre la difficulté chronique à stabiliser le dialogue social dans l’enseignement supérieur sénégalais. L’UCAD concentre à elle seule une part déterminante des effectifs universitaires du pays, et ses crises rejaillissent mécaniquement sur l’ensemble du système. Les épisodes de paralysie ont déjà entraîné par le passé des décalages d’année académique difficiles à résorber.

Les acteurs économiques et institutionnels suivent le dossier avec attention. La capacité du gouvernement à contenir la contestation étudiante sera scrutée comme un indicateur de sa marge de manœuvre sur les autres dossiers sociaux à venir, à commencer par les négociations salariales dans la fonction publique. La gestion des campus, longtemps reléguée au second rang des priorités budgétaires, est revenue au cœur de l’agenda politique sénégalais.

Le Collectif des Amicales appelle d’ici la date butoir à une réponse de fond des autorités, écartant pour l’heure un retour spontané à la table des négociations. Les prochains jours diront si l’exécutif choisit d’ouvrir un nouveau canal de discussion ou s’expose à une rentrée d’été agitée sur le campus de Dakar. Selon Dakaractu.

Pour aller plus loin

Joseph Kabila appelle les Congolais à défendre la Constitution · Gabon : 86 milliards de FCFA en moins pour le ministère de l’Intérieur · Foncier : le Gabon dépasse 20 857 décisions de cession en six mois

J’aime ça : J’aime chargement…